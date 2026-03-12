『プロサッカークラブをつくろう！2026』JリーグやKリーグ1のベストイレブンが登場する特別なスカウトを開催！

株式会社セガ

株式会社セガは、PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam、Google Play Games on PC）向けゲーム『プロサッカークラブをつくろう！2026』（以下、『サカつく2026』）について、2026年3月11日（水）より、JリーグやKリーグ1のベストイレブンが登場する特別なスカウトを開始しました。

「JリーグベストイレブンSP選手スカウト」PV：https://youtu.be/i7CZ0S42bAU

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam(R)：https://store.steampowered.com/app/3271000

Google Play Games on PC：https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions(https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions)

■JリーグベストイレブンSP選手スカウト

開催期間（JST）：2026年3月11日（水）14:00～3月23日（月）12:59

2025Jリーグアウォーズでベストイレブンを受賞した、下記11人の選手にフィーチャーしたSP選手スカウトです。

★3 CF ラファエル・エリアス選手（J1 2025 BEST11）

★3 CF レオ・セアラ選手（J1 2025 BEST11）

★3 LW 伊藤達哉選手（J1 2025 BEST11）

★3 AM 小泉佳穂選手（J1 2025 BEST11）

★3 AM 相馬勇紀選手（J1 2025 BEST11）

★3 DM 稲垣祥選手（J1 2025 BEST11）

★3 DM 田中聡選手（J1 2025 BEST11）

★3 CB 荒木隼人選手（J1 2025 BEST11）

★3 CB 古賀太陽選手（J1 2025 BEST11）

★3 CB 植田直通選手（J1 2025 BEST11）

★3 GK 早川友基選手（J1 2025 BEST11）

◆JリーグベストイレブンSP選手スカウト

本スカウトでは、Jリーグ ベストイレブンを受賞した11人の選手から好きな選手を3人指定してピックアップ状態にすることができます。

300RBまたは300GBで1回、3,000RB または3,000GB で10回引くことができ、「10回引く」の場合、★2以上のSP選手が1人確定で排出されます。

また、1日1回限定で100RBにて1回引くことができます。

※本ガチャから出現するSP選手の確率の詳細につきましては、ゲーム内のガチャ画面からご確認ください。

※その他、詳細は下記ページをご確認ください。

◆JリーグベストイレブンSP選手スカウト（ステップアップ）

RBまたはGBで引ける、ステップアップスカウトです。STEP1～STEP5までの5段階あり、STEP5まで引くと再びSTEP1に戻ります。

本スカウトは7周目まで引くことができ、STEP1～STEP5までの1周を達成するごとに、本スカウトの好きなベストイレブン選手と交換できる「JリーグベストイレブンSP選手スカウトメダルSU」が獲得できます。

STEP1：1,000 RB/GB

STEP2：1,500 RB/GB

STEP3：2,000 RB/GB

STEP4：2,500 RB/GB

STEP5：3,000 RB/GB

※本ガチャから出現するSP選手の確率の詳細につきましては、ゲーム内のガチャ画面からご確認ください。

※その他、詳細は下記ページをご確認ください。

■Kリーグ1ベストイレブンSP選手スカウト

開催期間(JST)：2026年3月11日（水）14:00～3月23日（月）12:59

Kリーグ1 年間表彰でベストイレブンを受賞した、下記11人の選手をフィーチャーしたSP選手スカウトです。

★3 CF パブロ・サバグ選手（K1 2025 BEST11）

★3 LW ソン・ミンギュ選手（K1 2025 BEST11）

★3 AM イ・ドンギョン選手（K1 2025 BEST11）

★3 AM カン・サンユン選手（K1 2025 BEST11）

★3 DM キム・ジンギュ選手（K1 2025 BEST11）

★3 DM パク・ジンソプ選手（K1 2025 BEST11）

★3 CB ヤザン・アルアラブ選手（K1 2025 BEST11）

★3 CB ホン・ジョンホ選手（K1 2025 BEST11）

★3 LB イ・ミョンジェ選手（K1 2025 BEST11）

★3 RB キム・ムンファン選手（K1 2025 BEST11）

★3 GK ソン・ボムグン選手（K1 2025 BEST11）

◆Kリーグ1ベストイレブンSP選手スカウト

本スカウトでは、Kリーグ1 ベストイレブンを受賞した11人の選手から好きな選手を3人指定してピックアップ状態にすることができます。

300RBまたは300GBで1回、3,000RB または3,000GB で10回引くことができ、「10回引く」の場合、★2以上のSP選手が1人確定で排出されます。

