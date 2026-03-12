Sustech、「脱炭素経営EXPO2026春」に出展

株式会社Sustech

株式会社Sustech（東京都港区、代表取締役：丹野裕介・飯田祐一郎／以下、Sustech）は、2026年3月17日（火）～19日（木）に東京ビッグサイトで開催される「脱炭素経営EXPO2026（サステナブル経営WEEK春）」に出展いたします。

当社ブースでは、急速に拡大する再生可能エネルギー及び系統用蓄電池市場を背景に、電力市場の高度化や需給調整の重要性が高まる中、

- 系統用蓄電池アグリゲーション- FIP転・併設型蓄電池アグリゲーション- 余剰再エネ電力アグリゲーション

など、発電所及び蓄電所の収益最大化を支援する、SustechのAI「ELIC」を活用した電力運用・アグリゲーションサービスをご紹介します。

また、企業の脱炭素経営を支援するプラットフォーム「CARBONIX」についても展示し、GHG排出量の可視化から再エネ導入、電力運用の最適化までを一体で支援する「”武器”としての脱炭素経営」を実現するためのGXソリューションをご紹介します。

展示会期間中は、再エネ発電事業者、系統蓄電池オーナー、EPC事業者、企業の脱炭素推進担当者、金融機関などを対象に、電力市場の最新動向や実際の事業事例を解説するミニセミナーも開催予定です。系統用蓄電池や再生可能エネルギー発電所の収益最大化を検討されている事業者様にとって、最新の市場動向や具体的な運用手法を知る機会としてご活用いただけます。

展示会概要

展示会名 ：脱炭素経営EXPO2026（サステナブル経営WEEK春）

会場：東京ビッグサイト（東京都江東区有明3-11-1）東ホール

ブース番号：E33-20

開催日時 ：3月17日（火）～ 3月19日（木） 10：00～17：00

主催：RX Japan合同会社

無料招待券URL：https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1612405289579049-Q45

ミニセミナーのご案内

本展示では、Sustechによる電力市場の最新動向などの解説セミナーと、パートナー企業様として、テス・エンジニアリング株式会社様及び株式会社GSユアサ様の専門担当者をお招きした特別対談セミナーを実施します。

再生可能エネルギーの普及拡大と電力市場の変化を背景に、発電事業者や企業が直面する課題と、それに対する具体的なソリューションについて、実例や最新動向を交えながらご紹介します。

パートナー企業 特別対談セミナー

展示会期間中は、パートナー企業との特別対談セミナーを実施します。

本セミナーでは、テス・エンジニアリング株式会社様および株式会社GSユアサ様をお招きし、再エネや蓄電池活用の取り組み、電力市場の変化に対応した電源運用の実例などについてご紹介いただきます。

Sustechセミナー

Sustechの専門メンバーが登壇し、電力市場の最新動向や、以下の電力アグリゲーションサービスについて解説します。

- 系統用蓄電池アグリゲーション- FIP転・併設型蓄電池アグリゲーション- 余剰再エネ電力アグリゲーション

再エネ発電所や蓄電所の収益最大化や電源運用の最適化に向けた具体的な取り組みや、電力市場におけるアグリゲーションの役割について紹介します。

Sustechによる電力アグリゲーションサービスの解説と、パートナー企業との実例紹介を通じて、再エネ活用や電力市場への対応に関する理解を深めていただける内容となっています。