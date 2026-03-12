【福岡・中洲】博多名物「博多水炊き」の専門店「博多水炊き大和」「食べログ ホットレストラン 2026」受賞
お客様自身で仕上げるスタイルで楽しむ、『博多水炊き大和』名物の博多伝統鍋「博多水炊き」
株式会社SmileFood（本社：福岡市中央区大名、代表取締役：中村正史）が運営する博多水炊き大和（福岡市博多区中洲）は、この度グルメサイト「食べログ」が発表した「 食べログ ホットレストラン 2026(https://tabelog.com/hot-restaurant/) 」を受賞いたしました。
「食べログ ホットレストラン」は、2025年1月1日～12月31日の期間における 食べログネット予約組数を集計し、全国をTOKYO・OSAKA・EAST・WESTの4エリアに分け、各エリアで基準値を超えた店舗を受賞店として発表するアワードです。
このたび『博多水炊き大和』は、受賞いたしましたことをご報告いたします。
福岡県のブランド地鶏である、「はかた地どり」を使用した、濃厚な「博多水炊き」スープやお客様ご自身で水炊きを仕上げていただく体験型スタイルなどが多くのお客様に支持され、今回の受賞につながりました。
日頃よりご来店くださるお客様のご支持と、温かい口コミを投稿してくださる皆様にスタッフ一同心より感謝申し上げます。
試行錯誤を重ね完成した、「はかた地どり」の旨味のみをたっぷりと凝縮した自慢の濃厚白濁スープ
「作る楽しさ」も含めた博多の食体験
当店では、博多ならではの伝統鍋「博多水炊き」を、食体験として楽しんでいただきたいという想いから、お客様ご自身で水炊きを仕上げていただくスタイルを大切にしています。
最初に鶏の旨味が凝縮された白濁スープを味わい、具材を入れ、火加減を見ながら水炊きを完成させていく…その過程そのものも「博多水炊き」の魅力のひとつです。
こうした体験を通じて、博多の食文化である「博多水炊き」の奥深さや楽しさを体験を通じて知って
いただければと考えています。
8時間以上炊き上げる『博多水炊き大和』の濃厚スープ
看板料理の「博多水炊き」のスープは、厳選した福岡産「はかた地どり」を使用しています。
独自の製法で8時間以上じっくりと丁寧に炊き上げることで、鶏の旨味を余すことなく抽出した白濁スープが特徴です。
調味料を一切使用せず、鶏本来の濃厚な旨味が溶け込んだスープはコラーゲンも豊富で、まずはスープそのものを味わっていただきたい一杯に仕上げています。
また「博多水炊き」とともに、
・博多胡麻鯖
・熊本 馬刺し屋直送 鮮馬刺し
・博多明太子の玉子焼き
・はかた地どりの唐揚げ
・博多がめ煮
など、福岡・九州の食材を活かした料理もご用意しています。
九州各地の焼酎や福岡の酒蔵の日本酒などとともに、博多の味覚をゆっくりとお楽しみいただけるのも魅力です。
博多胡麻鯖
熊本 馬刺し屋直送！鮮馬刺し盛り合わせ
博多明太子の玉子焼き
博多がめ煮
櫛田神社・博多座など博多観光の中心エリア
『博多水炊き大和』は、中洲川端駅直結の福岡市博多区中洲の商業施設 「ゲイツビル」7階 にあり、博多の観光・文化スポットからもアクセスしやすい場所にございます。
徒歩圏内には、博多の総鎮守として知られる櫛田神社があり、博多祇園山笠の舞台として知られる歴史ある神社です。
また、歌舞伎や演劇が上演される劇場・博多座も程近く、観劇後のお食事としても多くのお客様にご利用いただいております。
観光や参拝、観劇の後に博多名物の「博多水炊き」を味わうお店として、多くのお客様にご来店いただいております。
落ち着いた和の空間でゆっくりと博多水炊きを楽しめます
福岡空港4駅9分、博多水炊き専門店「博多水炊き 大和」
《 店舗概要 》
店名：博多水炊き大和（はかたみずたきやまと）
住所：福岡県福岡市博多区中洲3-7-24 ゲイツビル7F
営業時間：17:00～24:00
ラストオーダー：料理23:00／ドリンク23:30
定休日：不定休（お盆・GW・年末年始も営業中）
公式サイト：https://www.mizutaki-yamato.com/