また、1日1回限定で100RBにて1回引くことができます。

※本ガチャから出現するSP選手の確率の詳細につきましては、ゲーム内のガチャ画面からご確認ください。

※その他、詳細は下記ページをご確認ください。

◆Kリーグ1ベストイレブンSP選手スカウト（ステップアップ）

RBまたはGBで引ける、ステップアップスカウトです。STEP1～STEP5までの5段階あり、STEP5まで引くと、再びSTEP1に戻ります。

本スカウトは7周目まで引くことができ、STEP1～STEP5までの1周を達成するごとに、本スカウトの好きなベストイレブン選手と交換できる「Kリーグ1ベストイレブンSP選手スカウトメダルSU」が獲得できます。

STEP1: 1,000 RB/GB

STEP2: 1,500 RB/GB

STEP3: 2,000 RB/GB

STEP4: 2,500 RB/GB

STEP5: 3,000 RB/GB

※本ガチャから出現するSP選手の確率の詳細につきましては、ゲーム内のガチャ画面からご確認ください。

※その他、詳細は下記ページをご確認ください。

■『プロサッカークラブをつくろう！2026』とは

『サカつく2026』は、サッカーシミュレーションゲーム「サカつく」シリーズの原点である、選手の育成とクラブ経営の戦略性を継承しつつ、時代に合わせた進化を遂げた「サカつく」シリーズの最新作です。全権監督としてチームを作り上げ、ローカルクラブから世界の頂点を目指したり、自分が住む街やお気に入りの地域のクラブをトップクラブへと育て上げたりといったドラマを楽しめます。

明治安田Ｊリーグの公式ライセンスを獲得し、Ｊ1～Ｊ3に所属する60クラブが実名選手として収録されます。他にも、欧州主要リーグに加えて、FIFPRO、Kリーグなど、総勢5,000人以上の選手が実名で登場予定。さらに、マンチェスター・シティFCとのコラボがゲーム内で実現します。

＜タイトル概要＞

タイトル名称：プロサッカークラブをつくろう！2026

対応機種：

PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／iOS／Android／PC（Steam、Google Play Games on PC）

App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id6741469353

Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.FootballClubChampions

PlayStation(TM)Store URL：https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10012672

Steam URL：https://store.steampowered.com/app/3271000

Google Play Games on PC：https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions(https://play.google.com/pc-store/games/details?pcampaignid=dev-launch-sega-football-club-champions&id=com.sega.FootballClubChampions)

配信開始日：2026年1月22日

ジャンル：サッカークラブ経営シミュレーションゲーム

価格：基本無料（アイテム課金）

メーカー：セガ

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字、韓国語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、トルコ語、フランス語、イタリア語、スペイン語

著作権表記：(C) 2026 Manchester City Football Club / LICENSED BY J.LEAGUE / (C) J.LEAGUE / K LEAGUE property used under license from K LEAGUE / The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV. / (C)JFA (C)2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar logo, the 3-Stripes mark, Predator, F50, Y-3 and Climacool are trademarks of adidas, used with permission./ (C)SEGA

■公式サイト：https://segafcchampions.sega.com/ja/(https://segafcchampions.sega.com/ja/)

■公式X：https://x.com/sakatsuku20xx/(https://x.com/sakatsuku20xx/)

■公式YouTube「サカつくチャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q(https://www.youtube.com/channel/UCSs5GAYTg2CWWbEtq-QOn8Q)

■公式Discord：https://discord.gg/XUNadt4YE2(https://discord.gg/XUNadt4YE2)

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。