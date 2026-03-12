AI時代に女性のキャリア自律と収入増を後押し│国際女性デーを前にセミナーを開催しました

株式会社クリエアナブキ

総合人材サービスの株式会社クリエアナブキ（本社:香川県高松市／代表取締役社長 楠戸三則）は、2026年2月28日（土）に 第7回 学びと成長セミナー「どんな職場でも”価値ある人材”になるための実践術― AI時代に、自分の強みを育てよう―」を開催しました。

人手不足が進む中、女性が職業を持ち、社会の担い手として働くことは当たり前の光景となりました。しかし、その実態を「就業価値」という視点で見つめ直すと、賃金や職務の質に依然として大きな男女差が横たわっています。こうした状況を踏まえクリエアナブキは、地方における女性の就業促進だけにとどまらず、女性の収入増／経済的自立や高収入の職種における女性就業者数の増加といった女性の就業価値の向上を目指したいと考えています。

クリエアナブキは、働く方々の可能性を引き出し、働きたい人が働きたいように働ける地域づくりに向けて、地方でも質の高い情報に触れられる学びの場として、誰でも無料で参加できる「ANABUKI学びと成長セミナー」を2023年よりシリーズで開催しています。

第7回では「どんな職場でも“価値ある人材”になるための実践術―AI時代に、自分の強みを育てよう―」をテーマに、株式会社Surpass 代表取締役社長の石原亮子氏を講師にお迎えしました。

石原氏からは、さぬき市や徳島市、三島市など自治体と連携し、ITスキル向上を通じて地方女性の収入増を実現してきた取り組みを具体例として紹介いただきながら、AI時代におけるキャリアの築き方や、市場価値を高めるために必要な「学び続け、行動する」姿勢についてご講演いただきました。

クリエアナブキは、地域に根ざす総合人材サービス企業として、女性のキャリア形成と収入増に向けた選択肢を広げる取り組みを力強く推進いたします。また、人材派遣・転職支援をはじめとするサービスを通じて、個人の挑戦を就業機会につなげるとともに、地域企業の人材活用を支え、地域経済の活性化に貢献してまいります。

第７回 ANABUKI学びと成長セミナー 開催概要

開催日時 2026年2月28日（土） 10:00～12:00

開催方法 レクザムホール（香川県民ホール）大会議室とオンラインのハイブリッド開催

参加費用 無料

受講者アンケート（N＝34）より

本セミナーでの学び・気づき

AIを「パートナー」と捉え、学び続けながら行動する重要性への言及が多く見られました。

具体的には以下のような内容が見られました。

- 「強みの棚卸し」「強みの掛け算で市場価値を高める」といった自己理解・キャリア形成- 「AIを秘書や相棒にする」「AIの下ではなく上に行けば怖くない」など、AI活用への前向きな変化- 「ひとり親で低所得だが、収入を上げられる希望が湧いた」など、収入増への意欲喚起- 「失敗を恐れず小さく試す」「計画より行動」など、実践を促す学び

セミナーについての感想

「満足」77％、「やや満足」18％で、満足・やや満足は計94.2％となりました。

- 登壇者が忖度なくはっきりお話してくださるのが良かったです- 今から何したら良いか教えて下さる実のあるセミナーでした- 講師の石原さんがとても魅力的だった。根本的で大切なことを考えていらっしゃるところが素敵で、行動したいと思わせていただいた。

■株式会社クリエアナブキについて

クリエアナブキは1986年の創業以来中四国を中心に人材サービスに携わってまいりました。急速に進む少子高齢化により、中四国エリアの人手不足問題は依然として大きな地域課題となっています。当社は「ひとに翼を」をブランドスローガンに掲げ、人材派遣、人材紹介、BPOなどに加え、障がい者・シニア人材・子育て女性の就業支援や外国人材の活躍推進を強化するとともに、UIターン転職支援や副業人材サービスなど、地域経済活性化のための新たな働き方の提案や雇用の場づくりに取り組んでいます。

＜会社概要＞

商号 ： 株式会社クリエアナブキ

本社 ： 〒760-0026 香川県高松市磨屋町２-８あなぶきセントラルビル TEL／087-822-8898

代表者 ： 代表取締役社長 楠戸 三則

設立日 ： 1986年４月11日

サービス ： 人材派遣、紹介予定派遣、人材紹介、BPO、研修・適性診断テスト、採用支援、

再就職支援、海外人材事業、障がい者雇用支援、副業人材サービス

拠点 ： 高松、丸亀、徳島、高知、松山、新居浜、広島、岡山、名古屋、 中国・四国ＵＩターンセンター（東京オフィス、大阪オフィス）

ＵＲＬ ： https://www.crie.co.jp/