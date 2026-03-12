次世代PETGフィラメント「Polymaker(TM) PETG」を発売。高速造形でも安定して造形可能　株式会社サンステラ

株式会社サンステラ

株式会社サンステラ（本社：東京都豊島区、以下サンステラ）は、材料メーカー JF Polymers Co., Ltd. のフィラメントブランド「Polymaker」が新たに開発した次世代高速PETGフィラメント 「Polymaker(TM) PETG」 の販売を開始いたします。

Polymaker(TM) PETGは、従来のPETGの強度や品質を維持しながら、高速3Dプリントに対応するよう設計された高性能フィラメントです。新たに改良された高フロー配合により、糸引きを最小限に抑えながらスムーズな押出を実現し、高速プリント環境でも優れた層間接着と美しい表面品質を維持します。

近年、3Dプリンターの高速化が進む中で、材料にもより高い流動性と安定した押出性能が求められています。Polymaker(TM) PETGはそのニーズに応えるために開発された新世代のPETGフィラメントであり、開放型プリンターでも安定した造形を実現します。

材料メーカーだからこそ実現した、業界のニュースタンダードとなるフラッグシップ材料です。

新しいハイスピードPETG

Polymaker(TM) PETGは、高速造形環境に対応するために設計された新しいPETGフィラメントです。

高フロー配合により、最大 300 mm/s の高速造形でもクリーンで正確な押出を実現。さらに高流量ノズルを使用することで 500 mm/s以上 の高速印刷でも優れた層間接着、耐久性、表面仕上げを維持します。

高速プリント環境でも品質を損なわない、新しい時代のPETG材料です。

より強く、より滑らかで、より信頼性の高い性能

新たに改良された配合により、優れた層間結合と低反り性能を実現。長時間の造形でも詰まりにくい安定した押出性能を維持します。

その結果、造形直後でもプロフェッショナル品質の外観と、優れた寸法安定性を持つパーツを得ることが可能です。

プロトタイプから最終用途部品まで幅広く対応

Polymaker(TM) PETGは、靭性・柔軟性・外観品質のバランスに優れた材料です。

ギアやブラケット、治具などの機能部品から、屋外マウント、スポーツアクセサリー、コスプレ小道具、カスタムサイネージまで幅広い用途に対応します。

また、化学耐性と 約70°Cの耐熱性（HDT） を備えており、屋内外の機能用途にも適しています。

耐久性の高いプロトタイプや量産パーツなど、大量造形プロジェクトにも対応できる材料です。

※フィラメントの性能を最大限発揮するため、乾燥状態での保管を推奨します。

※本製品は PolyLite(TM) PETGの後継製品となります。透明色についてはPolyLite(TM) PETGをご利用ください。

希望販売価格：\4,180（税込）

販売開始日：2026年3月12日（木）

販売チャネル：

サンステラ3Dモール

Polymakerストア

正規取扱販売店各社

サンステラ3Dモール :https://sunstella.co.jp/products/polymaker-petg

製品概要

製品名

Polymaker(TM) PETG

カラー

ブラック / ホワイト / グレー / ブルー / オレンジ / レッド

※他カラーも順次展開予定

フィラメント径

1.75 mm（±0.05 mm、通常 ±0.02 mm）

重量

1,000 g

推奨プリント温度

240 - 260 ℃

推奨プリント速度

最大 300 mm/s

（最大500 mm/s程度まで対応）

推奨ヒートベッド温度

60 - 70 ℃

スプール仕様

パッケージサイズ

209 mm (W) × 223 mm (D) × 75 mm (H)

パッケージ重量

約 1.4 kg

スプールサイズ

200 mm (W) × 200 mm (D) × 60 mm (H)

スプール内径

55 mm