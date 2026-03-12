【LET IT DIE: INFERNO】劇的進化を遂げた「シーズン2」がついに始動！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 坂井一也）は、スーパートリック・ゲームズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 石川周志）とタッグを組んで展開中のローグライトサバイバルアクションゲーム『LET IT DIE: INFERNO（読み：レットイットダイ インフェルノ）』において、待望の「シーズン2」アップデートを実施いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZdqsQAzjBss ]

https://youtu.be/ZdqsQAzjBss(https://youtu.be/ZdqsQAzjBss)

新生を遂げた『LET IT DIE: INFERNO』は、プレイの主軸をエネミーとのバトルに集中できるストレートな「PvE」へと転換。プレイ体験を根底から塗り替えました。アップデートにあわせて公開されたトレーラーにて、「デュオ」がもたらす新たな戦略や異彩を放つ新武器の魅力など、シーズン2の全貌をご確認ください。

エネミーだけなんて生ぬるい！いつどこで見知らぬプレイヤーとの命を懸けた駆け引きが勃発するかわからない「緊張感」こそが地獄門の醍醐味だ！と豪語するバトルフリークの皆様もご安心を。シーズン1同様の「PvEvP」スタイルを選んでプレイすることも可能です。

＜シーズン2新武器紹介＞

それぞれのプレイスタイルで楽しもう！１.それぞれのプレイスタイルで楽しもう２.１.フルスロットルのチャージとデスブロウでブッ込む「デコトラ」

新武器の「デコトラ」は、攻撃ボタンをホールドし続けることで、最大3段階までパワーのチャージが可能。溜めれば溜めるほど、攻撃力も突進力も上昇します。デスブロウ（必殺技）では「デコトラ」に乗り込み地獄門を爆走！群がるエネミーを蹴散らす、最高にクールでイカれた性能が体感できます。

デスブロウの機動力により、囲まれた状態からの脱出手段としても役立つ２.敵の攻撃を受け止めてから一気に攻めへと転じ、戦局をひっくり返す「シールド」デスブロウ発動時、通常では防げない後方もカバーする全方位ガードを展開！

武器でありながら、装備するだけで「ガード強度」のステータスが上昇する異色の盾。その特異さゆえに、通常攻撃の扱いは一筋縄ではいかないものの、カウンター攻撃の破壊力は圧巻です。ピンチをチャンスに変え、一撃必殺の快感に酔いしれたい。そんな方にぜひ使っていただきたい逸品です。

３.じっくりと「呪い」を刻み込み、総合火力をアップさせる「呪いの丸太」

敵に攻撃を当てるたびに状態異常値を蓄積させ、被ダメージを押し上げる「呪い」状態にできる禍々しい武器。「デコトラ」と同様、ボタンをホールドしてパワーをチャージしたフルスイングを叩き込めば、前方広範囲に連続ヒットする回転攻撃を発動。「呪い」で脆くなった敵をまとめて粉砕する地獄の処刑が楽しめます。

全力で振り下ろすデスブロウは、当たれば一撃で「呪い」状態に！

シーズン2の開始に合わせ、エキセントリックプロデューサー「アンクル・デス」と、シリーズの伝説を音楽で刻み続けるサウンドクリエイター「山岡 晃」がプロデュースした新曲を追加しました。トレーラーを彩るBGMも含む、計3曲の新曲をゲーム内の拠点「アイアンパーチ」にて聴くことができます。死闘の合間に、魂を癒す至高のサウンドをご堪能ください。

その他、死線を潜り抜けるセンパイを支援するアップデートを実施。死亡時に一部の所持品を守ってくれる「セーフティボックス」の拡張や、アイテム製作に欠かせないクラフト素材の重量緩和など、利便性を向上させました。詳細は公式サイトのNEWSをご確認ください。

▼シーズン2アップデート内容一覧

https://lid-inferno.com/jp/news/31(https://lid-inferno.com/jp/news/31)

https://x.com/LETITDIE_jpn/status/2031931331035238678?s=20(https://x.com/LETITDIE_jpn/status/2031931331035238678?s=20)

PlayStation(TM) StoreとSteam(R)にて、期間限定セールを実施します。シーズン2が開始したこのタイミングに、お得に『LET IT DIE: INFERNO』をご購入いただけます。地獄門でのレイダー活動を開始するのに絶好のプレイチャンスを、どうぞお見逃しなく。

セール実施

▼PlayStation(TM) Store Mega March Sale

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2083_1_7e224fafc56186bde50fb807cb49b1ae.jpg?v=202603120551 ]

