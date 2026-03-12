【ドローン事業×新規開拓事例】経験ゼロの若手がPDCAを回し月200件超のサイト訪問数を獲得したフォーム営業の仕組み化

株式会社FUTUREWOODS

法人向け営業支援ツール「FutureSearch（フューチャーサーチ）」を提供する株式会社FUTUREWOODS（本社：東京都文京区、代表取締役：小浜勇人）は、首都圏でインフラ点検や産業用ドローン導入支援を手掛ける企業における、フォーム営業自動化の成功事例を公開いたしました。営業の属人化を脱却し、経験の浅い若手チームでもユニーク訪問率10%超を安定して叩き出す具体的なターゲティング手法と企業選定のノウハウをご紹介します。

■若手×少人数チームが抱えていた新規開拓の壁

インフラ点検や産業用ドローン導入支援を手掛けるB社では、6名の営業チームが手作業で企業検索・リスト作成・フォーム送信を行っており、月数百件のアプローチが限界でした。その結果、作業に時間を取られ、商談準備やフォローに手が回らないことが課題となっていました。

■導入の決め手は「一気通貫の自動化」と「配信成功率の高さ」

この課題を解決するため、知人の紹介で営業支援ツール「FutureSearch」を知り、導入を決断しました。主な決め手は以下の3点です。

1.作業負荷の大幅な削減

リスト作成から問い合わせフォーム営業まで1つのツールで完結し、現場の負荷を大幅に削減できる。

2.高い配信成功率

自動送信と人手の組み合わせにより、高い配信成功率を維持している。

3.データに基づく改善

配信ごとの「ユニーク訪問率」を可視化でき、定量的な改善サイクルを回せる。

■「配信→数値検証→改善」のPDCAで精度を向上

導入後は、ユニーク訪問率を指標にターゲティングを段階的に改善していきました。

まず映像制作業界に絞って小規模配信を実施。反応データをもとに従業員規模の基準（映像制作：10名以上、物流：100名以上）やエリア（自社拠点から対応可能な17都県）を調整し、文面も業界課題に合わせてチューニングしました。

1業界で検証した成功パターンを次の業界へ横展開する手法で、特別な営業ノウハウがなくても数値を見ながら精度を高められる仕組みを構築しました。

■月間2,000件の自動配信で、ユニーク訪問率10％超を安定維持

この仕組み化により、アプローチ数は従来の数倍となる毎月約2,000件へと拡大しました 。



月間配信数：約2,000件

月間サイト訪問数：約200件

ユニーク訪問率：約10％（18ヶ月間安定維持）

累計実績：配信数35,500件に対し、3,550件超のサイト訪問を獲得





手作業から解放されたことで、営業チームは月200件超のポジティブな反応への商談準備や成約に集中できるようになり、売上拡大に繋がっています。

■ドローンビジネスに不可欠な「届ける営業」

ドローンビジネスは「便利そうだが自社での活用イメージが湧かない」と考える潜在顧客が多く、自ら情報を届けるプッシュ型営業が不可欠です。

B社の事例は、ノウハウや経験の浅い営業でも、FutureSearchを活用した精緻なターゲット設定と自動化ツール、そして定量的なデータに基づく効果検証を掛け合わせることで、効率的な商談創出の強力な武器になることを実証しています。







事例のB社が活用した「FutureSearch（フューチャーサーチ）」は、新規開拓のアプローチに悩むBtoB企業の営業DXを強力に支援します。

「自社のターゲットなら、どのくらいの反応が見込めるか？」

具体的な業種やエリアを教えていただければ、FutureSearchのデータベースを用いたターゲットボリュームの試算や、最適なアプローチ手法をご提案いたします。







