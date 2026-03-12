和歌山発glafit×アドベンチャーワールドがコラボレーション　電動バイクで駆ける新ツアー「サファリ Eバイククルーズ」

株式会社アワーズサファリ Eバイククルーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、和歌山発の次世代モビリティ企業であるglafit株式会社（和歌山県和歌山市、以下「glafit」）とのコラボレーションにより、電動バイクで広大なサファリエリアを駆け抜ける１６歳以上限定のツアー「サファリ Eバイククルーズ」を２０２６年３月２１日（土）より開始いたします。

本ツアーでは、従来の自転車よりも軽快に、環境に配慮しながらサファリを巡ります。最大の魅力は、動物との距離を縮めるフィーディング体験です。食事を届ける瞬間に感じる生命のぬくもりをダイレクトに肌で知る、忘れられない冒険を提供いたします。

【「サファリ Eバイククルーズ」のポイント】

１. 和歌山発の次世代モビリティ「glafit」とのコラボレーション

和歌山から世界へ新しい移動体験を発信する「glafit」の電動バイクを採用。静かな走行音で動物たちを驚かせることなく、自然の音や風をダイレクトに感じながら周遊いただけます。

２. アニマルエデュテイナー（飼育スタッフ）監修：動物と一体になる「リアル・アニマルデザイン」

本ツアーで使用する車両には、サファリエリアのアニマルエデュテイナーが監修したキリン・シマウマの模様をデザイン。リアルな毛並みや質感を再現したバイクにまたがることで、サファリの風景に溶け込み、動物たちと同じ目線で群れの一員になったかのような一体感を味わえます。

リアル・アニマルデザイン

３. 動物との距離を縮める「フィーディング体験」

バイクで自由に移動しながら、お気に入りの草食動物（※）を見つけ、フィーディング体験をお楽しみいただけます。乗り物を降りてすぐ、動物たちの息遣いや体温を感じられる距離での交流は、特別な瞬間です。

※ムフロン、ニホンジカ、ヒマラヤタール、アクシスジカ 限定

ムフロン

４.１６歳（高校生）以上限定。免許不要で楽しめる

本プランで使用する車両は、１６歳（高校生）以上であれば運転免許なしでご利用いただけます（特定小型原動機付自転車）。見た目は自転車のようですが漕がずに楽に進み、それでいて自らの手でハンドルを握り「駆ける」感覚は、日常を忘れる爽快な没入感を生み出します。

【実施概要】

- 実施日２０２６年３月２１日（土）～ ※小雨決行、荒天中止- 時間１.午前１０時４０分２.午前１１時４０分３.午後０時４０分４.午後１時４０分５.午後２時４０分※各回利用時間は６０分まで- 場所サファリエリア（草食動物エリアのみ）- 定員各回１０台- 料金２，５００円／台（税込）※草食動物用ペレット付き- 対象年齢１６歳（高校生）以上限定※運転免許不要です。必ずヘルメットを着用いただきます。- 予約方法Terravieにて受付中※当日空きがある場合はケニア号のりばチケットカウンターで販売いたします。

【今後の展望：白浜を、次世代モビリティが繋ぐ街へ】

今回の取り組みは、和歌山に拠点を置く両社が手を取り合うことで、地域の魅力を再発見し、持続可能な観光の形を提案する第一歩です。今後はパーク内での体験にとどまらず、白浜の街全体をglafitのモビリティで繋ぐ回遊性の向上など、地域社会を巻き込んだ新たなプロジェクトの展開を目指してまいります。

【glafit株式会社について】

glafit株式会社は、電動パーソナルモビリティの開発・製造・販売までワンストップで手掛ける、和歌山発のハードモビリティベンチャーです。「移動を、タノシメ！」をブランドメッセージに掲げ、「日々の移動を驚きと感動に変え、世界中の人々を笑顔にする」ような、新しい移動体験をお届けするモビリティを開発・提供してまいります。

＜会社概要＞

所在地：和歌山県和歌山市梅原５７９-１

代表者：代表取締役社長CEO 鳴海 禎造

設立年月日：２０１７年９月１日

公式サイト：https://glafit.com/

プレオープンについて

メディアのみなさまへ

グランドオープンに先駆け、３月２０日（金・祝）にプレスプレビューを開催いたします。

「サファリ Eバイククルーズ」のほか、バージョンアップするマリンライブ「Smiles」や、新・音声ストーリーガイド体験「サファリ探検！ディスカバリーケニア号」など、メディアの皆さまを対象に先行してご体験いただけますので、是非取材にお越しいただきたくご案内いたします。

２０２６年３月２０日、新しいアドベンチャーワールドの幕開けに向けたプレスプレビューデー。

１２０種１，６００頭の仲間たちと共に、皆様のご来園を心よりお待ち申し上げております。

一般ゲストの皆さまへ

グランドオープン前日となる３月２０日（金・祝）は、メディアのみなさまを対象にしたプレビューデーとなります。各新コンテンツについて、メディアの皆さまに優先的に撮影いただく時間もございますが、この日ご来園いただいたゲストの皆さまにも新コンテンツを体験いただけます。参加を希望される場合は、事前に動物園・水族館アプリ「Terravie」にてご予約をお願いいたします。

動物園・水族館アプリ「Terravie」 :https://terravie-app.comチケットを購入する