VRChat社とナギサコネクト、パートナーシップ締結を発表

株式会社ナギサコネクト（本社：東京都千代田区、代表：丸山一沙、以下「当社」）は、VRChat Inc.（以下「VRChat社」）と、2026年3月1日付でパートナーシップを締結したことをお知らせします。

本パートナーシップにより、VRChat内における広告ビジネスなどの連携を強化し、当社が運営するVRChatワールドにおいて新たな広告メニューの提供を開始します。なお本広告収益の一部はVRChat社へ還元されます。

「ひまり旅館」について

ひまり旅館は、インターネット掲示板のようにユーザーが自由な話題で「ヘヤ」を立て、集まって会話できる“部屋立て型交流ワールド”です。開始から3か月未満で100万Visitを達成し、現在も月間30万人以上が来場するなど、VRChatの交流系ワールドの中でもトップクラスの規模を誇ります。

広告メニュー

1）ポスター広告

ポスター広告例

ひまり旅館では、従来の「広いワールドのどこかに1枚貼る」掲出とは異なり、狭い個室空間における視認性で多くの人に届けるローテーション表示を重視した設計を採用します。

広告はサイネージ型として一定間隔で表示され、ユーザーの滞在中に自然な接触を促します。

●枠数：40枠

●表示形式：サイネージ型（ローテーション表示）

●表示間隔：5分に1回表示



2）ペデスタル・ポータルセット

ペデスタル広告例。

ポスター掲載に加え、体験導線を持つメニューとして、その場で試着できるアバターペデスタル、またはワールドポータルをセットで提供します。

“見てもらう”だけでなく、“試す／訪れる”といった次の行動につながる導線を設計できる点が特長です。

●枠数：20枠

●内容：ペデスタル or ポータル＋ポスター

●想定用途：試着体験、ワールド送客、コミュニティ参加導線 等

日本の交流系ワールドで初、ダイレクトリンク機能の実装

VRChat社との連携により、ワールド内の広告枠からWebページへ直接遷移できる「ダイレクトリンク」機能を、各広告メニュー（ポスター広告／ペデスタル・ポータルセット）に付随する形で実装します。

これにより、交流体験の流れの中で商品・サービスの詳細ページ、申し込みページ等へスムーズに遷移できる設計が可能になります。日本の定番交流ワールドでは初の機能となります。

NAGiSA／つむぎも同方式へ順次リニューアル、新体系の料金表

本取り組みに伴い、既存のNAGiSA（1対1トーク）およびつむぎ（交流／マッチング）でも、同様のローテーション表示や導線設計を取り入れた広告方式へ、順次リニューアルを予定しています。

個人・サークル向け料金

法人向け料金

※法人契約では、リンクのクリック数等の指標を月次でレポート提供することを可能にする予定です。

お申込みはこちらのフォームからお願いいたします。

個人

https://forms.gle/RzMHwoDWaQHw6WgZ6

法人

https://forms.gle/H7quGdYtSNv68xZMA

法人向け上位プラン（大型広告）

法人向けには、通常枠とは別に、より強い認知・体験を獲得するための大型プランも用意しています。

月額20万円程度から、目的や予算に応じて個別に設計します（内容・期間・制作物により変動）。

例）上位プランの一部（法人限定）

- プレミアムポスター（入口導線連動）ワールドの入口に常設のポスター及び、法人名やサービス名を組み込んだクイズを導入します。ブランド名やサービス名の想起を高めます。- オブジェクトプラン（全室展開）小型オブジェクト（目安15cm程度）を各部屋へ設置します。写真撮影や会話のきっかけ作りにも有効です。- 空間ブース提供（体験型）ひまり旅館のスペースの一部を企業ブースとして提供し、ワールドにブースを組み込んだ施策を展開できます。- コラボルームプラン（1部屋／全体）ひまり旅館やNAGiSAの部屋の一室、または全てを企業仕様に改装し、期間限定のコラボ空間として提供。商品展示、体験ブース、キャンペーン連動施策など、目的に応じた設計が可能です。

※制作物が必要な場合は、別途制作費が発生する場合があります。

今後の展望

当社は本パートナーシップを通じ、VRChat内における広告をユーザーが安心して利用できる仕組みを整え、クリエイター／ブランド／ユーザーが共に価値を享受できるシステムの形成を目指します。

会社概要

株式会社ナギサコネクト

所在地 東京都千代田区神田和泉町1-6-16 ヤマトビル405代表者 丸山一沙

事業内容 メタバース空間プロデュース、広告代理、法人向けVR活用支援など

公式サイト https://nagisa-co.com

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ナギサコネクト 広報担当

Webフォーム：https://nagisa-co.com/contact

メール：contact@nagisa-co.com



