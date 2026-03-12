人気の軽キャブコン「ハッピーワンプレミアム」をレンタルで試そう！JAPAN C.R.C.がランキングTOP10入り記念の10%OFFキャンペーンを開始
キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：頼定 誠）が運営する日本最大級のキャンピングカーレンタルサービス「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）」は、自社で取り扱う人気車種「ハッピーワンプレミアム（Happy 1 premium）」が、キャンピングカー比較サイト「キャンピングカー比較ナビ」にて2026年2月度・月間人気ランキング『MVC』（Most Valuable Campingcar）でTOP10にランクインしたことを発表いたします。
今回のTOP10入りは、登録されている850台以上のキャンピングカーの中から、2026年2月1日～2月28日の期間に最も注目を集めた車両として選出されたものです。JAPAN C.R.C.では、こうした「今、最も乗りたい一台」として客観的に評価されたことを受け、「買う前に実際の使い心地を体験してほしい」という想いから、レンタル料金が10%OFFとなる「ランキング入賞記念・お試しキャンペーン」を本日3月1２日(木)より実施いたします。
2026年2月ランキング7位に入った「ハッピーワンプレミアム（Happy 1 premium）」
■なぜ今「ハッピーワンプレミアム」が選ばれるのか
最新のキャンピングカー市場動向において、軽自動車ベースでありながら普通車並みの居住空間を持つ「軽キャブコン」への注目が急増しています。
今回7位にランクインした「ハッピーワンプレミアム」は、従来の軽キャンパーの常識を覆す「ラグジュアリーな内装」と「充実の電装設備（家庭用エアコン、リチウムイオンバッテリー等）」を兼ね備えており、ソロキャンプから夫婦・カップルでの二人旅まで、幅広い層から圧倒的な支持を集めています。
■東京キャンピングカーレンタルセンター
Happy1 Premium(ハッピーワンプレミアム)レンタル予約ページ
https://japan-crc.com/tokyo/detail/?car_id=1329
期間限定「ランキング入賞記念キャンペーン」概要
JAPAN C.R.C.では、今回のTOP10入りを記念して、対象車両のレンタル料金が10％offとなる特別割引を実施いたします。
特典内容：レンタル全体料金 10%OFF（48時間以上のご利用が対象）
対象車種：ハッピーワンプレミアム（Happy 1 premium）
予約期間： 2026年3月12日(木)～2026年3月31日(火)
対象期間： 2026年3月13日(金)～2026年4月20日(月)出発分まで
実施拠点：
・東京キャンピングカーレンタルセンター（東京C.R.C.）
・大阪キャンピングカーレンタルセンター（大阪C.R.C.）
・広島キャンピングカーレンタルセンター（広島C.R.C.）
・福岡空港キャンピングカーレンタルセンター（福岡空港C.R.C.）
・新千歳キャンピングカーレンタルセンター（新千歳C.R.C.）
・青森八戸キャンピングカーレンタルセンター（青森八戸C.R.C.）
【キャンペーン特典のお申込み方法】
ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）予約サイトhttps://japan-crc.com/
から、上記ハッピーワンプレミアムの取り扱い拠点をお選びいただき、お申し込みフォームの「割引コード」欄に「happy202602」とご記載いただきお申込みください。
※他の割引との併用はご利用いただけません
━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）予約サイト
https://japan-crc.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■□2026年2月キャンピングカー閲覧総合ランキング（MVC） □■
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
【ランキング一覧】
［1位］バグトラック パネルバン （CAR FACTORY TARBOW） 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/bug-truck_panel_van/
［2位］DISCOVERY 1(ディスカバリーワン) キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/discovery-1/
［3位］N-VAN コンポ / N-VAN COMPO(エヌバン コンポ) 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/n-vancompo/
［4位］CORO(コロ ) キャンピングトレーラー
https://cchikaku.com/cardata/s/coro/
［5位］Puppy Fullhouse/パピィフルハウス(パピィフルハウス) キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/puppy-fullhouse/
［6位］narrow銀河(ナローギンガ) バンコン
https://cchikaku.com/cardata/s/narrowginnga/
［7位］Happy 1 premium(ハッピーワンプレミアム) 軽キャブコン
https://cchikaku.com/cardata/s/happy-1-premium/
［8位］マイクロバカンチェス ふたり旅(マイクロバカンチェス フタリタビ) 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/microbakanchess-futaritabi/
［9位］キャンパーアルトピアーノ ミニ/CAMPER ALTOPIANO MINI 軽キャンパー
https://cchikaku.com/cardata/s/camper-altopiano-mini/
［10位］プリウスリラックスキャビン【生産休止中】(プリウスリラックスキャビン)
https://cchikaku.com/cardata/s/priusrilaxcabin/
最新の総合ランキングはこちら https://cchikaku.com/viewrank/
※常に順位が変動いたします
━━━━━━━━━━━━━━━━━
■キャンピングカー比較ナビ
https://cchikaku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━
【キャンピングカー株式会社概要】URL： https://camping-car.co.jp/
■代表者 代表取締役社長：頼定 誠
■本社 東京都渋谷区渋谷３-１１-１１IVYイーストビル６階
■設立 2009年10月30日
■事業内容 キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/東京当日PCR/遺伝子検査事業 他
<運営サイトURL>
「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター」 https://japan-crc.com/
「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター 英語サイト」 https://japan-crc.com/en/
「キャンピングカー比較ナビ」 https://cchikaku.com/
ペットポータルサイト「ワンダホー」 https://pettokei.com/
防災/アウトドアECサイト「アウトドア119」 https://outdoor119.net/
Dr.ヘルスケアラボ（遺伝子検査）https://dr-gene.jp/
みんトク[イベントのクチコミやお得情報なら！https://mintoku.ne.jp/
「ジャパンアルファードレンタルセンター」 https://japan-crc.com/alphard_rental/