「起動しないスマートフォンから写真・動画を復旧」データ復旧クイックマン、iPhone・Androidのデータ復旧サービスを開始

株式会社クイックマン

データ復旧サービスを提供するデータ復旧クイックマンは、

2026年3月よりiPhone・Androidなどスマートフォンのデータ復旧サービスを開始いたしました。

スマートフォンの水没、画面破損、バッテリー故障、基板損傷などの機械的故障により起動しなくなった端末から、写真や動画データを復旧するサービスです。

パソコンやHDD、SSDのデータ復旧で培ってきた高度な基板修理技術をスマートフォンにも応用することで、スマホ修理店ではデータ取り出しが困難とされる基板損傷のケースにも対応します。

■スマートフォンデータ復旧サービス開始の背景

スマートフォンは日常生活や仕事において欠かせないデバイスとなり、

端末内には思い出の写真や動画、重要な記録データが多数保存されています。

しかし、

・スマートフォンが起動しない

・水没して電源が入らない

・画面が割れて操作できない

といったトラブルが発生すると、端末内のデータにアクセスできなくなるケースがあります。

一般的なスマートフォン修理店では、画面やバッテリーなどのパーツ交換修理が中心であり、

基板が損傷している場合はデータを取り出すことができないケースが多いのが現状です。

そこでデータ復旧クイックマンでは、

これまでPCや記録媒体のデータ復旧で培った基板修理技術をスマートフォンの復旧にも応用し、

故障端末からのデータ取り出しサービスを新たに開始しました。

■サービス概要

●復旧可能なデータ

・写真

・動画

・PDF など

※LINEなどのアプリデータは基本的に対応しておりません。

●対応可能な症状

以下のような機械的故障によるデータ復旧に対応しています。

・スマートフォンが起動しない

・画面割れ

・バッテリー故障

・充電端子破損

・基板損傷

・水没

●対応できない症状

以下のケースは本サービスの対象外となります。

・ファイル削除

・端末の初期化

・パスコード不明

・ソフトウェア障害

■サービスの特徴

基板修理技術によるデータ復旧

スマートフォン修理店では、画面やバッテリーなどのパーツ交換で対応できる範囲に限られる場合が多く、基板が損傷している端末はデータを取り出せないケースがあります。

データ復旧クイックマンでは、PCやHDDのデータ復旧で培ってきた電子基板レベルの修理技術をスマートフォンにも応用することで、基板損傷端末からのデータ復旧に対応しています。

これにより

・水没による基板故障

・電源が入らないスマートフォン

などのケースでも、写真や動画データを取り出せる可能性があります。

また、他社でデータ復旧ができなかったスマートフォンからデータを取り出した実績も多数あります。

スマートフォンの故障により大切なデータを諦めてしまった方も、ぜひ一度ご相談ください。

■ サービス開始日

2026年3月初旬

■個人情報・情報漏洩について

本サービスは、機密性の高いデータを扱うことを前提に設計されています。

ISO/IEC 27001（ISMS）認証を取得

その日に秘密保持契約（NDA）締結が可能

データを社外へ持ち出さず、当社内で対応

個人情報などのプライバシーを守り、安心してご利用頂けるよう厳格な体制を整えています。

■ご依頼・ご相談

■公式サイト

https://www.quickman-pc.com/

■お問い合わせフォーム

公式サイトより受付

■フリーダイヤル

0120-775-200

■対応店舗

以下の店舗で診断・受付が可能です。

お近くに店舗がない場合は郵送での対応も可能です。

店舗一覧

https://www.quickman-pc.com/shoplist/

データ復旧クイックマン 心斎橋本店

大阪市中央区南船場2-12-10 ダイゼンビル4F

データ復旧クイックマン 梅田大阪駅前店

大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F

データ復旧クイックマン 神戸三宮ラボ

兵庫県神戸市中央区東町116番地2 オールドブライト4階

データ復旧クイックマン 名古屋本店

愛知県名古屋市中区丸の内2丁目19-25 MS桜通9階 9-E

■ サービス概要

サービス名：データ復旧クイックマン スマホデータ復旧サービス

対応エリア：全国（持込対応は診断店のみ）

Webサイト：https://www.quickman-pc.com/

■ 会社概要

会社名：株式会社クイックマン

所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-10

代表者：代表取締役 山本 託也

設立：2016年1月

事業内容：データ復旧／ITサポート事業／セキュリティ対策サービスなど

URL：https://s-systems.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

担当者名：園田

TEL：06-4708-3791

Email：info@s-systems.jp