【全国398店舗】コインランドリー「ブルースカイランドリー」 2026年3月 7店舗を新規オープン

株式会社ジーアイビー（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、コインランドリー「ブルースカイランドリー」を2026年3月に全国で7店舗新規オープンいたします。

今回の出店により、ブルースカイランドリーの累計店舗数は全国398店舗となりました。

ブルースカイランドリーは、「コインランドリーのあるライフスタイル」を提案し、日常の洗濯をより快適に、効率よく行える場として、地域の暮らしに寄り添った店舗づくりを進めています。大型洗濯・乾燥機による時短家事の実現に加え、清潔で安心して利用できる空間づくりを大切にしながら、日常に寄り添うランドリーとして全国に展開しています。

■2026年3月 新規オープン店舗一覧

【3月13日オープン】

・ブルースカイランドリー サンデー弘前石渡店

青森県弘前市大字石渡4丁目5-1

営業時間：24時間営業

【3月17日オープン】

・ブルースカイランドリー カインズ袋井店

静岡県袋井市川井1272-1

営業時間：24時間営業

【3月20日オープン】

・ブルースカイランドリー イオンタウン茅野店

長野県茅野市米沢261-1

営業時間：24時間営業

・ブルースカイランドリー ダイナム滋賀八日市店

滋賀県東近江市寺町字栗林533番地

営業時間：24時間営業

【3月27日オープン】

・ブルースカイランドリー ダイナム静岡御前崎店

静岡県御前崎市池新田字下雨垂坪4319-2

営業時間：24時間営業

※本店舗は災害対応型ランドリーではありません。

・ブルースカイランドリー グラントマト下妻店

茨城県下妻市下妻乙1190番

営業時間：24時間営業

【3月31日オープン】

・ブルースカイランドリー JAファーマーズ安中店

群馬県安中市原市727

営業時間：24時間営業

■地域に寄り添う取り組み

ブルースカイランドリーでは、日常の利便性に加え、地域とのつながりを大切にした取り組みを進めています。

全国398店舗のうち、285店舗が災害対応型ランドリーとして、災害時に炊き出しや簡易的な電力供給が可能な設備を備えています。また、199店舗では子ども服リユース活動を実施し、不要になった子ども服を必要とする家庭へつなぐことで、子育て世帯の支援と資源循環の促進に取り組んでいます。

さらに、一部店舗では高温スチームによって布団などをケアできる「リフレッシュスチーマー」を導入し、清潔で快適な暮らしをサポートしています。

ブルースカイランドリーは今後も、コインランドリーという日常に身近な場所を通じて、暮らしを支えるサービスの提供を続けてまいります。

災害対応型ランドリー

子ども服リユースブース

リフレッシュスチーマー