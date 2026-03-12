老けて見える原因「背骨のゆがみ」！？タイプ別“背骨のゆがみ”原因や改善法 3/15(日)『健康カプセル！ゲンキの時間』

株式会社CBCテレビ

2026年3月15日(日)あさ7:00放送 『健康カプセル！ゲンキの時間』

身近な健康問題とその改善法を、様々なテーマで紹介します。

メインMCは石丸幹二さん、サブMCは坂下千里子さんでお送りしています。

今回のテーマは「～見た目も身体もどんどん老ける！？～タイプ別“背骨のゆがみ”」

老けて見えてしまう原因の1つが「背骨のゆがみ」にあります。背骨がゆがむと姿勢が悪くなり、それが顔の表情にも影響して老けて見えるようになるそうです。しかも、顔の見た目だけでなく、立ち姿も老けて見えるようになるのだとか。さらに、背骨のゆがみは肩こり・腰痛・だるさ・やる気の減退など、さまざまな不調の引き金になる“万病の元”とも言われています。そこで今回は、背骨のゆがみの原因や改善法などを専門医に教えてもらいました。

●背骨のゆがみがもたらす悪影響

●背骨が曲がる タイプ別の原因と身体への影響

＜背骨のゆがみは大きく2タイプ＞

＜首ゆがみタイプの身体への影響＞

＜背中腰ゆがみタイプの身体への影響＞

●背骨のゆがみのチェック法

＜背骨のゆがみをチェック！壁立ちテスト＞

●背骨がゆがむ タイプ別の原因

＜首ゆがみ・背中腰ゆがみはなぜ起きる？＞

＜正しい姿勢を維持するのに大切な「伸筋」と「屈筋」＞

＜首ゆがみの原因は？＞

＜背中腰ゆがみの原因は？＞

●やったそばから効果あり！背骨のゆがみ改善エクササイズ

＜首ゆがみタイプにオススメ「水平ひじ引き」＞

＜背中腰ゆがみタイプにオススメ「背中枕ストレッチ」＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=BQnQYvxXiBA ]

【放送日】2026年3月15日(日)

【時間】あさ7:00

【出演】メインMC：石丸幹二

サブMC：坂下千里子

【テーマ】「～見た目も身体もどんどん老ける！？～タイプ別“背骨のゆがみ”」

【番組HP】https://hicbc.com/tv/genki/?ref=pr

※番組ホームページでは放送後、放送内容のアーカイブ情報が更新されます。

[番組HPトップページ] ＞ [アーカイブ] からご覧になれます。