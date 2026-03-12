新たな没入体験のはじまり「サファリ探検！ディスカバリーケニア号」「野生調査隊」の一員として２５種類の動物たちと出会う冒険

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、全国の観光地で革新的な音声体験を展開する「株式会社on the trip」とコラボレーションし、２０２６年３月２１日（土）より、サファリワールドを一周する人気アトラクション「ケニア号」に、最新の立体音響システムを導入した有料オプション体験「サファリ探検！ディスカバリーケニア号」を開始いたします。

本体験は、従来の「車窓から動物を眺める」スタイルをさらに進化させたものです。ストーリーガイドは、株式会社on the tripとパークのアニマルエデュテイナー（飼育スタッフ）による共同開発。ゲストは「野生調査隊」の新人隊員となり、隊長のナビゲートのもと、立体音響がもたらす臨場感のなかで２５種の動物たちの“秘密”を探る探検ミッションに挑みます。

また、調査の証として、全４０種類のオリジナル「どうぶつ “発見”カード（トレーディングカード）」から、ランダムで５枚をプレゼント。従来の「ケニア号（無料）」も引き続き運行し、ゲストのスタイルに合わせたサファリ体験を提供してまいります。五感を刺激する新感覚の探検を、ぜひお楽しみください。

★ポイント★

１.最新の立体音響を導入！ストーリー仕立ての没入感溢れる体験

車内に広がる立体音響が、隊長のナビゲートや動物の気配をリアルに再現。物語に導かれながらサファリワールドを巡る、臨場感あふれる体験をご提供します。今後、物語のバリエーションも追加予定です。

２.どんどん集めたくなる！全４０種類のオリジナル「どうぶつ“発見”カード（トレーディングカード）」

「野生調査隊」の新人隊員には、乗車時にオリジナルトレーディングカードをランダムで５枚プレゼント。訪れるたびに楽しく新しい「いのちの発見」に溢れています。

トレーディングカードデザイン ※全４０種類（レアカードあり）

「サファリ探検！ディスカバリーケニア号」実施概要- 場所サファリワールド- 定員１１５名／回- 乗車特典どうぶつ “発見”カード（トレーディングカード）５枚セット- 料金８００円／名（４歳以上から有料）※「ディスカバリーケニア号乗車チケット付き入園券」の購入で通常より１００円お得にご乗車いただけます。- 予約方法１.Terravie(https://terravie-app.com)での事前予約２.ケニア号乗場（サファリチケットカウンター）での当日受付※「ディスカバリーケニア号乗車チケット付き入園券」はTerravieのみの販売となります。- 運行時間日程により運行時間が異なります。詳しい運行スケジュールはTerravieサイトにてご確認いただけます。なお、従来のケニア号（無料）は「ディスカバリーケニア号」実施以外の時間帯にて運行いたします。株式会社on the tripについて

https://on-the-trip.com/

「物語を旅する」をコンセプトに、全国の寺社仏閣や美術館、観光地の公式オーディオガイドを制作するクリエイティブスタジオ。スマートフォンアプリやウェブブラウザを通じて、その土地の歴史や文化を深く掘り下げたストーリーを届けています。 成田空港、JAL、東京メトロといった大手企業から、世界遺産の金閣寺や下鴨神社まで、幅広い導入実績を持ち、日本の魅力を音でデザインするリーディングカンパニーです。

プレオープンについて

メディアのみなさまへ

グランドオープンに先駆け、３月２０日（金・祝）にプレスプレビューを開催いたします。

「サファリ探検！ディスカバリーケニア号」のほか、バージョンアップするマリンライブ「Smiles」や、電動バイクで駆ける新ツアー「サファリ Eバイククルーズ」など、メディアの皆さまを対象に先行してご体験いただけますので、是非取材にお越しいただきたくご案内いたします。

２０２６年３月２０日、新しいアドベンチャーワールドの幕開けに向けたプレスプレビューデー。

１２０種１，６００頭の仲間たちと共に、皆様のご来園を心よりお待ち申し上げております。

一般ゲストの皆さまへ

グランドオープン前日となる３月２０日（金・祝）は、メディアのみなさまを対象にしたプレビューデーとなります。各新コンテンツについて、メディアの皆さまに優先的に撮影いただく時間もございますが、この日ご来園 いただいたゲストの皆さまにも新コンテンツを体験いただけます。参加を希望される場合は、事前に動物園・水族館アプリ「Terravie」にて ご予約をお願いいたします。

動物園・水族館アプリ「Terravie」 :https://terravie-app.comチケットを購入する