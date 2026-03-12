【新宿高島屋】東京ヤクルトスワローズ×新宿高島屋 コラボレーションイベント「プロ野球開幕記念イベント スワローズボールパーク」開催！

株式会社高島屋

■2026年３月28日（土）午前11時～午後６時

■新宿高島屋 １階JR口特設会場（屋外）

今年もプロ野球が開幕 ！新宿高島屋は、新宿の街から開幕を盛り上げるべく、同じ新宿にホームスタジアムを持つ[東京ヤクルトスワローズ]とのタッグで1日限りのスペシャルイベントを開催いたします。

■つば九郎・つばみのBIGバルーンが登場

人気マスコットの特大バルーンと一緒に写真撮影をお楽しみいただけます。

■「神宮球場グルメ」キッチンカー

ヤクルトスワローズの本拠地・神宮球場で人気の球場グルメを販売するキッチンカーが出店いたします。

■イベント当日、新宿タカシマヤタイムズスクエアでのお買上げレシートご提示でご参加いただける大抽選会

イベント当日３月28日（土）、新宿タカシマヤタイムズスクエア館内でお買上げのレシート税込5,000円分（合算可）をご提示いただくと、スワローズグッズや神宮球場の招待券が当たる「大抽選会」にご参加いただけます。 ※「大抽選会」にご参加いただけるのは、お一人様1回限りとさせていただきます。

この他にも等身大の選手パネルを展示したフォトスポットやSwallows CREW 2026入会キャンペーンブース設置などを予定しております。

※入場無料

※やむを得ない事情により、予告なく本イベントが中止となる場合がございます。

※この情報は、３月12日（木）午後５時時点のものです。内容が変更となる場合がございます。

※お問い合わせ：TEL03-5361-1111（新宿高島屋 代表）