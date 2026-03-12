「SNS型ロマンス詐欺」の被害額は552億円超（※）に／愛知県警と電話・ネット詐欺対策アプリ「Whoscall」が連携し、“手口例と注意ポイント”について発表！

Whoscall株式会社

「Whoscall（フーズコール）株式会社」（本社：福岡県福岡市、CEO：ジェフ・クオ）は、愛知県警察と連携し、近年増加傾向にある「SNS型ロマンス詐欺」について、注意すべき詐欺手口・対策を発表します。

現在、SNSやマッチングアプリを通じた出会いが活発化する一方で、「SNS型ロマンス詐欺」による被害リスクが高まっています。SNS型ロマンス詐欺とは、SNSやマッチングアプリを通じて、恋愛感情や親近感を抱かせた上で、様々な名目で金銭などをだまし取る詐欺です。例えば投資名目の場合、投資に誘導し、投資金やその利益の出金手数料を騙し取るケースがあります。他にも「親が病気でお金が必要」「会いに行くための旅費」「二人の結婚資金」など架空の事情を口実に、金銭を要求する手口も確認されています。

SNS型ロマンス詐欺の認知件数は、2025年は前年比46％増となる5,604件、被害額は552.2億円にのぼり、認知件数・被害額ともに前年よりも増加（※）しています。こうした状況を受け、詐欺被害を未然に防ぐための対策が、ますます重要となっています。

（※）警察庁：「令和７年における特殊詐欺及びＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について（暫定値）」

今回、SNS型投資・ロマンス詐欺の対策にも取り組む愛知県警と連携し、実際に確認されている詐欺手口や被害事例をもとに、被害を未然に防ぐための注意点について解説します。

SNS型ロマンス詐欺の手口・注意ポイント

SNSグループへ誘導する「SNS投資詐欺」

SNSやマッチングアプリで親密になった相手から「投資勉強会」や「師匠の紹介」と称してSNSのグループに誘われ、投資を持ち掛けられる被害が発生しています。

グループ内では、複数のサクラが「利益が出た」などの虚偽の成功体験を投稿し、「自分だけ取り残されたくない」という焦燥感や、「皆がやっているから安心」という同調圧力を巧みにあおります。その結果、被害者は偽の投資サイトへ高額な入金を促されます。投資への関心や”利益が出た”という成功体験を通して信じ込ませるため、連絡が途絶えたり、出金ができなくなったりするまで、被害に気づけないケースも見られます。

手口例

▶︎LINEやTelegramなどのメッセージアプリへ早期に誘導し、複数が参加する投資グループに招待

▶︎グループ内で「焦燥感」や「同調圧力」を与え、投資サイトを装った偽のフィッシングサイトへ誘導

▶︎個人情報やクレジットカード情報を入力させ、少額の「利益」を見せて信用させた上で、高額入金を促す

▶入金後に連絡が途絶える、または出金のための「手数料」を求められる

要注意ポイント

・️自己紹介文に「不労所得」「セミナー仲間募集」などビジネスや自己啓発系のワードが多い

・️会ったことのない相手から投資話を持ち掛けられる

・️LINEやTelegramなど外部メッセージアプリへ誘導される

・️SNSの投資グループへの参加を促される

・️グループ内で「投資で利益が出た」という内容のメッセージが繰り返し送られる

“二人の将来のため”と騙す、結婚投資型の詐欺手口

オンライン上で恋愛関係を装い信頼させた後、「二人の将来のために結婚資金を貯めよう」などの口実で投資を持ちかけ、偽の投資サイトに誘導する詐欺が増加しています。

被害者に入金させた後、アカウントを削除するなど連絡を絶つケースが確認されており、注意が必要です。

手口例

▶︎「結婚資金を貯めよう」「将来のために投資を教える」などと恋愛感情につけ込み、偽の投資サイトへの送金を促す

要注意ポイント

・️将来や結婚の話と合わせて「投資」を勧めてくる

・️出会って間もない、または会ったこともないのに金銭の話をされる

トラブルを装い、早急な送金を促す「国際ロマンス詐欺」

SNSやマッチングアプリ内で、他人の写真や、架空の人物の画像を使用した偽プロフィールを悪用し、一度も会うことなく親密な関係を築き、送金を要求する詐欺被害が確認されています。

送金を促す主な口実として、「贈り物が関税で止められた」「会いに行くための航空券代を立て替えてほしい」「親の急な入院費が必要」などが挙げられます。緊急性や同情心をあおる点が特徴です。

一度も会ったことがない相手から、送金を要求された場合は詐欺の可能性があります。やり取りを続けず、速やかに連絡を断つようにしてください。

手口例

▶︎他人の写真や架空の人物の画像を悪用した、偽プロフィールで接近

▶︎「来日のための航空券代を立て替えてほしい」「親の急な入院費が必要」など、緊急事態を装い入金を促す

要注意ポイント

・️他人の写真や、不自然に整いすぎた容姿の写真が使用されている

・️海外在住や出張中などの理由で会えないと説明される

・️緊急性を強調し、金銭を急に求めてくる

愛知県警察 生活安全総務課長補佐 尾崎昭裕様からのコメント

近年、SNSやマッチングアプリをきっかけとした「SNS型ロマンス詐欺」の被害が急増しており、社会的にも喫緊の課題となっています。愛知県内においても例外ではなく、SNSやマッチングアプリを悪用した詐欺の被害が確認されています。

