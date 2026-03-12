抽選で10名様にAmazonギフトカード3000円分をプレゼント「みやブル×まもサーチ Wフォロー＆リポストキャンペーン」を公式 Xにて実施
AIとITサービスを通じて人と社会を“みまもる” BBSS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：本多 晋弥、以下「BBSS」）は、2026年3月12日（木）より、公式Xにて「みやブル×まもサーチ Wフォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。
キャンペーン詳細ページ
https://miyabull.jp/lp/cp_202603/index_x
本キャンペーンでは、みやブル公式Xアカウント（@Miyabull_BBSS(https://x.com/Miyabull_BBSS)）とまもサーチX公式アカウント（@mamosearch(https://x.com/mamosearch)）をフォロー＆投稿をリポストすると、抽選で10名様にAmazonギフトカード3,000円分をプレゼントいたします。
■ キャンペーン概要
【応募方法】
1 みやブルX（旧Twitter）公式アカウント（@Miyabull_BBSS）とまもサーチX（旧Twitter）公式アカウント（@mamosearch）の両方をフォロー
2 上記２つのアカウントからそれぞれ投稿されるキャンペーン投稿のどちらかをリポスト
なお、両方のアカウントの投稿をリポストすると当選率が2倍になります。
【応募期間】
2026年3月12日 （木）～3月31日（火）23：59
【抽選・当選連絡】
キャンペーンにご応募いただいた方の中から抽選のうえ、当選者を決定いたします。
当選者様には公式アカウント（@Miyabull_BBSS）よりXのダイレクトメッセージ（DM） 機能でギフトコードをお送りします。諸事情によりご連絡が遅れる場合もございます。あらかじめご了承ください。
【キャンペーン規約】
詳細はキャンペーン規約をご確認ください。
■「みやブル」とは
「みやブル」は、BBSS株式会社が開発・提供する、ネット詐欺対策に特化したセキュリティソフトです。「ブラックリスト検知」「ヒューリスティック検知」「AI検知」の3つの検知方法からなる独自の検知エンジンを搭載し、フィッシング詐欺、ワンクリック詐欺、偽通販サイトなど、さまざまな詐欺サイトへのアクセスを自動でブロックします。
■まもサーチとは
「まもサーチ」（https://mamosearch.jp/）は、GPSの位置情報を使って子どもや高齢者の現在地や移動履歴をリアルタイムで見守ることができる見守りサービスです。お子さまの登下校やひとり行動、ご高齢のご家族の外出時など、アプリを通じて安心をサポートします。
＜会社概要＞
社名 ：BBSS株式会社
所在地 ：東京都港区海岸1丁目7番1号 WeWork東京ポートシティ竹芝
代表者 ：代表取締役社長 兼 CEO 本多 晋弥
設立日 ：2006年1月17日
株主 ：SB C&S株式会社 100％
事業内容：コンシューマ向けソフトウエア、およびIoTサービスの企画・開発・提供、法人向けライセンス販売
URL ：https://www.bbss.co.jp/