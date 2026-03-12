【3月限定】〈五反田 鮨あさひ〉希少産土5種飲み比べプランを開催｜日本酒ファン垂涎のラインナップを限定提供！十四代プランも！

株式会社ビリオンフーズ

「産土」5種を一度に味わう、贅沢な飲み比べ

本プランでは、日本酒ファンの間でもトップクラスに人気かつ入手困難な銘柄として知られる「産土」。

その中でも高レギュレーション5種が贅沢に飲み比べできるプランとなっております！

そしてなんと言っても今回の目玉は、「産土 穂増 七農醸 袋取り GINZA SIX 8周年記念酒」です。

IMADEYA GINZA店のOPEN8周年を記念して極少量しかリリースされなかった幻の産土をお出しいたします！

酒米違い、レギュレーション違いを一気に堪能でき、限定産土が飲めるのは今回限り。

お早めのご予約お待ちしております。

期間：2026年3月12日（木）～3月31日（火）

提供量：各種1杯60ml

定員：12名様限定（※予定数に達し次第受付終了）

■ コース価格/ラインナップ

産土5種飲み比べ＋おまかせコース（乾杯1杯付き）

価格：16,500円（税込）

産土5種飲み比べ＋22品おまかせコース（乾杯1杯付き）

価格：20,900円（税込）

予約はこちらから :https://www.tablecheck.com/shops/sushi-asahi/reserve

コースのスタートに乾杯ドリンク1杯が付き、

その後に産土5種の飲み比べをお楽しみいただける構成となっております。

産土ならではの軽やかさ、お米の旨味、香りをじっくりと比較しながらお楽しみいただけます。

提供予定ラインナップ（産土5種）

産土 山田錦 六農醸

産土 穂増 六農醸

産土 穂増 七農醸 袋取り GINZA SIX 8周年記念酒

産土 香子 五農醸

産土 香子 六農醸

※予告なく内容が変わる場合もございます。

（取り扱いは重々気をつけておりますが、万が一割れてしまったり場合等があります）

十四代付きプランも

こちらも日本酒がお好きな方に限られますが、

月替わりで実施している希少酒プランもご用意しており、今月は日本を代表する銘柄である

十四代1種が確実に飲める日本酒プランも実施しております。

[20名様限定]で十四代 純米大吟醸 大極上 龍の落とし子をお出しいたします。

十四代確約SAKEぺリング付き20品おまかせコース：16,500円

十四代確約SAKEぺリング付き22品おまかせコース：20,900円

※十四代は各80ml程度での提供となります

■ 「日本食で世界を満たす」という想いと、日本酒へのこだわり

〈鮨あさひ〉では、「日本食で世界を満たす」という理念のもと、

毎朝豊洲市場での仕入れから、一貫一貫の仕立てまで、一切妥協のない鮨づくりを続けてきました。

日本酒においても同様に、十四代・新政・而今をはじめとした全国の銘酒をラインナップし、

その日その時のコース内容に合わせたペアリング提案を行っております。

今回の「産土5種付き日本酒飲み比べプラン」は、

日本酒と鮨が織りなす“こうふく”の体験を、より深くお楽しみいただくための特別企画です。

※仕入れ状況により、一部ラインナップが変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

予約はこちらから :https://www.tablecheck.com/shops/sushi-asahi/reserve

店舗紹介

◆鮨 あさひ

鮨あさひは、「気軽に行ける、高級寿司店」です。

「日本の一流の鮨屋に並ぶ味わいを再現しながら、誰でも気軽に行けるような価格を実現したい」

という強い思いから生まれました。

「旬の鮮魚」「こだわりの 米」「唯一無二の赤酢」の3つを柱とした料理を提供いたします。

また、SAKE DIPLOMAが全国から選び抜いた日本酒をこだわりの酒器と共にお楽しみいただけます。

友人のお誕生日に、恋人との記念日に、ご家族のお祝いに。

あなたの特別な日を最高の一日にするためにご利用ください。

店舗詳細

五反田 鮨 あさひでのご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/sushi-asahi/reserve

◆店舗住所

◯鮨 あさひ

〒141-0022

東京都品川区東五反田１丁目１１－８ 大阪屋ビル 1F



◆電話番号

03-6277-1132

◆営業時間

11:30~15:00/17:00～23:30

※21:00までがコース最終受付になります

※21:00以降はアラカルト注文のみで、今回のプランの対象外となります

◆公式HP

◯鮨 あさひ

https://sushi-asahi.com/?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_campaign=gbp(https://sushi-asahi.com/?utm_source=google&utm_medium=maps&utm_campaign=gbp)

◯採用案内詳細

https://billionfoods.co.jp/recruit

https://sushi-asahi.com/recruit

◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・Twitter

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・You Tube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・ Tiktok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/yutonakamura2020

◼︎事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◼︎資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◼︎設立：2012年3月

◼︎URL： https://billion-foods.studio.site