世界で500万台の実績を誇る「健康な光」を提供する照明ブランド「lipro」“光を変えただけ″で、睡眠の質が向上”就寝前のリラックス度58.8%向上、目の疲れ64.7%軽減を実証

珠海如然智能科技有限公司

プレミアム照明ブランド「lipro（ライプロ）」は、2026年、日本市場での本格展開を開始します。liproが提案するのは、照明を単なる「明るくする道具」から、"人の生活リズム・目・心を支える健康インフラ"へとする新たなライフスタイルです。

なぜliproは光の「健康インフラ」を設計するのか ― 技術思想と実績

独自の太陽光再現技術による次世代LEDの採用 （Powered by SunLike）

現代社会において、光環境の改善は喫緊の課題です。liproは、独自の太陽光再現技術による次世代LEDを搭載しており、人々の心身を健やかに保つための基盤＝「健康インフラ」を提供します。一般的なLEDには、ブルーライト領域に鋭いピークがあり、これが体内時計の乱れや目への刺激を引き起こす要因となっていました。太陽光再現技術は、この常識を覆し、ブルーライトの過剰なピークを抑制し、自然な光の波長バランスを室内で再現します。（太陽光再現技術：powerd by SunLike）

・ブルーライトリスクゼロの実現

紫色LEDと特殊蛍光体の組み合わせにより、ブルーライトの過剰なピークを抑制。安全性最高レベルの認証「TUV RG0」の基準に準拠し、目への刺激を最小限に抑えます。

・色の再現性

室内でありながら、太陽光に限りなく近いレベル（Ra97以上）を再現。さらに厳しいと言われるIECのテストではRf97、Rg102というほぼ完璧な数字を誇り、食べ物や肌色が自然に美しく見えるだけではなくその質感や立体感までも忠実に表現します。

・ちらつきゼロの心地よさ

目に見えない細かなちらつき（フリッカー）を完全に抑制。長時間の使用でも疲れにくい環境を構築します。

世界で500万台突破！国家戦略級の「健康インフラ」とは

liproは中国市場において、「子どもの視力保護」という明確な課題に対するソリューションとして支持を集めてきました。近視率の上昇は世界的に深刻な社会問題となっており、学習環境の照明品質が重視されています。その中で、liproの太陽光再現技術と徹底した目への配慮設計は、次世代を守る「健康インフラ」として高く評価されています。この実績を基盤に、日本市場では「睡眠」「生活リズム」「目の健康」という、より広い生活の質(QOL)向上をテーマに展開します。

照明業界を超えた緻密なエンジニアリング

liproは『子どもの視力保護』のソリューションとして支持を獲得。この革新的な「健康インフラ」の開発を担うのは、スマートフォンや車といった高度な精密機器分野で豊富な経験を積んだトップクラスのエンジニアチームです。彼らが持つ精密な光学設計と使いやすさを両立させる技術力は、光を健康インフラの選択肢にするという新たな領域に挑戦しています。

日本における課題 ― 睡眠・生活リズム・光環境

日本国内では、厚生労働省の調査（※1）によると約3人に1人が「睡眠に満足していない」と回答しています。この背景には、単なる個人の生活習慣だけでなく、生活の基盤となるべき「光環境」が健康インフラとして機能していないという構造的な課題があります。

現代の生活様式には、睡眠の質を阻害する多くの要因が潜んでいます。

□ 夜間のスマートフォン・パソコン使用の常態化

□ LED照明による体内時計の乱れ

□ 就寝前のリラックス時間の不足

□ 朝の目覚めの質の低下

といった、現代的な生活様式に起因する課題があります。

特に深刻なのは「光の質」が脳に与える影響です。夜間に強いブルーライトを浴びることで脳が昼間と誤認識し、睡眠ホルモン（メラトニン）の分泌が抑制されることは医学的に証明されています。

つまりブルーライトリスクゼロ（RG0）の照明を選択することが、睡眠の質を左右する重要な要素なのです。

liproは、太陽光再現技術を用いることで、この光環境の課題を解決して現代人の睡眠の質を根本から支える社会的な健康インフラとなります。

※1 厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」 https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000687163.pdf

liproが提案する健康インフラとしての「光のリズム設計」

liproは、時間帯や用途に応じた調光・調色機能を搭載。人間の自然なリズムに寄り添う光環境を実現します。

▷ 朝～日中

爽やかな昼光色で、活動と集中をサポート

▷ 夕方～夜

徐々に暖色へシフトし、心と体をリラックスモードに

▷ 就寝前

柔らかな暖色光で、自然な眠気を促進

この「光のリズム設計」により、無理なく生活の質（QOL）を高めることを目指しています。

先行体験者の声 ― 生活者が感じた変化の兆し

liproは、日本での本格展開に先立ち、一般モニターを対象とした先行体験プログラムを実施しました。製品を実際の生活環境で使用していただき、その変化を自由に語っていただく形式です。