Steam(R)でのセール期間や対象商品、価格については、決定しだい『LET IT DIE: INFERNO』公式SNSにてお知らせいたします。続報を楽しみにお待ちください。

https://x.com/LETITDIE_jpn/status/2031973699440579028?s=20(https://x.com/LETITDIE_jpn/status/2031973699440579028?s=20)

『LET IT DIE: INFERNO』初のセール実施を記念して、豪華景品が当たるリポストキャンペーンを開催いたします。

『LET IT DIE: INFERNO』セール記念リポストキャンペーン▼概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2083_2_c70996e4fe186ab2f119c748231d6645.jpg?v=202603120551 ]

『LET IT DIE: INFERNO』は、今後も皆様からのご意見、ご要望を元に、より遊びやすくより刺激的な体験をお届けできるよう努めてまいります。今後のアップデートにも、ぜひご期待ください。最新情報は、各種SNS公式アカウントにて随時お知らせいたします。こちらもぜひフォローして、今後の展開もお見逃しなく。

- 公式サイト ：https://lid-inferno.com/jp/- 公式Xアカウント ：https://x.com/LETITDIE_jpn- 公式Facebookアカウント ：https://www.facebook.com/LETITDIEjpn/- 最新映像公開中！公式YouTube ：https://www.youtube.com/@letitdieofficialjapan9877『LET IT DIE: INFERNO』とは

― センパイ 地獄の底、目指しちゃってください ―

『LET IT DIE: INFERNO』は、異形の怪物や敵対組織の戦闘員とバトルする、ソロもしくはフレンドとコンビでの「PvE」がメインのローグライトサバイバルアクションゲームです。さらに、ソロプレイ時は見知らぬプレイヤーともマッチングする「PvEvP」が選択可能となっており、その場合はエネミーと殴り合っている最中でも、そこに自分以外のプレイヤーが乱入するカオスな空間で、いつもとひと味違ったバトルを楽しむことができます。

『LET IT DIE: INFERNO』シーズン2キービジュアル

未曽有の天変地異「アースレイジ」を乗り越えた人類の前に現れたのは、都市を丸ごと飲み込むほどの巨大な穴。いつしか「地獄門」と呼ばれ、人々が恐れるその穴の最深部には、世界を支配できるほどのエネルギーを秘めた結晶体「死神の目」が眠っていると噂されています。ステージ構成やアイテム分布が毎回変化する「地獄（インフェルノ）」を突き進み、踏破・生還を目指しましょう。

本作では、地獄門を舞台に激しい戦いを繰り広げるメインのゲームモードに加え、プレイヤー同士でのバトルに集中できるコンテンツもご用意。パワーアップした『LET IT DIE』の世界を存分にお楽しみいただけます。

『LET IT DIE: INFERNO』では3つのエディションを販売しており、それぞれ含まれるアイテムが異なります。詳細は公式サイトをご確認のうえ、お好みに合わせてお選びください。

『LET IT DIE: INFERNO』基本情報

タイトル ：LET IT DIE: INFERNO

（読み：レットイットダイ インフェルノ）

ジャンル ：ローグライトサバイバルアクション

対応機種 ：PlayStation(R)5 / Steam(R)

発売日 ：2025年12月4日（木）

タイトルロゴ

対応言語 ：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語（ブラジル）、韓国語、中国語（繁体字・簡体字）

※ゲーム内音声は基本英語のみ（一部日本語）

価格 ：スタンダードエディション 3,850円（税込）

デラックスエディション 6,270円（税込）

アルティメットエディション 8,690円（税込）

※各エディションは、同じゲーム内容です。

※別途ゲーム内課金あり。

※本作ではシーズンが新しくなるたび、ストーリー進行、レイダーランク、所持品、マスタリーなどをリセットした状態でリスタートするシステムを採用しています。所持デスメタルやデスメタルで購入した要素、一部を除くエディションの内容（ボディタイプやデコレーションなど）はリセットされません。

レーティング ：IARC:16+

公式サイト ：https://lid-inferno.com/jp/

開発 ：スーパートリック・ゲームズ株式会社

販売 ：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記 ：(C) GungHo Online Entertainment, Inc.

PlayStation(R)5版ストアページ ：https://store.playstation.com/concept/10009386

※PlayStation(R)5でのプレイにはPlayStation(R)Plusへの加入が必要です。

Steam(R)版ストアページ ：https://store.steampowered.com/app/2576150/LET_IT_DIE_INFERNO/

開発 ： スーパートリック・ゲームズ株式会社

販売 ： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記 ：(C) GungHo Online Entertainment, Inc.

※上記【基本情報】は国内サービスの情報です。

※ゲーム内画像は開発中のものです。予告なく変更する場合がございます。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”、“PS5ロゴ”および “PS5”は

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国の

Valve Corporationの商標および／または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。