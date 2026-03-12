「速さ」と「プロ品質」を両立。Maison AIが最新モデル「Nano Banana 2」を採用し、企業のAIX（AI・トランスフォーメーション）を強力に後押し

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォームを開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）は、同社が提供する生成AIプラットフォーム「Maison AI（メゾンエーアイ）」において、Googleが提供する最新の軽量・高速な生成AIモデル「Nano Banana 2（Gemini 3.1 Flash Image）」を搭載したことをお知らせいたします。

■ 最新モデル「Nano Banana 2」導入の背景：コストと速度の制約を打破

刺繍で「Nano Banana 2」と生成した画像

多くの企業が生成AIの導入を進める中で、高度なモデルほど利用コストが高く、応答に時間がかかることが、現場での「気軽な試行錯誤」を妨げる要因となっていました。今回搭載された「Nano Banana 2」は、Nano Banana Pro の品質、推論力を持ちながら、圧倒的な軽量化と高速化を実現したモデルです。

ユーザーはコストや速度を気にすることなく、チャットでの壁打ちやアイデア出しを何度でも繰り返すことが可能になります。これは、まさにAIを日常の一部にする「AIの日常化」を具現化するものであり、組織全体のAIネイティブ化を強力に後押しします。

■ AIエージェントとの融合：対話から画像生成までをスムーズに実現

Maison AIの最大の特徴である、120種類以上の専門職種に対応した「AIエージェントPro」に加え、ユーザー自身が業務に合わせて作成できる「カスタムエージェント」においても、Nano Banana 2が選択可能となりました。

Nano Banana 2の高速な処理能力により、AIエージェントとの「対話のラリー」が非常に軽快になります。業務特化型のカスタムエージェントとリアルタイムに壁打ちを行いながら、そのまま画像生成までをひとつの流れで行うことが可能です。

※AIエージェントが設定された指示や背景情報を理解し、推論・生成を行うための処理時間が別途発生しますが、従来の高性能モデルと比較して、大幅なレスポンス時間の短縮が期待できます。

デニムブランドのカスタムエージェントと融合し、「4K/1:8」で生成した画像

■ Nano Banana 2がビジネスのAIXに不可欠な理由

目を引くクリエイティブを構築するには、ワークフローに自然に統合され、簡単にスケールできるモデルが必要です。Maison AIを通じたNano Banana 2の活用は、マーケティングキャンペーンから新規アプリ開発まで、幅広いビジネスシーンで以下の価値を提供します。

■ 今後の展望

- より精度の高いビジュアルウェブ検索から得たリアルタイムの情報を活用。これにより、教育ツール、ローカライズしたマーケティング、旅行アプリなどのビジュアル精度が劇的に向上します。- 高速なプロレベルの機能ブレインストーミングに最適な0.5K。テキストのレンダリングや翻訳から2K / 4Kへのアップスケーリングまで、用途に応じて利用可能。クリエイティブチームは、一貫性のあるストーリーボードやプロダクトのモックアップを迅速に構築できます。- 被写体の一貫性と鮮明なディテール最大5人のキャラクターや複数のオブジェクトの整合性を維持した生成が可能です。また、16:9や9:16など、あらゆるプロジェクト要件に合わせたアスペクト比とをネイティブにサポート。鮮やかなライティングと豊かなテクスチャで、ポスターや広告などの高品質な素材を作成できます。広告用画像のキャプションを提案してもらい、日本語で文字入れ、多言語に展開した画像

オーセンティックAI社は、今後も最新のAIモデルを迅速に取り入れ、あらゆる業界の企業のAXを支援してまいります。人とAIが共創することで生まれる新たな価値の創出を加速させ、AIエージェント技術のフロンティアを切り拓いてまいります。

今回のアップデートに関する詳細は、下記ページよりご覧ください。

https://Maison AI.io/blogs/update/ver1-84(https://Maison%20AI.io/blogs/update/ver1-84)

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。GPT-5やGemini 3 Proをはじめとする14種類の高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

「Maison AI」サービス公式サイト： https://maisonai.io/

