老けて見える原因「背骨のゆがみ」！？タイプ別“背骨のゆがみ”原因や改善法 3/15(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』

今回のテーマは「～見た目も身体もどんどん老ける！？～タイプ別“背骨のゆがみ”」
老けて見えてしまう原因の1つが「背骨のゆがみ」にあります。背骨がゆがむと姿勢が悪くなり、それが顔の表情にも影響して老けて見えるようになるそうです。しかも、顔の見た目だけでなく、立ち姿も老けて見えるようになるのだとか。さらに、背骨のゆがみは肩こり・腰痛・だるさ・やる気の減退など、さまざまな不調の引き金になる“万病の元”とも言われています。そこで今回は、背骨のゆがみの原因や改善法などを専門医に教えてもらいました。
●背骨のゆがみがもたらす悪影響
●背骨が曲がる タイプ別の原因と身体への影響
＜背骨のゆがみは大きく2タイプ＞
＜首ゆがみタイプの身体への影響＞
＜背中腰ゆがみタイプの身体への影響＞
●背骨のゆがみのチェック法
＜背骨のゆがみをチェック！壁立ちテスト＞
●背骨がゆがむ タイプ別の原因
＜首ゆがみ・背中腰ゆがみはなぜ起きる？＞
＜正しい姿勢を維持するのに大切な「伸筋」と「屈筋」＞
＜首ゆがみの原因は？＞
＜背中腰ゆがみの原因は？＞
●やったそばから効果あり！背骨のゆがみ改善エクササイズ
＜首ゆがみタイプにオススメ「水平ひじ引き」＞
＜背中腰ゆがみタイプにオススメ「背中枕ストレッチ」＞
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BQnQYvxXiBA ]
