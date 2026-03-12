ティーガイア、「健康経営優良法人」に8年連続で認定

株式会社ティーガイア

株式会社ティーガイア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長： 石田 將人、以下、当社）は、経済産業省および日本健康会議※が特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。なお、「健康経営優良法人」の認定は、今回で8年連続となります。

※少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体

■「健康経営優良法人」認定制度について

健康経営優良法人認定制度とは、社員の健康管理を経営的視点で考え、戦略的に実践・推進している法人を、経済産業省および日本健康会議が公的に評価し認定する顕彰制度です。健康経営に取り組む優良な法人を「見える化」することで、社員や求職者、関係企業や金融機関などから「社員の健康管理を経営の重要施策として実践する法人」として社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的としています。

■「健康経営」に関する当社の主な取り組みについて

＜メンタルヘルス対策＞

全社員を対象とするストレスチェックを実施後、管理職向けの「ラインケア研修」をはじめ、全社員向けの「セルフケア研修」を行い、ヘルスリテラシーの向上を図るとともに、高ストレス者を対象に産業医面談を実施することで、職場の課題やメンタル不調者の早期発見に努めています。

＜保健指導（保健師面談）＞

定期健康診断の結果などをもとに、常勤の保健師が生活習慣や健康状態の改善に向けた助言や受診勧奨を実施し、産業医と連携しながら、社員の疾病予防や早期発見等に取り組んでいます。

＜社内カウンセリングルームの設置＞

社員がいきいきと働くことができるよう、社内カウンセラー（公認心理師）が常駐する「TG Support Lounge」を設置し、社員の様々な悩み事や問題解決、心のリフレッシュ等のサポートを行っています。

＜受動喫煙対策・禁煙への取り組み＞

毎月22日を「吸わんスワン＋1 ”ティーガイア禁煙の日”」に制定し、5月31日の国際禁煙デー等の機会もあわせ、受動喫煙対策や禁煙への啓発活動を行うとともに、オンライン禁煙プログラム（参加者負担額ゼロ）への参加を積極的に働きかけることで、社員の禁煙チャレンジを後押ししています。

＜スポーツエールカンパニー・東京都スポーツ推進企業認定取得＞

社員への継続的なスポーツ促進活動が評価され、「スポーツエールカンパニー」および「東京都スポーツ推進企業」に7年連続で認定されました。なお、スポーツエールカンパニーにおいては、これまでのブロンズ認定からシルバー認定へと昇格しました。

当社は、企業理念に掲げる「社員とその家族を大切にし、働く喜びを実感できる企業であり続ける」ためには、社員の健康維持・増進を積極的に支援していくことが重要と考え、2018年10月、「ティーガイア 健康宣言」を策定しました。また、「健康経営」を経営課題の一つと位置づけ、社員の健康課題の把握に努めるとともに、包括的にサポートしています。

今後も、「健康宣言」のもと、すべての社員が健康で、いきいきと仕事に取り組むことができる職場環境づくりを目指します。

【会社概要】

会社名 ：株式会社ティーガイア

WEBサイト ：https://www.t-gaia.co.jp/

設立 ：1992年2月

資本金 ：3,154百万円

代表者 ：代表取締役社長 石田 將人

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4-1-18

事業内容 ：

（1）携帯電話等の通信サービスの契約取次、携帯電話等の販売代理店業

スマホアクセサリーの販売、卸売、その他リテール事業

決済サービス、ヘルスケア、地域における課題解決サポートの提供

（2）法人向け携帯電話の通信サービスほか各種サービスの取次と提供

各種デバイス、サービスの導入支援、運用・保守、回収