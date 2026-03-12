修行中のお坊さんの脳内がシューティングゲームに！？スマホ・PC無料ゲーム『煩悩シューティング』が3月12日（木）配信開始！

株式会社神社仏閣オンライン

＜ゲームはこちら＞

https://bonno-taisan.jinjabukkaku.online/(https://bonno-taisan.jinjabukkaku.online/)

株式会社神社仏閣オンライン（京都市、代表取締役 河村英昌）は、新作ゲーム『煩悩シューティング』を2026年3月12日（木）に本リリースしました。3月3日（水）のプレリリースから延べ900名を超える方にプレイをいただき、複数のご意見をいただいて、ゲーム内容に反映しております。本作は、仏教の世界観を身近に体験できるシューティングゲームです。プレイヤーは可愛いお坊さん（ボンちゃん）を操作し、“煩悩”と呼ばれる心の迷いを撃ち落としていきます。ゲームを進める中で、「六波羅蜜」「中道」などの仏教の教えも自然に身についていきます。スマートフォン（Android/iOS）およびPCブラウザで無料でプレイいただけます。

プレイヤーは次々と押し寄せるを“煩悩”を打ち払うことで徳を積んでいき、ステージをクリアすると、ありがたい教えをいただくことができます。今後はプレイヤー自身が作成・考案したオリジナル煩悩の実装も予定しています。

＜ゲームのポイント＞

1.現役のお坊さんによる企画・監修 - 総監督は浄土宗大光寺 副住職の河村英昌氏（オタク僧侶の愛称

でも知られる）。自身の体験を活かし、仏教への関心が高まるエンタメコンテンツを目指しました。

2.仏教×遊びの新提案 - ただのシューティングではなく、ゲームを進める中で仏教の知識が身について

いきます。クリア毎に解放される仏教用語や経典ワードを収集し、プレイしながら仏教用語の意味を

学べます。

3.マルチプラットフォーム＆無料 - スマホとPCの両対応。基本プレイは無料で可能。ストア登録やダ

ウンロードの必要もなく、ゲーム内容もシンプルで、幅広い年齢層の方にお楽しみいただけます。

4.ユーザー参加型コンテンツ - 発売後は公式サイトやSNSで一般から「煩悩キャラ案」を募集。優秀

作品は今後のアップデートでゲーム内に順次追加します。ファン参加型のゲームで、より多くの人が

仏教に関われるアプリにしたいと考えます

＜プレリリースからの変更点＞

プレリリースでは900名を超える方にプレイをいただき、複数のご意見をいただきました。ご意見の中で、以下の内容を反映しております。

1.煩悩退散図鑑の追加

撃ち落とした煩悩を後からちゃんと見たい！という要望に応えるため、煩悩退散図鑑を作りました。

2.ゲーム背景を修行場にふさわしいデザインに

仏性Lev1を和室に、以降はLevが上がるにつれてさらにふさわしい修行場の背景に変化します。



3.お坊さんの服の色の変更

Levが上がるにつれてボンちゃんの服装が変化します。

＜プレリリース時の声＞

本ゲームは2026年3月3日（水）にプレリリースを実施し、すでに900人を超えるユーザーの方にご利用いただいています。ユーザーからは、「神職も面白かった」「つい煩悩即菩提を放ちたくて法輪を控えてしまったり、大量の功徳に邪魔されて煩悩を断ち切れなかったり、修行になった！」等、仏教の魅力に触れた方からの反響が集まっています。

＜製作者メッセージ＞

「煩悩は私たちの心を縛るものですが、ゲームを通じて楽しく学べば、自分の内面に目を向けるきっかけになります。また、時間や場所を選ばず仏教に触れられることで、『お寺と仏教』の奥深さと生きる知恵に、より多くの方が親しむ機会になることを期待しています。」

＜ストーリー＞

すぐに煩悩が溢れてしまう、凡夫のボンちゃんは、お経を読むことでなんとか煩悩をなくそうとします。心に止まない煩悩を、読経の力で撃ち落とそう！時には六波羅蜜の行で積んだ功徳で必殺技”煩悩即菩提”も発動しながら、自分の心の中にある仏になる種である仏性のレベルをあげていこう！

＜今後の展望＞

今後は、ユーザーからの煩悩名の募集、特殊ステージの拡充等、さらなるゲーム機能の拡大を予定していますまた現在、協賛・協業・ゲーム実況をいただける方を募集しております。本ゲームに関わってもいいよという方はぜひお問い合わせをいただけますと幸いです。

⚫️問い合わせページ

▷ こちら

https://jinjabukkaku.online/bonno-shooting/

【神社仏閣オンラインとは？】

創業は2020年。僧侶・神主を対談で紹介するYouTubeチャンネルに始まった弊社は、お寺・神社と企業・個人のご縁をつなぐ、多岐に渡るサービスをご提供いたします。

《会社URL》https://jinjabukkaku.online/

《YouTubeチャンネル》https://www.youtube.com/channel/UCP6t47ejOS1gjyUf0CyUFKg/

【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

株式会社神社仏閣オンライン

代表取締役社長 河村英昌

e-mail：h.kawamura@jinjabukkaku.online