調査概要

主な調査結果:夜の光環境改善が睡眠の質を向上

1. 就寝前のリラックス効果

- 調査対象：一般モニター（20代～50代の男女）- アンケート件数：17件回答- 使用期間：6日以上使用が88.2%- 主な使用時間帯：夜(18:00～22:00) 82.4%、就寝前 35.3%- 調査方法：自宅での実使用後、5段階評価アンケート- 使用製品：liproシーリングライト、ベッドサイドランプ

Q.就寝前の時間を、よりリラックスして過ごせたと感じましたか？（5段階評価）

Q.睡眠前の時間の「質」が向上したと感じましたか？（5段階評価）

利用者の声

・「寝る前に暖色の明るさを抑えたモードにするようにしてから、夜眠くなるのが早くなったと思う。作業をするときや食事のときは文字が見やすく、QOLが上がったと感じる」

・「就寝前に暖色モードにしているのですが、それがすごくよく、年長の息子が寝室に来ると落ち着くようになりました」

・「特に子どもの入眠がスムーズになりました!!」

2. 夜間の目の疲れを大幅に軽減

データ

Q.夜にスマートフォンを見ても、目が疲れにくいと感じましたか？（5段階評価）

利用者の声

・「職業柄、よくスマホやパソコンを見るのですが、こちらの照明に変えてからは優しく照らしてくれるので、目が以前より疲れにくくなったと感じております」

・「目が疲れやすいタイプで、元々夜は明るさすぎない暗さに設定していましたが、liproのようなシーリングライトを使い始めてから程よい明るさの中で家事を終わらせたりできたので作業が捗るなど思っていました。また、その後もゆっくり休む事ができて睡りにつくのもやや早くなったように感じます」

3. 翌朝の目覚め改善と日中パフォーマンス向上

データ

Q.日中の集中力や作業効率に、良い影響があったと感じましたか？（5段階評価）

※夜の光環境を整えることで、睡眠の質が向上し、翌朝の目覚めや日中のパフォーマンスにもポジティブな影響が確認されました。

4. 生活全体のQOL(生活の質)向上

データ

Q.生活全体の「質（QOL）」が向上したと感じましたか？（5段階評価）

特に「夜～就寝前」の使用において高い満足度が確認され、夜間の光環境を整えることが、睡眠のみならず生活全体の質を支える健康インフラである可能性が示されました。

なぜliproの光が睡眠改善に有効なのか

データ

特に深刻なのは「光の質」が脳に与える影響です。夜間に強いブルーライトを浴びることで脳が昼間と誤認識し、睡眠ホルモン（メラトニン）の分泌が抑制されることは医学的に証明されています。

つまりブルーライトリスクゼロ（RG0）の照明を選択することが、睡眠の質を左右する重要な要素なのです。

liproは、太陽光再現技術を用いることで、この光環境の課題を解決して現代人の睡眠の質を根本から支える社会的な健康インフラとなります。

太陽光再現技術による次世代LED（Powered by SunLike）とは

独自の太陽光再現技術による次世代LEDは、人のバイオリズムをトータルで支える光制御システムを構築しています。一般的なLEDの課題である「ブルーライトピーク（青色光の過剰な突出）」を抑制し、目への負担を最小限に抑えるフリッカーフリー設計を採用。

さらに、夜間の使用を考慮した緻密な調光・調色機能によって、暖色系の柔らかな光が心身を自然なリラックス状態へと導き、質の高い睡眠までを科学的なアプローチでサポートします。（太陽光再現技術：powerd by SunLike）

