リンベルの母の日ギフト2026　人気のカタログギフト＋お花のセットがバリエーション豊富に

リンベル株式会社

リンベル株式会社（以下リンベル、本社：東京都中央区、代表取締役会長CEO：東海林 秀典）は、公式ECサイトにて2026年の母の日ギフトを販売中です。

定番の「花」が変わらず人気。「花＋α」のギフトもランクアップ！デジタルギフトも喜ばれる

お母さんへ感謝の気持ちを贈る母の日のギフト。定番はお花ですが、ギフト選びに悩む方も多いのでは。

リンベルが運営するギフトに関する意識調査機関・ギフト総合研究所の調査※によると、実際にもらって嬉しかった母の日ギフトは定番の「花」が20.5%でトップ、続く2位は「スイーツ」でした。トップ2は前年と変わらない結果となりましたが、1位と2位の差が縮まり、スイーツの人気が高まっていることがうかがえます。

4位の洋服・服飾雑貨、5位のお花＋もう一品、はいずれも昨年の調査より1ランクずつ順位をあげました。特に40代・50代のお母さんには、モノのギフトが喜ばれる傾向が見られました。

また、近年SNSを中心に広がっているデジタルギフトで母の日のプレゼントをもらうことについては、「とてもうれしい」「うれしい」と回答した方が合計で54.5%と半数を超える結果となり、お母さんたちにも抵抗なく受け入れられていることが分かりました。

※2025年にお子さまから母の日のプレゼントをもらった200名、母の日にプレゼントを贈った400名へインターネット調査（調査期間：2025年7月1日～7月3日）

調査結果 ： https://www.ringbell.co.jp/giftconcierge/13901(https://www.ringbell.co.jp/giftconcierge/13901?utm_campaign=mother2026&utm_medium=release&utm_source=web)

毎年人気！定番のお花にカタログギフトを添えたセットギフト

リンベルの母の日ギフトで毎年好評のお花とカタログギフトのセット。お花はカーネーション・マダガスカルジャスミンに加え、今年は新たにつるバラをご用意しました。ピンクのバラには「感謝」のメッセージが込められ、母の日のギフトにおすすめです。合わせるカタログギフトも今年はカードタイプが登場。ご予算やお好みに合わせて、全10種類（7,480～11,660円 税込）よりお選びいただけます。

好評！ギフトの手配が一度で完了する母の日・父の日ギフトセット

毎年好評の、母の日と父の日のギフトの手配が一度で完了するギフトセットを今年もご用意しました。カタログギフトの種類・価格別に全3種類（8,800～22,000円 税込）からお選びいただけます。カタログは専用ラッピングを施し、一度のご注文で母の日、父の日にそれぞれお届けします。

当日でも間に合う！オリジナルのデジタルカタログギフトが作れる「GIFT LIST」

調査でも半数以上のお母さんが好感触を示したデジタルギフト。母の日のプレゼントでもデジタルギフトの利用が進みそうです。

「じっくりギフトを選ぶ時間がない」「お母さんの好みや欲しいものが分からない」という方におすすめなのが「GIFT LIST（ギフトリスト）」。「GIFT LIST」は、オリジナルのデジタルカタログギフトを作って贈ることができるサービスで、お母さんの好みに合った商品を自由に組み合わせて贈ることができます。GIFT LIST公式アカウントや他のユーザーが作成したリストをそのまま贈ることも可能。母の日にぴったりなリストも揃っています。お母さんに好きなものを選んでもらえるので、きっと喜んでもらえるはず。

また、ギフトの受取画面に表示されるカバー画像の設定やメッセージも入力できるので、普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを添えて贈ることができます。GIFT LISTならSNSやメールなどですぐに贈ることができるのも魅力。忙しい方や「うっかり忘れていた」という方も、母の日当日でも十分間に合います。

https://giftlist.ringbell.co.jp/shop/(https://giftlist.ringbell.co.jp/shop/?utm_campaign=mother2026&utm_medium=release&utm_source=web)

母の日限定ボックスの「日本の極み」スイーツが新登場！

リンベルのオリジナルブランド「日本の極み」シリーズの商品が母の日限定ボックスで新登場。リンベルが厳選したスイーツを、特別なラッピングにメッセージカードも添えてお届けします。

※4月1日より販売開始予定です。

母の日限定の無料サービスも

リンベル公式オンラインストアでは、オリジナルの母の日専用メッセージカードと、カーネーションを模したアート水引の無料サービスをご用意しています。

※アート水引はカタログギフトのみ、メッセージカードは対象商品のみのサービスです。

●Amazon Payでの決済の方限定 Amazonギフトカードが当たるキャンペーンを実施中！

期間中に『リンベル公式オンラインストア』または『GIFT LIST公式サイト』にてAmazon Payで5,000円（税込）以上ご購入いただいた方の中から、抽選で100名様にAmazonギフトカード5,000円分をプレゼント。

詳細はこちら：https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/mother/#amazonPayPresent(https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/mother/#amazonPayPresent?utm_campaign=mother2026&utm_medium=release&utm_source=web:~:text=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B-,Amazon,-Pay%E3%81%A7%E6%B1%BA%E6%B8%88&utm_campaign=mother2026&utm_medium=release&utm_source=web)

その他にもスイーツやおしゃれで実用的な雑貨、旬のさくらんぼに加え、カタログギフトとグルメのセットなど母の日に人気のギフトを取り揃えているほか、贈る相手別のおすすめギフトなども紹介しています。

詳しくは「リンベルの母の日ギフト2026」サイトをご覧ください。

https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/mother/(https://www.ringbell.co.jp/ringbell/contents/mother/?utm_campaign=2026mother&utm_medium=release&utm_source=web)

■ 会社概要

商 号 ： リンベル株式会社

代 表 者 ： 東海林 秀典

本社所在地 ： 東京都中央区日本橋3丁目13番6号

設立年月日 ： 1987年7月3日

資 本 金 ： 608,935,000円（資本準備金含む）

事 業 内 容 ： ギフトの企画・販売、卸売業

ECサ イ ト ： https://www.ringbell.co.jp/