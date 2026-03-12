3月15日・16日・17日も対象　魔法のパスタ伊集院店では毎月5・6・7の付く日がポイント2倍

有限会社ナチュラルスマイル

有限会社ナチュラルスマイル（代表取締役：浜 大祐、本社：鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8）は、運営する魔法のパスタ伊集院店にて、毎月5・6・7の付く日をポイント2倍デーとして実施しています。

本施策は、2026年3月よりスタートした4店舗共通ポイントカードの取り組みの一環です。通常は税込1,000円ごとに1ポイント付与のところ、魔法のパスタ伊集院店では、5日・6日・7日・15日・16日・17日・25日・26日・27日がポイント2倍となります。

そのため、3月15日・16日・17日もポイント2倍の対象日です。

さらに、魔法のパスタ伊集院店では、パスタ・アヒージョ全品にドリンクバー付きで提供しているほか、平日ランチタイムには包み焼きピザをプレゼントしています。

ポイント特典に加えて、ランチタイムや店内利用の魅力も充実しており、お得感のあるサービスとして地域のお客様にご利用いただいています。

また、貯まったポイントは、ナチュラルスマイルピザ 中山本店・武岡店・伊集院店、魔法のパスタ伊集院店の4店舗共通で利用可能です。

日常使いのしやすさに加え、ご家族でのお食事やリピート利用にもつながる、使いやすく分かりやすいサービスとして展開しています。

有限会社ナチュラルスマイルは、今後も地域のお客様に喜ばれる特典やサービスの充実を図り、より身近で利用しやすい店舗づくりを進めてまいります。

[対象店舗]魔法のパスタ伊集院店・ナチュラルスマイルピザ 中山本店・武岡店・伊集院店4店舗共通ポイントカード概要

・税込1,000円ごとに1ポイント付与

・魔法のパスタ伊集院店は毎月5・6・7の付く日がポイント2倍

・対象日：5日・6日・7日・15日・16日・17日・25日・26日・27日

・ナチュラルスマイルピザ各店は毎月8・9・0の付く日がポイント2倍

・貯まったポイントは4店舗共通で利用可能

40ポイントでMサイズピザ1枚またはパスタ1品無料

4店舗共通ポイントカード :https://mahopaijuin.com/free/pointcard

【魔法のパスタ伊集院店の特典】

・パスタ・アヒージョ全品ドリンクバー付き

・平日ランチタイムは包み焼きピザプレゼント

・毎月5・6・7の付く日はポイント2倍

食事のおいしさに加え、来店するたびにお得さを感じていただける内容を揃えています。

人気メニューBEST4

1.サーモンクリーム

2.バジルトマト

3.石焼きカルボナーラ

4.ガーリックシュリンプ

店舗情報

店舗名：魔法のパスタ伊集院店

所在地：〒899-2504 鹿児島県日置市伊集院町猪鹿倉1丁目10-13

TEL：099-202-3515

営業時間：平日 11:00～15:00、17:30～22:00／土日祝 11:00～22:00

魔法のパスタ伊集院店公式ホームページ :https://mahopaijuin.com/

会社概要

会社名：有限会社ナチュラルスマイル

代表者：代表取締役 浜 大祐

本社所在地：〒891-0108 鹿児島県鹿児島市中山2丁目48-8

事業内容：ピザテイクアウト専門店「ナチュラルスマイルピザ」の運営、ならびに「魔法のパスタ伊集院店（FC加盟店）」の運営