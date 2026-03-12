プロモツール、高級業務用アロマディフューザー「セントFOREST」、累計出荷400台突破

プロモツール株式会社

あらゆる香りとニオイを創るセントテクノロジーカンパニーのプロモツール株式会社（本社：東京都文京区、香り技術研究所：埼玉県さいたま市、代表取締役兼CEO：緒方健介、以下：当社）が開発・販売する高級業務用アロマディフューザー「セントFOREST」が、累計出荷台数400台を突破しました。安全性を最優先に設計した国産の高級業務用アロマディフューザーとして、化粧品・美容ブランドの店頭や展示会に加え、ホテルやショールーム、商業施設など、香りマーケティングの広がりとともに導入が進んでいます。

空間の香りマーケティング事例を読む：https://www.promotool.jp/case_study_type/space-design/

安全性を最優先に設計した高級業務用アロマディフューザー

「セントFOREST」は、当社が長年の香り開発で培ってきた知見をもとに、「安全性」を最優先に設計した国産の高級業務用アロマディフューザーです。噴霧される粒子の大きさを厳密に管理し、肺胞に入り込まないサイズに設計しています。香料そのものの品質はもちろんのこと、噴霧方式や機構設計まで徹底して安全性に配慮しています。

また、粒度の大きい香りのミストを空間にしっかり届けるため、静音シロッコファンを搭載しています。粒子が重くても空間に飛ばせる構造を採用することで、安全性の担保と香りの広がりを両立しました。

さらに、万が一不具合が発生した場合でも、迅速かつ確実にメンテナンスできる体制を整えています。海外製が多いアロマディフューザー市場の中で、国産ならではのサポート体制により、お客様に安心して長くご使用いただけます。

香りの専門企業が「香料×機械」の両面から安全性を担保したディフューザーとして、多くの支持を獲得。こうした安全性と品質へのこだわりが評価され、セントFORESTは累計400台の出荷を達成し、全国のブランド店舗や展示会、商業施設などで導入が進んでいます。

香りマーケティングの需要拡大により導入が加速

近年、香りを活用したマーケティングが国内でも急速に広がっています。香りは五感の中でも記憶との結びつきが強く、ブランド体験の向上や来店者の滞在時間の増加などの効果が期待されることから、企業のマーケティング施策として注目されています。特に化粧品・美容ブランドから店頭での体験価値向上を目的に香りの導入の問い合わせが増加しています。特に化粧品ブランドでは、人気商品の香りを店舗空間に展開し、ブランドの世界観を来店者に体験してもらう取り組みも増えています。スキンケア商品の香りを店頭や店舗周辺に流すことでブランド認知や来店動機を高める施策としても活用されています。

人気商品の香りを空間に広げ、ブランドの世界観を体験できる店舗演出のイメージ

セントFORESTは、霧化機構がディフューザー本体ではなく、取り換え可能なカートリッジ内に搭載されている構造を採用しています。香りを切り替える際に本体の交換が不要で、衛生的かつ安全に運用できます。季節やキャンペーンに合わせて香りを柔軟に変更できる点も、高い支持を得ている理由の一つです。

今後の展望

当社は今後も、香りを活用したマーケティングやブランド価値向上の需要拡大に合わせ、より安全で高品質な香りの提案を進めてまいります。 空間芳香をはじめとする香りソリューションを通じて、香りの活用領域と可能性をさらに広げ、香りが社会の中でより豊かに機能する未来を目指します。

こうした取り組みを積み重ねることで、香り文化の発展と業界全体の価値向上に貢献してまいります。

※当社が開発する香りはIFRA(国際香粧品香料協会)/RIFM（香粧品香料原料安全性研究所）の厳格な基準と規制に即した安全性の高い香料を使用して開発していますので、安心してお使いいただけます。IFRAは世界の香料原料の安全性を決定する唯一の国際機関であり、IFRAに加盟する世界の香料会社は毎年改定される香料原料の安全基準に沿って、使用する香料の選定や配合率を変更し、ブレンドの安全性を担保しています。

プロモツールのサービス「香りマーケティング」について

プロモツールの「香りマーケティング」サービスは、嗅覚が記憶や感情に強く結びつく特性を生かし、香りを通じてブランドや商品の価値を直感的に伝えるマーケティング手法です。視覚や聴覚に偏りがちな従来のプロモーションに対し、香りという感覚を加えることで、顧客の印象に残る体験を創出し、ブランド認知や好意形成を高めます。これまで4,000社以上との取引実績で培った知見を背景に、日本一の若手調香師として注目される渡辺武志と、大手広告代理店にて世界的自動車メーカーを担当してきたマーケターが連携し、企業の目的やブランドの世界観を深く理解したうえで香りを設計・展開することで、他社にはない香りを活用した本質的な差別化と、記憶に残るブランド体験の提供を実現しています。

「香りマーケティング」のお問い合わせ :https://www.promotool.jp/aroma_business/marketing/

プロモツール株式会社について

プロモツール株式会社は、香料開発・調香・香り分析を中核とした香り技術（セントテクノロジー）を提供する、日本を代表するセントテクノロジーカンパニーです。JAL、飛鳥III、万平ホテル、さいたま市、コーセー、資生堂など、品質と安全性において極めて高い基準を持つ一流顧客に選ばれ続けています。香りとニオイのあらゆるニーズに対し、科学と感性の力で応え、香りの新たな価値創出に挑み続けています。

会社概要

プロモツール株式会社

本社 ：東京都文京区本駒込6-5-3ビューネ本駒込5階

香り技術研究所：埼玉県さいたま市北区宮原町3-161 大井ビル2階

代表 ：代表取締役社長CEO 緒方健介

事業内容 ：香料及び芳香器の製造販売

：(1)香りブランディング（オリジナルアロマ）

：(2)香り空間デザイン（高級業務用アロマディフューザー）

：(3)OEM（香料開発及び香水・化粧品の製造・販売/香りグッズ）

：(4)香り見本（アロマテスター）

：(5)香りプロモーション（香りDM等）

：(6)香りエンターテインメント演出

公式ホームページ ：https://www.promotool.jp/

公式オンラインストア ：https://essenceon.jp/store/

調香体験香房 「L’esprit」」：https://lesprit.shop/

お問い合わせ先

プロモツール株式会社

担当：広報担当 井沢

TEL：03-5940-6637

FAX：03-5940-6685

お問い合わせ：https://www.promotool.jp/contact/