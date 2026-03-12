ロイヤリティ マーケティング、第40回 全日本DM大賞で「銀賞」を受賞

株式会社ロイヤリティ マーケティング

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、「第40回 全日本DM大賞」（主催：日本郵便株式会社）において、銀賞を受賞したことをお知らせします。LMが本アワードで受賞するのは今回が初めてとなります。

日本郵便が主催する「全日本DM大賞」は、戦略性、クリエイティブ、実施効果の三軸で評価し、優れた郵送ダイレクトメール（郵送DM）を表彰するアワードです。

このたび、LMはブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社（以下「BATジャパン」）が展開する加熱式たばこデバイス「glo(TM) HYPER pro（グロー・ハイパー・プロ）」の新規顧客の獲得を支援する郵送DMで、銀賞を受賞しました。Pontaデータとクロスメディアを活用した、ターゲットに対する適切なアプローチが評価されました。

■受賞作品について

応募タイトル：ユーザーの熱量を逃さない！割引券利用トリガーDM

広告主 ：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン

本施策では、同社の郵送DM施策を支援した過去の実績データを基に、LMが機械学習やAIを用いた拡大推計を行い、反応スコアの高い20歳以上の喫煙者を対象に「glo(TM) HYPER pro」のデバイス割引券と、glo(TM)専用のサンプルパックが無料で手に入る引換券を送付しました。さらに、メール広告を組み合わせ、郵送DM到着前には告知を、到着後には割引券利用を促す案内を行うことで、施策効果の最大化を図りました。また、当該製品への関心の高まりを捉え、割引券利用者のうち専用サイトにてエントリーした方に、後日フォローアップキャンペーンも用意しました。これらのアプローチの結果、ユーザー獲得率が過去実施した施策※に比べて2.3倍となりました。

※デバイス割引券とglo専用のサンプルパックを無料でもらえる引換券を同封して送付した施策

LMは、郵送DMなど各種プロモーションサービスの提供および1億人超のPonta会員のデータ分析を通じて、企業のマーケティングにおける課題解決を目指し、今後もマーケティング支援の強化を図ってまいります。

LMの郵送ダイレクトメールについて

詳細ページ ：https://biz.loyalty.co.jp/promotion/dm/

最大6,150万人のPonta会員に郵送DMを発送可能です。はがきや定型封書など、さまざまな仕様の郵送DMに対応しています。Pontaデータを活用したターゲティングや、メール・アプリ・SMSなどの各種メディアと組み合わせた施策を実施できます。

■サービスの特長

・豊富なデータに基づくターゲティング

属性や購買、リサーチに基づくライフスタイルデータなどのPontaデータを活用して、郵送DMでリーチ可能な最大6,150万人のうち、商品・サービスを訴求したいターゲットに絞り込んだ発送が可能です。細かなセグメント条件でも発送ボリュームを確保できます。

※会員リストは郵送DM発送履歴・住所確認など、定期的なメンテナンスで正確性を担保しています

・さまざまな仕様の郵送DMに対応

はがきや封書の他、カタログやチラシの透明ビニール封筒への封入や、サンプル・ノベルティの発送も可能です。希望の形態の郵送DMに宛名ラベルを貼り付け、発送を代行します。

・反応率を高めるクリエイティブとクロスメディア活用

クリエイティブにPontaキャラクターを使用し、ロイヤリティ マーケティングが発行人となって郵送DMを送付するため、Ponta会員にとって安心感があり、高い閲読率が期待できます。また商品・サービスの申込や購入などのインセンティブとして、Pontaポイントを加算することも可能です。

さらに、LMが有するメールやアプリなどのデジタル広告と郵送DMを組み合わせることが可能です。例えば、郵送DM到着後にメールでもアプローチを行うなど、反応率の向上を図れます。

■全日本DM大賞とは

日本郵便株式会社が主催する、ダイレクトメール（DM）に関するアワードです。DMの入賞・入選作品を通じ、広告メディアとしてのDMの役割や効果を広く紹介するとともに、その企画制作に携わった優秀なクリエイターたちに評価の場を提供したいという想いのもと、1987年から毎年実施し、「戦略に基づいて制作されたDM」を評価する場を提供し続けています。