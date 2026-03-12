【新連載】奇才・高橋葉介が描く、異界のボーイ・ミーツ・ガール。『オセロ ―白石くんと黒木さん―』が3月12日(木)配信「comic Killa vol.36」で連載開始！
株式会社ぶんか社
(C) 高橋葉介／ぶんか社
(C) 高橋葉介／ぶんか社
(C) 高橋葉介／ぶんか社
(C) 高橋葉介／ぶんか社
(C) 高橋葉介／ぶんか社
株式会社ぶんか社（本社：東京都千代田区、代表取締役：今晴美）の発行する電子雑誌「comic Killa」にて『オセロ ―白石くんと黒木さん―』の連載がスタート！
(C) 高橋葉介／ぶんか社
『夢幻紳士』『学校怪談』『もののけ草紙』『怪談少年』などの作品でおなじみの、怪奇幻想ホラーの名手である高橋葉介最新作。自身の未単行本化作品『オセロ～白と黒～』をリブートし、「ホラーアンソロジーcomic 死角 侵食」に掲載した読み切りを新たに連載化した。
(C) 高橋葉介／ぶんか社
(C) 高橋葉介／ぶんか社
(C) 高橋葉介／ぶんか社
(C) 高橋葉介／ぶんか社
連載開始のcomic Killa vol.36には、アンソロジーから再録の第1話と、新規の第2話を同時掲載。
分冊版の配信は4月9日(木)開始予定。
●作品紹介
少年・白石くんと少女・黒木さん。白石くんは黒木さんといると、いつも奇怪なできごとに巻き込まれる。白い現実、黒い異界。不気味な世界の入口で、黒木さんが笑う。「これは白石くんの夢なのよ」。世界を裏返しているのは君か、はたまた僕か……。
●連載情報
「comic Killa」
歪な愛が暴走する、危険度MAXなダークcomic!
毎月第2木曜配信
●SNS
「comic 死角」公式X：https://x.com/comic_shikaku
※画像を使用される場合は以下のコピーライト表記をお願いいたします。
(C) 高橋葉介／ぶんか社