【全国出店者エントリー募集】アイスでひんやり天国と、熱気あふれるアジアの屋台空間。フィナーレは幻想的なランタンナイト！家族で楽しめるこの夏の特別な3日間！開催決定 in 静岡市駿府城公園

■イベント概要

イベント名


アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026



開催日程


2026年7月24日（金）～7月26日（日）



開催時間


・7月24日（金）16:00～21:00


・7月25日（土）14:00～21:00


・7月26日（日）14:00～21:00



※優先入場チケット対応のため、


実質営業開始は各日15分前より可能。



会場


駿府城公園


・紅葉山庭園前広場（メインエリア／有料）


・東御門前広場（ランタンエリア／有料）


・沿道エリア（東御門前～紅葉山庭園／無料）


■イベントの背景と想い

主催、株式会社noniiは、昨年２０２５年に４回のイベントを開催。



おいもフェスSHIZUOKA、アイスフェス＆アジアン夜市、全国ご当地鍋まつり、Wonderful christmasとランタンナイト、個性溢れる多彩なコンテンツの数々で静岡の街を大いに盛り上げました。





おいもフェスSHIZUOKA


アイスフェス＆アジアン夜市


全国ご当地鍋まつり


Wonderful christmasとランタンナイト

株式会社noniiのイベント運営チームが大切にしているのは、非日常の空間と、思い出に残る時間をつくること。


そして、家族みんなが楽しめる居心地のよい空間を、会場全体でつくりあげることを目指しています。


子どもたちが笑顔で過ごせる空間は、きっと大人たちの笑顔にも繋がると信じています。



今年も、ご来場の皆さまの心に残るイベントを創り上げてまいります。


■会場構成・特徴



【紅葉山庭園前広場｜メインエリア／入場料制】


本イベントの中心となる有料エリア。


アジアングルメ、アイス・ひんやりスイーツ、ステージコンテンツを展開し、


提灯や照明による本格的なアジアン夜市空間を演出します。



【沿道エリア／無料】


東御門前広場から紅葉山庭園へ続く通路沿いのマーケットエリア。


物販・体験型コンテンツを中心に、


来場者が回遊しながら楽しめる構成です。



【東御門前広場／ランタンナイト参加は別途料金】


イベントフィナーレとして


幻想的な「ランタンナイト」を3日間開催。


最大350基のランタンが夜空を彩り、


イベントのクライマックスを演出します。


■ 運営コンテンツ

・ランタンナイト


　3日間開催／各日20:00よりプロローグ開始


　ナビゲーション：フリーアナウンサー 鳥越佳那 氏


　（東御門前広場・ランタンエリア）






■ 出店者募集概要

「アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026」は


主催者が、アジア各国の夜市で感じた屋台の活気や人々のエネルギーを、


夏の静岡で体感していただくことを目的に企画された、


アジアングルメ・アイス・ナイトマーケットが融合した大型イベントです。


「アイスフェス & アジアン夜市 SHIZUOKA 2026」を一緒に盛り上げていただける


飲食・物販・体験系の出店者さまの二次募集を2026年3月12日(木)より開始いたしました。



募集１.メインエリア（紅葉山庭園前広場）



ひんやりスイーツ、アイス

アイス、スムージー、かき氷、ひんやり美味しいスイーツ・ドリンクを提供するお店の出店を募集します。暑い季節に思わず手に取りたくなる、見た目も楽しめる冷たいメニューで、来場者に涼やかなひとときとワクワク感を届けてください。素材にこだわったメニューや、ここでしか味わえないオリジナルスイーツも大歓迎です。







アジアングルメ、ドリンク

アジア各国の味や香りを楽しめる、アジアングルメの店舗を募集します。スパイスやハーブの香りがふわっと広がる、アジアンの雰囲気が漂う夏の夜を思わせるような一皿で、会場を彩ってください。屋台フードや軽食から、しっかり食べられるメニューまで。アジアの空気感を感じながら食を楽しめる、そんな時間を一緒につくりませんか





募集２.沿道エリア（無料エリア）



アジアン雑貨

まるで旅をしているかのような気分になれる、アジア各国の文化や暮らしを感じられる雑貨、エスニックな布小物やアクセサリー、インテリア雑貨、民芸品など、国や地域ならではの素材や色使い、手仕事の温もりが感じられるアイテムで、


会場に異国の空気とワクワク感を届けてくださる店舗を募集。






体験あそび

子どもたちが夢中になって楽しめる、体験あそびのお店を募集します。


ワークショップや縁日の遊びなど、夏祭りのようなにぎやかで活気のある空間を一緒につくってくださるお店を募集します。


初めての体験が子どもたちの思い出に残る、


そんなお店との出会いを楽しみにしています。





■ 出店スケジュール

2026年3月12日(金)


エントリー募集開始



2026年3月22日(日)


エントリー募集締め切り



2026年4月1日(水)


出店者確定メール送付


順次マニュアル、出店確定後フォーム


固定出店料請求書送付



2026年4月20日(金)


固定出店料入金期日


【フォーム1/3】確認事項・レンタル等 確認フォーム提出


【フォーム2/3】SNS告知用フォーム提出



2026年4月30日(火)


【フォーム3/3】必要書類の添付



2026年7月1日(水)


会場レイアウトの共有(確認)



2026年7月10日(金)


会場レイアウトの共有(確定)



2026年7月24日(金)～26日(日)


イベント開催当日



2026年7月29日(水)


売上報告・出店者アンケートの回答



2026年8月13日(木)まで


歩合出店料・レンタル備品の振込


■ 申し込みフォームURL 全国・県内から出店エントリー受付


イベント企画書 ▶ https://drive.google.com/file/d/1bXei5wxky6kw48z5rA_cGShci9D8mo61/view?usp=sharing(https://drive.google.com/file/d/1bXei5wxky6kw48z5rA_cGShci9D8mo61/view?usp=sharing)



アイスフェス＆アジアン夜市2026 出店者エントリー ▶ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG6-Y5yjpJQlMUJGMO_4HaEkgO-Jh3pooHlHJPBkTG3Yytlw/viewform?usp=dialog(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG6-Y5yjpJQlMUJGMO_4HaEkgO-Jh3pooHlHJPBkTG3Yytlw/viewform?usp=dialog)



