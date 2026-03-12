「健康経営優良法人2026(大規模法人部門)」に認定

株式会社レント

産業機械総合レンタル業、株式会社レント（静岡市駿河区、代表取締役社長：岡田朗）は、経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されましたのでお知らせします。

レントでは、「持続可能な社会への貢献」と「持続的な企業価値の向上」を実現するため、サステナビリティ経営を推進しており、当社が優先して取り組むべき重要課題、マテリアリティとして12の項目を特定しています。その1つである「安心・安全で働き甲斐のある職場づくり」においては、社員の心身の健康を重要な経営資源と位置付け、「健康宣言」を掲げ、取締役副社長執行役員を健康管理の最高責任者とし、以下、人事部(健康経営担当)が産業医・健康保険組合と連携した体制で、健康経営施策を推進しています。

レントの健康宣言 https://www.rent.co.jp/files/refer/pdf-sustaina-health-202511.pdf

レントの健康経営 主な取り組み

- 健康診断二次検査受診状況調査と受診勧奨- ストレスチェックの実施- メンタルヘルス相談窓口の設置- ラジオ体操実施の推進- 健康アプリの提供- ワークライフバランス推進のための各種施策実施

今回の認定は、レントにとって初めての認定となりました。引き続き、健康経営を推進し、健康維持・増進に積極的に取り組み、持続可能な社会への貢献と持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

健康経営優良法人認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営(R)を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、社員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境整備を目的に、2016年に創設された日本健康会議が認定する顕彰制度です。

※健康経営(R)は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

経済産業省 Webサイト：https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

株式会社レントについて

レントは、建設機械・産業機械の総合レンタル業として、時代の流れ、変革に合わせ、お客様のニーズに合ったレンタルサービスのご提案をおこなってまいりました。環境・安全・効率をキーワードとするレンタル事業展開をさらに推進し、当社が提供できる価値 “Value Plus”の追求につとめてまいります。

【会社概要】

社名：株式会社レント

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1-6-10

設立：1984年6月12日

WEBサイト：https://www.rent.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

広報課 TEL 054-687-2301