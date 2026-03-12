「起動しないスマートフォンから写真・動画を復旧」データ復旧クイックマン、iPhone・Androidのデータ復旧サービスを開始
データ復旧サービスを提供するデータ復旧クイックマンは、
2026年3月よりiPhone・Androidなどスマートフォンのデータ復旧サービスを開始いたしました。
スマートフォンの水没、画面破損、バッテリー故障、基板損傷などの機械的故障により起動しなくなった端末から、写真や動画データを復旧するサービスです。
パソコンやHDD、SSDのデータ復旧で培ってきた高度な基板修理技術をスマートフォンにも応用することで、スマホ修理店ではデータ取り出しが困難とされる基板損傷のケースにも対応します。
■スマートフォンデータ復旧サービス開始の背景
スマートフォンは日常生活や仕事において欠かせないデバイスとなり、
端末内には思い出の写真や動画、重要な記録データが多数保存されています。
しかし、
・スマートフォンが起動しない
・水没して電源が入らない
・画面が割れて操作できない
といったトラブルが発生すると、端末内のデータにアクセスできなくなるケースがあります。
一般的なスマートフォン修理店では、画面やバッテリーなどのパーツ交換修理が中心であり、
基板が損傷している場合はデータを取り出すことができないケースが多いのが現状です。
そこでデータ復旧クイックマンでは、
これまでPCや記録媒体のデータ復旧で培った基板修理技術をスマートフォンの復旧にも応用し、
故障端末からのデータ取り出しサービスを新たに開始しました。
■サービス概要
●復旧可能なデータ
・写真
・動画
・PDF など
※LINEなどのアプリデータは基本的に対応しておりません。
●対応可能な症状
以下のような機械的故障によるデータ復旧に対応しています。
・スマートフォンが起動しない
・画面割れ
・バッテリー故障
・充電端子破損
・基板損傷
・水没
●対応できない症状
以下のケースは本サービスの対象外となります。
・ファイル削除
・端末の初期化
・パスコード不明
・ソフトウェア障害
■サービスの特徴
基板修理技術によるデータ復旧
スマートフォン修理店では、画面やバッテリーなどのパーツ交換で対応できる範囲に限られる場合が多く、基板が損傷している端末はデータを取り出せないケースがあります。
データ復旧クイックマンでは、PCやHDDのデータ復旧で培ってきた電子基板レベルの修理技術をスマートフォンにも応用することで、基板損傷端末からのデータ復旧に対応しています。
これにより
・水没による基板故障
・電源が入らないスマートフォン
などのケースでも、写真や動画データを取り出せる可能性があります。
また、他社でデータ復旧ができなかったスマートフォンからデータを取り出した実績も多数あります。
スマートフォンの故障により大切なデータを諦めてしまった方も、ぜひ一度ご相談ください。
■ サービス開始日
2026年3月初旬
■個人情報・情報漏洩について
本サービスは、機密性の高いデータを扱うことを前提に設計されています。
ISO/IEC 27001（ISMS）認証を取得
その日に秘密保持契約（NDA）締結が可能
データを社外へ持ち出さず、当社内で対応
個人情報などのプライバシーを守り、安心してご利用頂けるよう厳格な体制を整えています。
■ご依頼・ご相談
■公式サイト
https://www.quickman-pc.com/
■お問い合わせフォーム
公式サイトより受付
■フリーダイヤル
0120-775-200
■対応店舗
以下の店舗で診断・受付が可能です。
お近くに店舗がない場合は郵送での対応も可能です。
店舗一覧
https://www.quickman-pc.com/shoplist/
データ復旧クイックマン 心斎橋本店
大阪市中央区南船場2-12-10 ダイゼンビル4F
データ復旧クイックマン 梅田大阪駅前店
大阪府大阪市北区梅田1丁目1-3 大阪駅前第3ビル 2F
データ復旧クイックマン 神戸三宮ラボ
兵庫県神戸市中央区東町116番地2 オールドブライト4階
データ復旧クイックマン 名古屋本店
愛知県名古屋市中区丸の内2丁目19-25 MS桜通9階 9-E
■ サービス概要
サービス名：データ復旧クイックマン スマホデータ復旧サービス
対応エリア：全国（持込対応は診断店のみ）
Webサイト：https://www.quickman-pc.com/
■ 会社概要
会社名：株式会社クイックマン
所在地：〒542-0081 大阪市中央区南船場2-12-10
代表者：代表取締役 山本 託也
設立：2016年1月
事業内容：データ復旧／ITサポート事業／セキュリティ対策サービスなど
URL：https://s-systems.jp/
■ 本件に関するお問い合わせ先
担当者名：園田
TEL：06-4708-3791
Email：info@s-systems.jp