人気の軽キャブコン「ハッピーワンプレミアム」をレンタルで試そう！JAPAN C.R.C.がランキングTOP10入り記念の10%OFFキャンペーンを開始

キャンピングカー株式会社

キャンピングカー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：頼定 誠）が運営する日本最大級のキャンピングカーレンタルサービス「ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）」は、自社で取り扱う人気車種「ハッピーワンプレミアム（Happy 1 premium）」が、キャンピングカー比較サイト「キャンピングカー比較ナビ」にて2026年2月度・月間人気ランキング『MVC』（Most Valuable Campingcar）でTOP10にランクインしたことを発表いたします。

今回のTOP10入りは、登録されている850台以上のキャンピングカーの中から、2026年2月1日～2月28日の期間に最も注目を集めた車両として選出されたものです。JAPAN C.R.C.では、こうした「今、最も乗りたい一台」として客観的に評価されたことを受け、「買う前に実際の使い心地を体験してほしい」という想いから、レンタル料金が10%OFFとなる「ランキング入賞記念・お試しキャンペーン」を本日3月1２日(木)より実施いたします。

2026年2月ランキング7位に入った「ハッピーワンプレミアム（Happy 1 premium）」

■なぜ今「ハッピーワンプレミアム」が選ばれるのか

最新のキャンピングカー市場動向において、軽自動車ベースでありながら普通車並みの居住空間を持つ「軽キャブコン」への注目が急増しています。

今回7位にランクインした「ハッピーワンプレミアム」は、従来の軽キャンパーの常識を覆す「ラグジュアリーな内装」と「充実の電装設備（家庭用エアコン、リチウムイオンバッテリー等）」を兼ね備えており、ソロキャンプから夫婦・カップルでの二人旅まで、幅広い層から圧倒的な支持を集めています。

■東京キャンピングカーレンタルセンター

Happy1 Premium(ハッピーワンプレミアム)レンタル予約ページ

https://japan-crc.com/tokyo/detail/?car_id=1329

期間限定「ランキング入賞記念キャンペーン」概要

JAPAN C.R.C.では、今回のTOP10入りを記念して、対象車両のレンタル料金が10％offとなる特別割引を実施いたします。

特典内容：レンタル全体料金 10%OFF（48時間以上のご利用が対象）

対象車種：ハッピーワンプレミアム（Happy 1 premium）

予約期間： 2026年3月12日(木)～2026年3月31日(火)

対象期間： 2026年3月13日(金)～2026年4月20日(月)出発分まで

実施拠点：

・東京キャンピングカーレンタルセンター（東京C.R.C.）

・大阪キャンピングカーレンタルセンター（大阪C.R.C.）

・広島キャンピングカーレンタルセンター（広島C.R.C.）

・福岡空港キャンピングカーレンタルセンター（福岡空港C.R.C.）

・新千歳キャンピングカーレンタルセンター（新千歳C.R.C.）

・青森八戸キャンピングカーレンタルセンター（青森八戸C.R.C.）

【キャンペーン特典のお申込み方法】

ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）予約サイトhttps://japan-crc.com/

から、上記ハッピーワンプレミアムの取り扱い拠点をお選びいただき、お申し込みフォームの「割引コード」欄に「happy202602」とご記載いただきお申込みください。

※他の割引との併用はご利用いただけません

■ジャパンキャンピングカーレンタルセンター（JAPAN C.R.C.）予約サイト

https://japan-crc.com/

■□2026年2月キャンピングカー閲覧総合ランキング（MVC） □■

【ランキング一覧】

［1位］バグトラック パネルバン （CAR FACTORY TARBOW） 軽キャンパー

https://cchikaku.com/cardata/s/bug-truck_panel_van/

［2位］DISCOVERY 1(ディスカバリーワン) キャブコン

https://cchikaku.com/cardata/s/discovery-1/

［3位］N-VAN コンポ / N-VAN COMPO(エヌバン コンポ) 軽キャンパー

https://cchikaku.com/cardata/s/n-vancompo/

［4位］CORO(コロ ) キャンピングトレーラー

https://cchikaku.com/cardata/s/coro/

［5位］Puppy Fullhouse/パピィフルハウス(パピィフルハウス) キャブコン

https://cchikaku.com/cardata/s/puppy-fullhouse/

［6位］narrow銀河(ナローギンガ) バンコン

https://cchikaku.com/cardata/s/narrowginnga/

［7位］Happy 1 premium(ハッピーワンプレミアム) 軽キャブコン

https://cchikaku.com/cardata/s/happy-1-premium/

［8位］マイクロバカンチェス ふたり旅(マイクロバカンチェス フタリタビ) 軽キャンパー

https://cchikaku.com/cardata/s/microbakanchess-futaritabi/

［9位］キャンパーアルトピアーノ ミニ/CAMPER ALTOPIANO MINI 軽キャンパー

https://cchikaku.com/cardata/s/camper-altopiano-mini/

［10位］プリウスリラックスキャビン【生産休止中】(プリウスリラックスキャビン)

https://cchikaku.com/cardata/s/priusrilaxcabin/

最新の総合ランキングはこちら https://cchikaku.com/viewrank/

※常に順位が変動いたします

■キャンピングカー比較ナビ

https://cchikaku.com/

【キャンピングカー株式会社概要】URL： https://camping-car.co.jp/

■代表者 代表取締役社長：頼定 誠

■本社 東京都渋谷区渋谷３-１１-１１IVYイーストビル６階

■設立 2009年10月30日

■事業内容 キャンピングカーレンタル事業/アウトドアメディア事業/農業IoT事業/ペットポータル事業/防災事業/防犯事業/インバウンド事業/東京当日PCR/遺伝子検査事業 他

