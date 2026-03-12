3月12日（木）内覧会を開催！全天候型シアターへ大進化！光×音が生み出す圧倒的な没入体験「エンマの劇場」2026年3月14日（土）リニューアルオープン！

株式会社ムーミン物語

本日3月12日(木)、ムーミンバレーパーク内で3月14日（土）、新たにリニューアルオープンする「エンマの劇場」の内覧会を開催いたしました。

「エンマの劇場」は、大型テントを備えた待望の全天候型シアターとしてリニューアル。さらに新たな音響・照明・映像システムに加え、地元飯能市の「西川材」を使用したぬくもりあるベンチを完備した、一日を通してムーミン谷の仲間たちによるショーや、映像×音の演出が楽しめるムーミンバレーパークの新たなランドマークとなります。

下記にて内覧会の概要および「エンマの劇場」の詳細をまとめておりますので、ぜひリニューアルした「エンマの劇場」の魅力を広く発信していただきたく、ご掲載をご検討いただけますと幸いです。

株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」は、2026年3月14日（土）のリニューアルオープンに先立ち、3月12日（木）に「エンマの劇場」メディア向け内覧会を実施いたしました。



全天候型へと進化を遂げた「エンマの劇場」にて、最新の「音のXR体験」を導入した演出や、新キャラクター「ティーティ＝ウー」が登場する新プログラム『ショートストーリー ～春のしらべ～』を初公開。さらに、同じく新プログラムである『Dance-time with Friends』には、大人気のご先祖さまやトゥーティッキが登場して会場を盛り上げ、雨や日差しを気にせず、物語の世界へより深く没入できるようになった新劇場の全貌をお披露目しました。

▶待望の全天候型テントが完成

赤地にアイビーの葉の模様が印象的な大型テントを備え、進化を遂げた「全天候型シアター」をお披露目。テントの頂点には、劇場の名前の由来となった「エンマ」のシルエットを模した飾りが取り付けられ、雨や日差しが遮られた、天候に左右されず物語の世界へ没入できる空間が整いました。客席には飯能の「西川材」を使用したベンチが並び、木のぬくもりに包まれた快適な鑑賞体験を提供します。

▶新キャラクター「ティーティ＝ウー」初登場

新プログラム『ショートストーリー ～春のしらべ～』を上演し、新キャラクターの「ティーティ＝ウー」が初登場いたしました。「ティーティ＝ウー」は、冬の旅を終えてムーミン谷へ戻る途中のスナフキンが出会った、名前を持たない「はい虫」という小さな生き物です。

スナフキンに憧れ、名前を付けてほしいとせがむ彼との交流や、大切な「しらべ」が完成するまでの物語を通じ、クールなスナフキンが見せる意外な一面が大きな見どころ。春の訪れを感じさせる心温まるストーリーが、新ステージで鮮やかに描かれました。

▶最新の立体音響と光が連動したマルチモーダル演出

新プログラム『ショートストーリー ～春のしらべ～』では、劇場全体を包み込むように配置された24台のスピーカーによる立体音響と、最新の照明システムを組み合わせた「マルチモーダル演出」を披露。ムーミンの物語の世界観をより深く味わえる、圧倒的な臨場感を実現しました。

▶新プログラム『Dance-time with Friends』上演

新プログラム『Dance-time with Friends』は、日によって異なるキャラクターが登場するライブ感あふれるダンスプログラム。内覧会でのお披露目では、大人気のご先祖さまとトゥーティッキが登場し、ムーミンバレーパークオリジナルソングに合わせたダンスで会場を盛り上げました。

▶3キャラクターによるご挨拶

内覧会の締めくくりには、「ショートストーリー～春のしらべ～」に登場するムーミントロール、スナフキン、そして新キャラクターのティーティ＝ウーが再登場し、来場された皆さまへ向けてご挨拶を行いました。新しく生まれ変わった劇場の門出を祝う、和やかな雰囲気の中で内覧会は幕を閉じました。

■「エンマの劇場」詳細：https://metsa-hanno.com/place/237/

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/

「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info

「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/