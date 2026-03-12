投資用賃貸マンションの「実例」を公開｜RC造4階建て・14戸 完成見学会

ou2株式会社

ou2株式会社（所在地：東京都江東区、代表取締役：長張 隆史）は、当社が運営する鉄骨・RC造ブランド「M-LINE」にて実際に建築した、RC造4階建て・全14戸の賃貸マンションの完成に伴い、投資オーナー様向け完成見学会を開催いたします。

建物イメージパース

本物件は、敷地面積68.08坪（225.07平方メートル ）という東京都内ならではの限られた条件の中で、容積率を最大限に活用し、事業性と居住性を両立させた賃貸マンションです。不動産投資用のマンション・アパートを検討されている方にとって、具体的な建築事例としてご覧いただけます。

WRC造（壁式鉄筋コンクリート造）を採用することで柱型や梁型の出っ張りを可能な限り抑え、無駄のないすっきりとした居室空間を実現。専有部面積を最大化する設計により、賃貸経営における費用対効果を高めています。

外観および共用部は、コンクリート打ち放しを基調としたスタイリッシュなデザインとし、WRC造ならではの高い耐久性と将来的な資産価値を備えた建物となっています。住戸は1LDK・2LDKで構成され、単身者から少人数世帯まで、幅広い入居ニーズを想定しています。

■見どころ

ピロティ完成イメージピロティを活かした奥行きあるアプローチに、テープライトや床アクセントを採用し、空間を演出（完成イメージ）■ 奥行きを演出するピロティデザイン

ピロティを通ってエントランスへと導くアプローチ設計。

テープライトや床のアクセントタイルを施し、単調にならない上質な空間に仕上げています。

■ 重厚感とリズムを生む外観デザイン

1階は大判タイルを採用し、落ち着きと重厚感を演出。

2階以上は開口部に4階まで縦に並ぶ窓へグレーのアクセントカラーを施し、外観に縦ラインのリズムを与えたファサードデザインです。

■ 収益性を高める効率的な配置計画

建物中央からの動線計画により共用部を最小限に。

ワンフロア4戸を確保し、効率よく住戸数を実現しています。

■ 入居者ニーズを押さえた間取り設計

水回りをコンパクトにまとめることで、居室スペースをしっかり確保。

LDKは人気の対面キッチンを採用し、使い勝手と開放感を両立しています

本見学会では、当社が東京23区を中心に手がけてきた賃貸マンションの実例を、実際の建物を通してご確認いただけます。狭小地や変形地での土地活用、投資用賃貸住宅、自宅併用型賃貸住宅の建築をご検討中の方にとって、具体的なイメージを持っていただける機会となります。

【開催概要】

- イベント名：美観と機能を両立！オーナー様向け都市型RC造4階建て賃貸マンション完成見学会- 日 程 ：2026年月3月22日（日）- 時 間 ：10:00～17:00- 場 所 ：葛飾区- 参加費 ：無料（要予約制）※当日もお電話にてご予約受付可能- 構造・規模：RC造4階建て／全14戸（内訳/１LDK 8戸、２LDK 6戸）- 住居 想定：1LDK 2人、2LDK 3人 合計 34人- 敷地面積 : 68.08坪（225.07平方メートル ）- 建築面積 : 46.92坪（155.11平方メートル ）- 延床面積 : 149.13坪 (493.01平方メートル ）

※詳細は下記公式HPを確認ください

詳細を見る :https://m-line.tokyo/event/

【こんな方へおすすめ】

- 投資用賃貸マンション・アパートをご検討中の方- 自宅も含めた賃貸併用をご検討中の方- 空き地や空き家の土地活用にお困りの方

賃貸住宅の需要が高まる中、今後の投資用賃貸住宅や自宅併用賃貸としてイメージできる空間を実際に見て、触れて、感じていただくことで、具体的なイメージができ安心して今後の自分にあった投資プランを検討していただけます。

未来の投資先として、ぜひご覧いただきたい一棟です。

【M-LINE】とは

コンクリート・鉄骨建築の狭小地を得意とし、独自の建築技術で東京に特化した「１０cmも無駄にしない(R)」土地活用を掲げている建築ブランドである。

土地探しのお手伝いから狭小地・変形地のお悩みを解決し、都心の限りある土地の有効活用をサポートしています。

鉄骨・RC造 M-LINE公式サイト :https://m-line.tokyo/M-LINEについてのお問合せはこちらからhttps://m-line.tokyo

公式Instagram :https://www.instagram.com/mline_tokyo/最新イベント情報などを随時発信

■ ou2株式会社とは

ou2（オーツー）株式会社は、主に東京を中心に総合住宅サービス事業を展開しています。

都内でも可能な「木造4階建て」をはじめとし、木造注文住宅（クレバリーホーム城東店・新宿店(https://cleverlyhome.tokyo/)/OU2HAUS(https://ou2haus.tokyo/)）鉄骨・RC造注文住宅（ M-LINE(https://m-line.tokyo/) ）、リフォーム（アールツーホーム/アールツーリノベーション(https://r2home.tokyo/)）、不動産・リノベーション（D-LINE(https://d-line.tokyo/)）など設計やデザイン、施工まで幅広いサービスを提供しています。

■ ou2株式会社では、木造建築【クレバリーホーム城東店・新宿店】も運営、ご相談可能

「クレバリーホーム城東店・新宿店」は、東京に特化した構法、構造に縛られず、都心の限りある土地を最大限に有効活用することを得意とする木造建築のブランドです。

土地探しのお手伝いから狭小地・変形地のお悩みを解決し、お客様一人ひとりの生活スタイルに寄り添った家づくりをサポートしています。

クレバリーホーム城東店・新宿店公式サイト :https://cleverlyhome.tokyo/クレバリーホーム城東店・新宿店 木造建築についてはこちら

公式Instagram：https://www.instagram.com/cleverly_home_tokyo/

公式LINE：https://page.line.me/908fcqik

■会社概要

商号 ： ou2株式会社

代表者 ： 代表取締役 長張 隆史

所在地 ： 〒135-0047 東京都江東区富岡1-5-5

設立 ： 2000年5月8日

事業内容 ： 新築住宅/建替住宅/リフォーム設計 設計、デザイン、施工、不動産取引

資本金 ： 6,720万円

URL ： https://www.ou2.net/

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

M-LINE お客様相談窓口

TEL：0120-214-202

お問い合せフォーム：https://m-line.tokyo/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

ou2 株式会社 新築事業部 広報課

担当：諏訪・中島

TEL：0120-214-202

MAIL：shinchiku_pr@ou2.net