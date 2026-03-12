【第3弾発売】SEVENTEEN公式キャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」第1弾～第3弾商品を大丸東京店で展開
株式会社KOLLECTION（本社：大阪府東大阪市）は、SEVENTEENをモチーフにしたキャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」の第1弾～第3弾公式ライセンス商品を、大丸東京店にて展開いたします。
「MINITEEN（ミニティーン）」について
全種のキャラクターで構成された「MINITEEN」は、 公開以降、独自の雰囲気を持つストーリーで多くの人に愛されています。
ブランドメッセージ 外見から性格まで個性豊かな13人、私たちはミニティーン！ 温かい友情を分かち合い、一緒に作り上げる幸せな毎日。 「一緒ならいつでも楽しい、Come into MINITEEN World！」
販売情報
【開催店舗】
大丸東京店 3階 イベントスペース
東京都千代田区丸の内1-9-1
【開催期間】
2026年3月20日（金）～4月5日（日）
※取扱商品や販売方法は変更となる場合がございます。
※在庫がなくなり次第終了となる場合がございます。
【整理券配布について】
開店時の混雑緩和のため、状況に応じて朝9時30分より入場整理券を配布いたします。
1階ルイ・ヴィトン側入口より、JR側方面にお並びください。
商品情報（税抜）
MINITEEN FAN
税抜価格 各750円
MINITEEN CAN BADGE
税抜価格 各1,050円
MINITEEN WAPPEN
税抜価格 各900円
MINITEEN METAL PIN BADGE
税抜価格 各1,050円
MINITEEN STICKER SET
税抜価格 各1,350円
MINITEEN PVC TRANSPARENT STORAGE POUCH
税抜価格 各1,950円
MINITEEN PHOTO CARD HOLDE
税抜価格 各1,500円
MINITEEN ACRYLIC REMOTE VCONTROLLE
税抜価格 各2,300円
MINITEEN PASSPORT CASE
税抜価格 各2,100円
MINITEEN ABS NAME TAG
税抜価格 各2,100円
MINITEEN ACRYLIC PHOTO CARD STAN
税抜価格 各3,600円
MINITEEN FIGURE KEYRING
税抜価格 各2,100円
MINITEEN FIGURE STAMP
税抜価格 各2,100円
MINITEEN MAGNET OPENE
税抜価格 各2,300円
MINITEEN METAL PIN BADGE
税抜価格 各1,100円
MINITEEN ACRYLIC SHAKER KEYRING
税抜価格 各2,300円
MINITEEN HAIR SCRUNCHIE
税抜価格 各2,100円
【株式会社KOLLECTIONについて】
本社所在地：〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号
代表者：代表取締役 金 賢秀
設立：2019年2月
電話番号：06-4306-5400
URL：https://www.kollection.co.jp/
事業内容：輸入化粧品・日常生活品卸売業、化粧品輸入代行業、マーケティング代行業