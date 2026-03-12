【TAC公務員】3/18（水）「数的処理 体験講義～絶望を希望に変えるTACの講義～」をオンラインで開催！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている皆様へ「数的処理 体験講義～絶望を希望に変えるTACの講義～」をオンラインで開催します。

TAC公務員講座担任の人気講師がご案内いたします。詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html

苦手な方が多い図形分野を扱うミニ講義です。

空間把握とも呼ばれるこの分野は、ちょっとしたコツで克服できるのが特徴です。

図形が苦手な方はもちろん、得意な方でも時短と正答率安定に繋がる内容となっています。

絶望を希望に変えるTACの講義を是非とも体験してください！

また数的処理以外の質問も承りますので、公務員試験について知りたい方はぜひご参加ください。

※大学生・既卒・社会人・保護者どなたでもご参加いただけます。

※ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

■日時／場所

3月18日（水）19：30～20：30 オンラインで開催！（+質問・相談タイム）

（Zoomにて配信します）

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 竹内 良平 講師

公務員試験はコツコツと努力を積み重ね、最後まで本気になって取り組めば必ず、結果がついてくる試験です。TACをとことん利用していただき、一緒に合格を目指して頑張りましょう。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html

参加者の声- 空間把握に苦手意識がありましたが、今日の講座でむしろ考えることが楽しいと思えました。- 独学で空間把握の問題をしたことがあり、全然できなかったのですが、この体験でよく理解できました。- 今回、数的処理の授業を受けてみて、問題を解く上で知っておかなければいけない知識の重要性を感じました。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_tk.html

マンツーマンでじっくり相談できる！（利用無料）

＜予約枠拡大中＞今なら予約が取りやすい！ひとりで悩まず、相談してみよう。オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

TACの受講相談で疑問や不安を解消して、公務員合格への一歩を踏み出しませんか？

TAC公務員講座では受講をご検討中の方の各種ご相談を承っております。受講にあたり気になることや、公務員試験の仕組み、TACの実績、カリキュラム、フォロー制度等、お気軽にお尋ねください！

こんな疑問や不安はありませんか？- 学校や仕事が忙しいけど両立はできる？- どんなペースで学習をしていけばいいの？- どれくらいの勉強時間が必要なの？- どんなコース、受講メディア、フォロー制度、割引制度があるの？

経験豊富な講師や専門スタッフが、丁寧にご案内いたしますので、公務員試験の試験制度や学習プランなどお気軽にご相談ください。

オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

利用者の声- 地元の公務員試験を志望していて、分かりやすい説明で疑問を解決できた。質問に適切に明確にお答えいただき安心感を覚えた。- 社会人として働いていて転職先として公務員を検討。説明が簡潔かつ分かりやすく、講師との普段の関わり方が垣間見れた。- 公務員について詳しい方が身近にいなかったため、今回いろいろと相談できて本当にありがたかった。- とても親身に答えてくださり早く勉強を開始したいと言う気持ちになった。日頃からやらねばならぬこともアドバイスくださりとても勉強になった。- 思いつきで急に申し込み、時間も少ない中で不安だったのですが、分かりやすい説明だったと思います。- お時間いただきありがとうございました。詳しくご説明いただけたおかげで、自分の夢に挑戦したいという気持ちがより一層強まりました。前向きに検討させていただきますので、よろしくお願いいたします。オンライン個別受講相談を予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin.html#soudan

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html