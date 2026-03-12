【海外のイースターを体験】子ども向け英会話スクールWinBe「イースターレッスン」開催。パズルや工作を通じた、独自の体験型カリキュラムで生きた英語を習得

株式会社やる気スイッチグループ[表: https://prtimes.jp/data/corp/28894/table/878_1_4fe9ea6e696e1c1fb04757b1dbfa83a5.jpg?v=202603120551 ]

総合教育サービス企業の株式会社やる気スイッチグループ(https://www.yarukiswitch.jp/)（東京・中央区、代表取締役社長：高橋 直司）が展開する子ども向け英語・英会話スクールのWinBe(R)（ウィンビー）(https://www.winbe.jp/)は、3歳以上のお子さま・小学生を対象に、2026年4月７日（火）～11日（土）まで、全国の教室でイースターレッスンを開催いたします。

イースターレッスンにご参加のお子さまは、通常コースのレッスンを無料でお試しいただけます。無料お試しレッスンでは、通常コースの中から「英会話コース」または「フォニックスコース」のいずれかを、１回分無料でご受講いただけます。

イースターは、海外では重要な伝統行事のひとつです。WinBeではこの文化を肌で感じていただくために、特別なイベントレッスンを用意しました。

本レッスンでは、子どもたちが異文化への理解を深めながら、自然に英語をアウトプットできる特別なプログラムを提供します。卵を探すエッグハントや卵を落とさないよう運ぶエッグ＆スプーンレースといったアクティブなゲームに加え、WinBe独自の学習教材を用いた知育アクティビティを多数導入しているのが特徴です。

また、今回は、視覚的に語彙を定着させるフラッシュカードや、論理的思考を養う9種類のオリジナルパズル（polka-dotted/stripedのバスケットやバニー、イースターエッグなど）を使用します。模様や色、形を英語で表現しながらパズルを完成させるプロセスを通じて、単なる暗記ではない、状況に応じた生きた英語表現を身につけます。

また、自分だけのデザインでイースターエッグを彩るカラーリング（色塗り）などの創作活動も実施します。ネイティブ講師や日本人講師とのやり取りを通じ、文化的な背景を楽しみながら学ぶことで、英語学習への意欲をより一層高めます。

【WinBe「イースターレッスン」概要】

■開催期間

2026年4月７日（火）～11日（土）

※上記期間中1回のレッスンにご参加いただけます。

※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

※スクールにより開催曜日・時間が異なります。

■対象

3歳～小学生のお子さま

■定員

1クラス6名までのレベル別クラス設定です。

■料金

WinBeにご興味のある方、ご検討中の方：500円（税込）

※すでにWinBeに通われているお子さまのごきょうだい、やる気スイッチグループの教室に通われている方は無料です。

■レッスン時間

50分

■参加者特典

お試しレッスン1回分プレゼント

※英会話コース or フォニックスコースのいずれか1回分がお試しとして無料で受講できます。

※イースターレッスンにご参加いただく、WinBe在籍生以外の方が対象です。

※イースターレッスンとは別日にご利用いただけます。

■お申込み方法

下記のウェブサイトまたは電話でお申し込みください

・ウェブサイト「イースターレッスンに申し込む」ボタンより：https://www.winbe.jp/event/easter/(https://hs.yarukiswitch.jp/frm/wb/easter/)

・電話 0120-79-0438（受付時間:平日10:00～18:00、日祝を除く）

WinBeでは、イースター（3月または4月）、ハロウィン（10月）、クリスマス（12月）などシーズン毎の期間限定のイベント形式のレッスンを開催しています。英語が初めてのお子さまも楽しくご参加いただけるプログラムや、スピーチコンテストなど成果発表のイベントをご用意しています。

WinBe(R)（ウィンビー）

ネイティブ講師と日本人講師による少人数レッスンと自然に英語が身につく独自のカリキュラムを特長とした子ども向け英語・英会話スクール。

特徴：

１. 母国語習得のプロセスに沿った独自のカリキュラムと3つのコースで、4技能（聞く・話す・読む・書く）をバランスよく磨き、一人ひとりの英語経験や伸ばしたいチカラがぐんぐん伸ばせる

２. ハロウィンやクリスマス、スペリングビー※１や、やる気スイッチカップ（暗唱・スピーチコンテスト）などのイベントを通じて、世界とつながる豊かな国際感覚や柔軟なコミュニケーション能力を身につける機会を提供

３. 英検(R)※２対策もWinBeにおまかせ。出題傾向に沿った対策で目標級の合格をしっかりサポート

やる気スイッチグループは、英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されました。

公式サイトURL: https://www.winbe.jp/

※１スペリングビー：子どもたちを対象とした英単語のスペリング（つづり）力を競う大会。アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど、世界各地でも開催されています。

https://www.yarukiswitch.jp/spelling_bee/

※２英検(R)・英検Jr.(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

株式会社やる気スイッチグループ

株式会社やる気スイッチグループは、個別指導塾「スクールIE(R)」や知能育成（知育）と受験対策の幼児教室「チャイルド・アイズ(R)」、子ども向け英語・英会話スクール「WinBe(R)（ウィンビー）」、英語で預かる学童保育「Kids Duo(R)（キッズデュオ）」、幼児・小学生向けスポーツ教室「忍者ナイン(R)」、バイリンガル幼児園「Kids Duo International(R)（キッズデュオインターナショナル／略称：KDI）」「i Kids Star(R)（アイキッズスター）」、「プログラミング教育 HALLO(R)」の8つのスクールブランドを展開する総合教育サービス会社として、現在国内外でおよそ2,400以上※の教室を展開し、13万5千人以上※の子どもたちの学びをサポートしています。また、やる気スイッチグループは英検協会より英語教育への貢献が評価され、「英検(R)プラチナパートナー」に認定されております。

2023年6月にTBSグループに参画。教育サービスとメディアの融合を目指しています。また、2024年12月には愛媛県を中心に集団学習塾などを展開する寺小屋グループを連結子会社化しました。教育の地域差をなくし、地方における教育再編を推進してまいります。

やる気スイッチグループは、一人ひとりが持つ"宝石"を見つけ、その無限の可能性を引き出すことで、世界中の子どもたちの夢と人生を応援します。

公式サイトURL：https://www.yarukiswitch.jp/

※2025年2月末時点

やる気スイッチグループは、私たちと共に子どもたちの学びを支援していくフランチャイズオーナーを募集しています。

フランチャイズオーナー募集サイトURL： https://www.yarukiswitch.jp/fc/