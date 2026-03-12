ASUSから、高耐久設計の80PLUS GOLD認証 PC電源ユニット『TUF GAMING GOLD EVO シリーズ』を発売

シー・エフ・デー販売株式会社TUF-GAMING-850G-EVO

シー・エフ・デー販売株式会社(社長:三谷弘次、本社:愛知県名古屋市)が代理店を務めますASUSブランドの新製品として、80PLUS GOLD認証 PC電源ユニット『TUF GAMING GOLD EVO シリーズ』を発売いたします。

2026年3月13日発売予定です。

ASUS (エイスース) TUF GAMING GOLD EVO シリーズ 80PLUS GOLD ATX電源

１.850Wモデル

- 過酷な環境テスト（高温多湿含む）をクリアした高耐久設計。- 基板保護コーティングとミリタリーグレードコンデンサにより、長期間にわたる安定動作を支援。- ATX 3.1準拠、PCIe 5.1対応で最新世代のPC構成に対応。- 80 PLUS GoldおよびCybenetics Gold認証取得の高効率電源設計。- デュアルボールベアリングファンと各種保護回路を搭載し、信頼性と冷却性能を両立。- 安心の8年保証。TUF-GAMING-850G-EVO | ASUS (エイスース) TUF GAMING GOLD EVO シリーズ 80PLUS GOLD ATX電源 850W[表1: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1083_1_e0113fa03c69b94a4f1520fbf8d948a4.jpg?v=202603120551 ]

想定売価：\24,800前後(税込)

発売予定：2026年3月13日

リリースページ

https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-850g-evo.html

２.750Wモデル

TUF-GAMING-750G-EVO | ASUS (エイスース) TUF GAMING GOLD EVO シリーズ 80PLUS GOLD ATX電源 750W[表2: https://prtimes.jp/data/corp/32645/table/1083_2_cee12362f3f31cd7d19fccab52911e37.jpg?v=202603120551 ]

想定売価：\21,800前後(税込)

発売予定：2026年3月13日

リリースページ

https://www.cfd.co.jp/consumer/product/release/tuf-gaming-750g-evo.html