恋愛感情や信頼関係を利用して投資や送金を求めるなど、その手口は年々巧妙化しています。一度も会ったことのない相手から投資や送金を求められた場合は、詐欺の可能性があります。安易に送金することなく、少しでも不審に感じた場合は警察に相談していただきたいと思います。

Whoscall 日本マーケティング責任者 阿久津有美からのコメント

詐欺の入口はさまざまで、SNSやマッチングアプリなどをきっかけに被害につながるケースが増えています。そのため、まずはどのような詐欺が発生しているのか傾向や手口を知っておくことが重要です。

また最近では、AIを使って架空の人物の画像を生成することも可能になっているので、プロフィール画像で真偽を判断することは難しくなってきています。

そのため、テクノロジーを活用して詐欺リスクを確認することも有効な対策の一つです。Whoscallでは、URLの安全性をチェックする機能や、スクリーンショットを読み込んで詐欺の可能性を判定する機能などを提供しています。少しでも不審に感じた場合は、こうした機能を活用して確認していただきたいと思います。

SNS型ロマンス詐欺への対策にも！電話・ネット詐欺対策アプリ「Whoscall」の機能

Whoscallは、不審な番号からの着信やショートメッセージ（SMS）、危険性のあるウェブサイトを検知する、世界ダウンロード数1億超の詐欺対策アプリです。現在、世界31カ国や地域にサービスを展開し、世界各国の政府や、警察、情報機関と連携し、東・東南アジア最大級となる26億件の電話番号データベースを有しています。さらにAI技術を用いて詐欺で利用される電話番号や危険性のあるウェブサイト（URL）を検出しています。

今回、詐欺手口に対して、有効な機能についてご紹介します。

■ 危険なURLにアクセスした場合は即座に警告「自動Webチェッカー」

SNS上で送られてきた、偽の投資サイトや不審なサイトのURLをクリックしてしまった際、リアルタイムで警告を発します。

画面イメージ画像

■ 虚偽の投資画面をAIで判別「コンテンツチェック機能」

不審な相手のプロフィール写真や、相手から送られてきたメッセージをスクリーンショットしてアップロードするだけで、AIが詐欺の可能性を瞬時に判定します。

画面イメージ画像

■ 知らない番号からの着信を識別

相手に電話番号を教えてしまった後、国際電話や身に覚えのない不審な番号から電話がかかってきた際、データベースに基づき警告を表示します。

画面イメージ画像

台湾発の電話・ネット詐欺対策アプリ「Whoscall」とは

台湾のGogolookが開発・提供するスマートフォンアプリ「Whoscall」は、現在、全世界で1億ダウンロードを超えており、台湾では2人に1人がダウンロードする実績を持ちます。CEOのジェフ・クオは、台湾の前総統・蔡英文（ツァイ・インウェン）氏から2020年9月に台湾総統イノベーション賞を受賞しました。台湾ではCIB（犯罪捜査局）、タイではRTP（タイ王国国家警察庁）、フィリピンでは、サイバー犯罪捜査センター、マレーシアでは、マレーシア王立警察及び州政府と協力して詐欺被害対策に取り組んでいます。日本では、福岡市や渋谷区のAIやIoT等の先端技術を活用した社会課題の解決等に繋がる実証実験プロジェクトに採用されています。Whoscallは2015年にはAPP Storeのベストアプリとして表彰され、2013年及び2016年にはGoogle Playのベストアプリを受賞しており、Googleの元CEOであるエリック・シュミット氏のスピーチでも取り上げられ、称賛を受けました。

Whoscallは、東・東南アジア最大の26億件もの各国電話番号データベースを有しており、AI技術を用いて詐欺の電話番号を検出します。SMSを利用した詐欺の場合、Whoscallはハイパーリンクスキャンテクノロジーを用いて、わずか0.5秒で不審なSMSや悪意のあるリンクを検出しアンドロイド端末に通知します。また、昨今の詐欺のデジタル化に対応するべく、URLの安全性を図ることができる新機能「URLスキャン」を2023年に追加。昨今の詐欺の急増などを考慮し、Gogolookはスタートアップ企業への支援が豊富な福岡市に日本法人（Whoscall株式会社）を設立しました。

今後も日本市場でのサービス拡大と消費者の皆様の安心・安全への貢献を目指します。

Whoscall(iOS/Android版)：https://app.adjust.com/1is9kdii

公式サイト：https://whoscall.com/ja

【会社概要】

会社名 ： Whoscall 株式会社

代表者 ： ジェフ・クオ（郭建甫）

所在地 ： 福岡市

設立 ： 2020年11月

事業内容 ： 電話番号識別サービス「Whoscall（フーズコール）」の運営・開発

URL ： https://whoscall.com/ja/