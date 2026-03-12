近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）4月4日（土）に、音楽プロデューサーで本学OBのつんく♂氏総合プロデュースの「令和8年度近畿大学入学式」を挙行します。選考オーディションを経て、オープニングを飾る「ウエルカムパフォーマンス」に出演する在学生の男女混合ユニット「KINDAI WELCOMES」のメンバーが決定しました。27人のメンバーが、練習の成果を入学式当日に披露します。【本件のポイント】●令和8年度入学式の「ウエルカムパフォーマンス」に出演する「KINDAI WELCOMES」のメンバーが決定●新入生3人（うち1人は新設の看護学部1期生）を含む27人のメンバーが入学式のオープニングを飾る●つんく♂氏が令和8年度入学式のために作るオリジナル曲を披露し、新入生の心に一生残る入学式を実施【本件の内容】本学では、すべての新入生が気持ちを新たに充実した大学生活の第一歩を踏み出せるよう、毎年入学式の枠にとらわれない趣向を凝らした式典を行っています。令和5年度（2023年度）からは、入学式ウエルカムパフォーマンスユニット「KINDAI WELCOMES」によるパフォーマンスが入学式のオープニングを飾っています。「KINDAI WELCOMES」は、在学生の中から性別を問わずボーカルやパフォーマーを募集するオーディションを経て結成しています。令和7年（2025年）12月と令和8年（2026年）3月に、令和8年度入学式に向けたオーディションを実施し、昨年から継続の12人に、今回選出された在学生12人、新入生3人を加え、合計27人のユニットとなりました。新メンバーの新入生には、令和8年（2026年）4月に開設する看護学部の1期生となる学生も含まれています。現在はダンス等の練習に励んでおり、近畿大学の入学式のためにつんく♂氏が作詞作曲したオリジナル曲でパフォーマンスを披露する予定です。なお、新入生3人はウエルカムパフォーマンスの途中から入学式のステージに登場予定で、大学生活の門出を自身のパフォーマンスで彩ります。【「KINDAI WELCOMES」の今後のスケジュール】3月17日（火）レッスン3月18日（水）レッスン3月26日（木）レッスン3月27日（金）レッスン3月30日（月）レッスン4月2日（木）総合プロデューサー つんく♂氏による進捗確認4月3日（金）ステージリハーサル※自主練習はほぼ毎日実施しています。※新入生メンバーの密着取材等も可能です。広報室までご連絡ください。【令和8年度入学式概要】日時：令和8年（2026年）4月4日（土）10：00～11：40場所：近畿大学東大阪キャンパス 記念会館（大阪府東大阪市新上小阪3-4） （近鉄大阪線「長瀬駅」、近鉄奈良線「八戸ノ里駅」から徒歩約20分） ※入学式の詳細については、令和8年（2026年）3月末頃改めてご案内します。【関連リンク】近畿大学https://www.kindai.ac.jp/