一般的なLED照明の課題

□ ブルーライトピークが強く、目への刺激が大きい

□ 色彩や質感の表現力が乏しい

□ 夜間使用時、体内時計を乱し、睡眠ホルモン（メラトニン）の分泌を抑制

□ ちらつき（フリッカー）による目の疲労

liproの特徴

□ 太陽光に近いフルスペクトラム

→ 自然なリズムで体をサポート

□ ブルーライトリスク RG0（TUV認証・最も安全なレベル）

□ フリッカーフリー設計

→ 長時間でも目が疲れにくい

□ 高演色性 Ra97以上

→ 自然で美しい色や質感の再現

光環境が睡眠に与える影響

人間の体内時計は、光の刺激によって調整されています。夜間に強いブルーライトを浴びると、脳が「まだ昼間」と誤認識し、睡眠ホルモン（メラトニン）の分泌が抑制されます。

liproは、夜間の使用を考慮した調光・調色機能を搭載。暖色系の柔らかい光に切り替えることで、自然なリラックス状態へと導き、質の高い睡眠をサポートします。

さらに、フリッカーフリー設計により目の疲労を軽減。就寝前のスマートフォン使用時も、目への負担を最小限に抑えます。

lipro 担当者コメント

日本では、睡眠に関する様々なグッズやサプリメントが販売されていますが、実は『光環境』こそが、睡眠の質を左右する重要な要素であることが医学的にも証明されており、まさに健康インフラの重要な要素と言えます。現代人は、夜遅くまで強いLED照明やスマートフォンのブルーライトにさらされることで、知らず知らずのうちに体内時計を乱し、睡眠の質を低下させています。liproは、太陽光に近い自然な光スペクトルを再現することで、この『光由来の睡眠障害』を根本から解決します。

特に、就寝前のリラックス度58.8%向上、目の疲れ64.7%軽減という結果は、夜間の光環境がいかに重要かを示しています。今後も、日本の皆様に『Healthy Light(健康的な光)』という健康を守るための新しい選択肢を提供し、光を通じた健康とウェルビーイングの向上に貢献してまいります。

liproの推奨使用シーン

製品情報

- 寝室・ベッドサイド就寝前のリラックスタイムに最適。暖色モードで自然な眠気を促進し、質の高い睡眠をサポート。- リビング・ダイニング家族が集まる空間で、目にやさしい自然な光を。夜は暖色に切り替えてリラックスムードを演出。- 書斎・ワークスペース長時間のデスクワークでも目が疲れにくい。集中力を高める昼光色から、夜のリラックスタイムには暖色へ。- 子ども部屋・学習スペース目の健康を守りながら学習をサポート。就寝前は暖色で入眠をスムーズに。

■製品名：lipro（ライプロ） 目に優しい シーリングライト

■価格：\32,900（税込）

■対応畳数：8畳

■フレームカラー：ホワイト／木枠色 ダークブラウン／木枠色 ナチュラル

■前面シェードカラー：ホワイト



■主なラインナップ

・シーリングライト：寝室・リビングなど広い空間向け（調光・調色機能搭載）



■主な仕様

・太陽光再現技術による次世代LED搭載（Powered by SunLike）

・演色評価：Ra97、Rf97、Rg102以上

・ブルーライトリスクゼロ：RG0（TUV認証）に準拠

・フリッカー（ちらつき）フリー設計

・調光・調色機能

・PSE（電気用品安全法）認証取得

公式サイト:https://jp.lipro.com/ja-jp(https://jp.lipro.com/ja-jp)

※製品は公式サイト、Amazon、楽天市場ほか各種ECサイトで購入可能

lipro（ライプロ）について

liproは「Healthy Light(健康的な光)」をコンセプトに誕生したプレミアム照明ブランドです。太陽光再現技術による次世代LED（Powered by SunLike）を採用し、世界中の家庭に"目と生活リズムにやさしい光"を提供しています。

星紀魅族（シンジー・メイズ）と吉利控股集団（ジーリー・ホールディング・グループ）が2021年1月に戦略的共同投資を行い設立しました。ユーザーに対する深い洞察と製品への究極の追求に基づき、代表は魅族（Meizu）の22年にわたるデザイン・開発のDNAを継承し、照明製品の革新に注力しています。

照明は単なる"明るさ"を提供する道具ではなく、私たちの睡眠、健康、ウェルビーイングに深く関わるものです。liproは、太陽光に最も近い自然な光スペクトルを室内で再現することで、現代人が抱える「光由来の不調」を解決し、光を健康インフラのひとつと位置付け、より健やかな生活をサポートします。

また、グッドデザイン賞、キッズデザインアワード、iFデザイン賞、レッドドット等の世界的なデザイン賞を受賞した洗練されたデザインも特徴のひとつです。機能性とデザイン性を両立した、新しい照明体験をお届けします。