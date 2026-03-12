累計17万人のおなかを満たしてきたPACKN-TOが阪急うめだ本店で期間限定復活！

株式会社オオサカムセンデンキ

株式会社オオサカムセンデンキ（ブランド：PACKN-TO）は、大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン内「ミライの食と文化」ゾーンに出店し、塩おにぎりを軸とした食体験を提供してきました。

万博出店期間中には、延べ17万人以上の来場者に食体験を提供し、看板商品の塩おにぎりは累計5万食以上を販売しました。

このたびPACKN-TOは、3/25（水）～3/31（火）に阪急うめだ本店 地下1階ツリーテラスにて期間限定ポップアップストアを出店いたします。

今回の催事では、万博出店時に提供していた「塩が主役のおにぎり体験」を百貨店向けに再現し、塩の個性を楽しめる商品を展開します。

万博出店時に累計5万食販売

究極の塩おにぎり（数量限定） ＋後掛け『塩二郎塩』付き究極の塩おにぎり 600円（税込）

PACKN-TOの看板商品が「究極の塩おにぎり」です。

米と塩だけというシンプルな構成ながら、塩の結晶や米の甘み、口どけのバランスによって味わいが広がる一品です。

万博出店時には累計5万食以上を販売し、多くの来場者に選ばれた商品として、今回の催事でも数量限定で販売します。

万博出店時の人気メニューを再構成

PACKN-TO 万博セット（3種・5種）〈左〉PACKN-TO 万博セット5種 1,850円（税込）、〈右〉PACKN-TO 万博セット3種 990円（税込）

本催事では、大阪・関西万博出店時に人気を集めたおにぎりサンドメニューを詰め合わせた

「PACKN-TO万博セット」 を販売します。

万博出店時のメニュー構成をもとに、百貨店催事向けに再現したセットです。

※本商品は大阪・関西万博の公式商品ではありません。

阪急うめだ本店限定

阪急オリジナルセット ＋後掛け『塩二郎塩』付き阪急オリジナルセット5種 2,000円（税込）

さらに本催事では、阪急うめだ本店限定のオリジナルセットも展開します。

塩の個性と素材の味わいを楽しめる構成に仕上げた、百貨店限定の商品です。

塩が主役の味を支える塩職人

田野屋塩二郎の完全天日塩高知県の塩職人 田野屋塩二郎

PACKN-TOのおにぎりに使用する塩は、高知県の塩職人田野屋塩二郎による完全天日塩です。

火や電力を使わず、太陽と潮風だけで結晶化させる製法で作られる塩は、ミネラルバランスや結晶の大きさを活かした味わいが特徴です。

PACKN-TOでは、この塩の個性を最大限に引き出すため、「塩おにぎり」をすべての商品設計の起点としています。

おにぎりの味を決める炊飯設計

PACKN-TOでは、塩だけでなく炊飯にもこだわっています。

炊飯水には鹿児島県の超軟水温泉水99と、高知県田野海岸の海水に近い水質を持つかん水をブレンド。

さらに炊飯には、土鍋に近い熱対流を生み出す炊飯器本炭窯 紬を使用しています。

炊飯時に専用の炊飯塩を加えることで、米の芯までほんのりと塩味を含ませる設計とし、塩と米のバランスが引き立つ味わいを目指しています。

塩の新しい楽しみ方

PACKN-TO × 田野屋塩二郎 × Genji 元川シェフ

本催事では

PACKN-TO × 田野屋塩二郎 × Genji 元川シェフによるコラボレーションスイーツも展開します。

レーズンバターサンド桜塩プリン

塩の結晶や溶け方の違いを商品ごとに使い分けることで、塩の個性を生かした新しい味わいを提案します。

出店概要

出店場所

阪急うめだ本店 地下1階 ツリーテラス

出店期間

3/25（水）～3/31（火）

【会社概要】

会社名：株式会社オオサカムセンデンキ

所在地：〒550-0023 大阪市西区千代崎2-7-1 島田ビル

設立：1959年

代表取締役：島田 和明

事業内容：ドコモショップ運営／飲食事業（PACKN-TO）／PC販売／医療機器レンタルほか

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社オオサカムセンデンキ 飲食事業部（PACKN-TO PR窓口）

TEL：06-6582-0620

Mail：info@packn-to.jp

※本リリースに記載された内容は発表日時点の情報です。内容は変更される場合があります。