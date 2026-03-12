1位と2位で106票差も！『 AIダービー2026 』　結果発表

リングロー株式会社

リユースPCの販売・卸売り事業を展開するリングロー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役：碇敏之）は、ユーザー参加型企画「AIダービー2026 ～2025年、一番“使われたAI”の栄冠を掴むのは!?～」を開催し、結果を発表いたしました。

本企画は、2025年に最も利用されたAIサービスをユーザー投票で決定する参加型イベントとして実施したもので、リングロー公式LINEを通じて投票を募集しました。総投票数269票の結果、ChatGPTが164票を獲得し1位となりました。

近年、AIはビジネス用途だけでなく、日常生活の中でも急速に利用が広がっています。本イベントでは、ユーザーが2025年に「最も使った」と感じるAIサービスの投票を行い、AI利用の実態を探りました。

■ 最終順位一覧（レース結果）

1位 ChatGPT （164票）

2位 Gemini （58票）

3位 Copilot （17票）

4位 Grok （14票）

「その他」の回答では、pixAI、SeaArtの名前が挙がりました。

※全ての順位はリングローホームページにて公開中です。

結果発表ページ：https://www.ringrow.co.jp/blog/2026/03/08/10022

■ 結果から見えるAI利用の変化

今回の「AIダービー2026」は、1位のChatGPTが2位のGeminiに106票差をつける圧勝という結果となりました。

生成AIが一般層にも広がる中で、「とりあえず使うならChatGPT」という定番ポジションを確立していることがうかがえます。

一方で、

・ Gemini（Google）

・ Copilot（Microsoft）

・ Grok（X）

といったプラットフォームと一体化したAIも着実に支持を伸ばす結果となりました。検索、Office、SNSなど日常的に利用するサービスにAIが組み込まれることで、ユーザーが用途に応じてAIを使い分ける時代に入りつつあることが見えてきます。

また、画像生成AIや用途特化型AI、ブラウザ統合型AIなど、多様なAIが日常生活の中に溶け込み始めている様子も見られ、AI利用が一般的になっていることを感じる結果となりました。

リングローは、リユースPCを通じて誰もが自分で豊かになれる社会を目指しています。今後もユーザーが参加型企画を通じた情報発信を行ってまいります。

■ キャンペーン概要

【LINEイベント】AIダービー2026 ～ 2025年、一番“使われたAI”の栄冠を掴むのは!? ～

・募集期間：2026年2月18日(月)～ 3月1日(日)

・対象年齢：全年齢

・賞、景品： Amazonギフトカード1,000円分（3名）

・結果発表：リングローHPで発表・LINEで通知いたします。

※当選者には、結果発表後3日以内に担当者よりLINEでご連絡いたします。

・応募URL（リングロー公式LINE）：https://line.me/R/ti/p/%40767catjb

【Xイベント】XでAIダービー2026 ～2025年、一番使われたAIを当てろ！～

・募集期間：2026年2月18日（水）～ 3月1日（日）

・対象年齢：全年齢

・賞品：

Amazonギフトカード 2,000円分（3連単的中：1名）

Amazonギフトカード 500円分（単勝的中：1名）

・結果発表：リングローHPニュースリリース欄にて発表

※当選者にのみ、結果発表後3日以内に担当者よりDMでご連絡いたします。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

リングロー株式会社

2001年に有限会社リペアシステムサービスとして設立。2026年に創立25周年を迎える。主力事業は中古パソコンの販売・修理・買取。2018年4月に販売を開始した「R∞PC（アールピーシー）」をはじめ、廃校活用の「おかえり集学校プロジェクト（*）」を立ち上げるなど、斬新な取り組みで業界をけん引している。

（*）「おかえり集学校プロジェクト」は2023年4月1日より分社化し、一般社団法人として法人化。



【会社概要】

・名称 ：リングロー株式会社

・代表取締役：碇敏之

・本社所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER池袋4階

・事業内容 ：中古パソコンの販売・修理・買取

・URL ：https://www.ringrow.co.jp/（リングロー公式HP）