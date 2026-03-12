【映像美を追求するゲーマーへ】KEY TO COMBAT、Mini LED搭載27インチ高性能モニター「M27U6」を発売！

KTC科技日本株式会社

KEY TO COMBAT（KTC）は、圧倒的な映像美を追求するゲーマーとクリエイターに向け、Mini LEDバックライト搭載の27インチ高性能モニター「M27U6(https://amzn.to/47F4nZU)」を本日より発売いたします。本製品は、DisplayHDR 1000規格対応の圧倒的な輝度と、用途に応じて解像度とリフレッシュレートを切り替えられるデュアルモード機能を搭載。映画鑑賞から競技性の高いFPSゲームまで、あらゆるコンテンツを最高の画質で楽しめます。発売を記念し、期間限定の特別クーポンを用意。通常価格53,980円から10%オフの48,582円(https://amzn.to/47F4nZU)（コード：10KM27U6） でご提供します。

■ Mini LEDが生み出す、圧倒的な明暗表現

M27U6(https://amzn.to/47F4nZU)最大の特長は、1152分割のMini LEDバックライト制御にあります。これにより、明るい部分と暗い部分をきめ細かく調整し、DisplayHDR 1000規格が求めるピーク輝度最大1000cd/m²の圧倒的な明るさと、深みのある漆黒の黒を同時に実現。HDR対応の映画やゲームでは、太陽の眩しさや闇夜の静けさまでをもリアルに再現し、まるでその世界に飛び込んだかのような没入感を提供します。

■ デュアルモード対応で、用途に応じて使い分け

M27U6は、用途に応じて解像度とリフレッシュレートを切り替えられるデュアルモード機能を搭載しています。

高精細モード4K UHD (3840×2160)72Hz映画鑑賞、写真編集、ドキュメント作業、RPG・アドベンチャーゲーム超滑らかモードFHD (1920×1080)144HzFPS、格闘ゲーム、レースゲームなど高速アクションシーン

映画やRPGでは4Kの高精細モードで繊細なテクスチャや風景を堪能し、FPSなどの競技シーンではFHD 144Hzの超滑らかモードで一瞬の動きも逃さない。この使い分けにより、一台で多様なジャンルを最高の画質で楽しめます。

■ 量子ドット技術が生み出す、豊かな色彩表現

さらに、量子ドット技術の採用により、sRGB 99％（カバー率）／148％（色域容積）、DCI-P3 98％（カバー率）／115％（色域容積） という広色域を実現。映像制作者が意図した通りの鮮やかな色彩を再現するだけでなく、写真編集や映像制作など、色精度が求められるクリエイティブワークにも十分応える設計です。

■ 快適な使用を支える、多彩な機能とサポート

Adaptive Sync対応：画面のティアリングやスタッタリングを抑え、安定した映像体験を提供。

多角度調整スタンド：チルト（-5°～+20°）、ピボット（±90°）、スイベル（±45°）、高さ調整（130mm）に対応し、最適な姿勢で作業可能。

安心の3年保証：製品保証3年、交換サービス12ヶ月をご用意。

■ 製品概要

製品名：KEY TO COMBAT 27インチ Mini LED モニター M27U6(https://amzn.to/47F4nZU)

画面サイズ：27インチ

パネル：Mini LEDバックライト搭載

HDR規格：DisplayHDR 1000

デュアルモード：4K@72Hz / FHD@144Hz

主な接続端子：HDMI 2.0×2、DP 1.4

【価格と購入方法】

通常価格：\53,980円

特別クーポン：10%オフ コード【10KM27U6】

最終価格：\48,582円（税込）

Amazon販売ページ：https://amzn.to/4rnsrro(https://amzn.to/47F4nZU)

【保証・サポート】

3年間の製品保証、12ヶ月の交換サービス

日本語による迅速なアフターサポート対応

▼本件に関するお問い合わせ

会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)

担当：Kitty

Eメール：marketing@ktc.cn

アフターサービス：support@ktcplay.com

▼SNS

X（旧Twitter）：https://x.com/ktc_jp_gaming(https://x.com/ktc_jp_gaming)

Instagram：https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/(https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/)

YouTube：https://www.youtube.com/@keytocombat(https://www.youtube.com/@keytocombat)