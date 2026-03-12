【第3弾発売】SEVENTEEN公式キャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」第1弾～第3弾商品を大丸東京店で展開

株式会社KOLLECTION

株式会社KOLLECTION（本社：大阪府東大阪市）は、SEVENTEENをモチーフにしたキャラクター「MINITEEN（ミニティーン）」の第1弾～第3弾公式ライセンス商品を、大丸東京店にて展開いたします。

「MINITEEN（ミニティーン）」について

全種のキャラクターで構成された「MINITEEN」は、 公開以降、独自の雰囲気を持つストーリーで多くの人に愛されています。

ブランドメッセージ 外見から性格まで個性豊かな13人、私たちはミニティーン！ 温かい友情を分かち合い、一緒に作り上げる幸せな毎日。 「一緒ならいつでも楽しい、Come into MINITEEN World！」

販売情報

【開催店舗】

大丸東京店 3階 イベントスペース

東京都千代田区丸の内1-9-1

【開催期間】

2026年3月20日（金）～4月5日（日）

※取扱商品や販売方法は変更となる場合がございます。

※在庫がなくなり次第終了となる場合がございます。

【整理券配布について】

開店時の混雑緩和のため、状況に応じて朝9時30分より入場整理券を配布いたします。

1階ルイ・ヴィトン側入口より、JR側方面にお並びください。

商品情報（税抜）

MINITEEN FAN

税抜価格 各750円

MINITEEN CAN BADGE

税抜価格 各1,050円

MINITEEN WAPPEN

税抜価格 各900円

MINITEEN METAL PIN BADGE

税抜価格 各1,050円

MINITEEN STICKER SET

税抜価格 各1,350円

MINITEEN PVC TRANSPARENT STORAGE POUCH

税抜価格 各1,950円

MINITEEN PHOTO CARD HOLDE

税抜価格 各1,500円

MINITEEN ACRYLIC REMOTE VCONTROLLE

税抜価格 各2,300円

MINITEEN PASSPORT CASE

税抜価格 各2,100円

MINITEEN ABS NAME TAG

税抜価格 各2,100円

MINITEEN ACRYLIC PHOTO CARD STAN

税抜価格 各3,600円

MINITEEN FIGURE KEYRING

税抜価格 各2,100円

MINITEEN FIGURE STAMP

税抜価格 各2,100円

MINITEEN MAGNET OPENE

税抜価格 各2,300円

MINITEEN METAL PIN BADGE

税抜価格 各1,100円

MINITEEN ACRYLIC SHAKER KEYRING

税抜価格 各2,300円

MINITEEN HAIR SCRUNCHIE

税抜価格 各2,100円

【株式会社KOLLECTIONについて】

本社所在地：〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号

代表者：代表取締役 金 賢秀

設立：2019年2月

電話番号：06-4306-5400

URL：https://www.kollection.co.jp/

事業内容：輸入化粧品・日常生活品卸売業、化粧品輸入代行業、マーケティング代行業