ASUSから、高耐久設計の80PLUS GOLD認証 PC電源ユニット『TUF GAMING GOLD EVO シリーズ』を発売
シー・エフ・デー販売株式会社
- 基板保護コーティングとミリタリーグレードコンデンサにより、長期間にわたる安定動作を支援。
- ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応で最新世代のPC構成に対応。
- 80 PLUS GoldおよびCybenetics Gold認証取得の高効率電源設計。
- デュアルボールベアリングファンと各種保護回路を搭載し、信頼性と冷却性能を両立。
- 安心の8年保証。
シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、80PLUS GOLD認証 PC電源ユニット『TUF GAMING GOLD EVO シリーズ』を発売いたします。
2026年3月13日発売予定です。
１.850Wモデル
想定売価：\24,800前後(税込)
発売予定：2026年3月13日
リリースページ
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-850g-evo.html
２.750Wモデル
想定売価：\21,800前後(税込)
発売予定：2026年3月13日
リリースページ
https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-750g-evo.html