【Simejiランキング】Z世代が選ぶ!!「好きな駄菓子TOP10」

バイドゥ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」は、Simejiユーザーへアプリ上でアンケート調査を行い、そのデータをランキング化した「Simejiランキング」を発表します。

今回のテーマは3月12日の「だがしの日」にちなんだ、Z世代が選ぶ!!「好きな駄菓子TOP10」

※集計期間：2026/02/28～2026/03/09 有効回答数：15～28歳 男女 500名

3月12日は「だがしの日」。

昔から子どもたちのおやつとして親しまれてきた“駄菓子”。安くて手軽に楽しめることから、駄菓子屋だけでなくスーパーやコンビニなどでも購入でき、世代を問わず多くの人に愛されています。

今回はSimejiユーザーを対象に「好きな駄菓子」について調査しました。定番のロングセラー商品から、つい手が止まらなくなるスナック系まで、さまざまな駄菓子がランクインする結果となりました。

今回はZ世代だけでなく、α世代や30代以上の回答も分析し、世代ごとの駄菓子の楽しみ方の違いについてもあわせて紹介します。

第1位：カルパス

一口サイズで食べやすいドライソーセージタイプの駄菓子。ほどよい塩気と噛みごたえが特徴で、おやつとしてはもちろん、おつまみ感覚でも楽しめる商品です。

「美味しくて止まらなくなる」「小さくて食べやすい」「噛みごたえがクセになる」といった声が多く寄せられました。また、「小腹が空いたときにちょうどいい」「ついつまんで食べてしまう」といったコメントも見られ、手軽さとやみつきになる味わいがZ世代から圧倒的な支持を集める結果となりました。

第2位：ブラックサンダー

クッキーやビスケットをチョコレートでコーティングしたザクザク食感が特徴のチョコ菓子。手頃な価格と食べ応えのあるサイズ感で、多くの世代から人気を集めています。

「チョコとクッキーのザクザク食感が好き」「甘くて美味しい」「満足感がある」といった声が多く寄せられました。また、「安くて小腹が空いたときにちょうどいい」「コンビニでも買いやすい」といったコメントも見られ、気軽に楽しめるチョコ菓子として支持されているようです。

第3位：うまい棒

1979年の発売以来、長く愛され続けている駄菓子の定番商品。豊富な味のバリエーションが特徴です。

「いろいろな味があって楽しい」「安くてどこでも買える」「小さい頃から食べている」といった声が寄せられました。たこ焼味やコーンポタージュ味などお気に入りのフレーバーを挙げるコメントも多く、世代を超えて愛され続けている駄菓子の代表格といえる存在です。

第4位：きなこ棒

きな粉と水あめ、砂糖を使った素朴な甘さが特徴の和風駄菓子。昔ながらの味わいと、当たり付きの楽しさで駄菓子屋でも定番の商品です。

「きなこの味が好き」「優しい甘さが美味しい」といった声が多く寄せられました。また、「当たりが出ると嬉しい」といったコメントもあり、味だけでなく駄菓子ならではのワクワク感も人気の理由となっているようです。

第5位：蒲焼さん太郎

魚肉のすり身を使ったシート状のお菓子に、甘辛い蒲焼風のタレを絡めた駄菓子。濃い味付けと独特の食感で長く親しまれている商品です。

「甘辛い味が美味しい」「安くてつい買ってしまう」といった声が寄せられました。また、「昔から好き」「懐かしい味」といったコメントも見られ、長く愛され続けている駄菓子の定番商品として人気を集めています。

第6位：ポテトフライ

サクサクとした軽い食感と濃いめの味付けが特徴のポテトスナック系駄菓子。フライドチキン味やカルビ焼き味などのフレーバーもあり、駄菓子屋でもおなじみのロングセラー商品です。

「サクサク感と味がとんでもなく好き一時期ずっとこれ食べてた」「美味しくてつい1箱食べてしまう」といった声が多く寄せられました。また、「油っぽさが少なくていくら食べても飽きない」「小さい時から食べている」といったコメントも見られ、軽い食感と飽きのこない味わいが長年愛されている理由のようです。

第7位：タラタラしてんじゃね～よ

魚肉のすり身を使用したピリ辛味のスナックで、独特のネーミングでも知られる人気駄菓子。辛味と旨味のバランスが特徴です。

「ピリ辛の味がクセになる」「辛さがちょうどいい」といった声が寄せられました。「やみつきになる」「つい食べ続けてしまう」といったコメントも見られ、辛い味が好きな人から支持を集めているようです。

第8位：チョコバット

軽い食感のパン生地にチョコレートをコーティングしたお菓子で、当たりくじ付きのパッケージでも知られるロングセラー商品です。

「チョコのお菓子が好き」「サクサクして美味しい」「無限に食べられる」といった声が寄せられました。また、「当たりが出るのが楽しい」というコメントも見られ、味だけでなく駄菓子ならではの遊び心も人気の理由となっているようです。

第9位：BIGカツ

魚のすり身を使いカツの味を再現したユニークな駄菓子。ボリュームのあるサイズ感と濃い味付けで人気の商品です。

「あまじょっぱい味が美味しい」「満足感がある」といった声が寄せられました。「昔から好き」「つい買ってしまう」といったコメントも多く、食べ応えのある駄菓子として支持されています。

第10位：キャベツ太郎

サクサク食感のスナックにソース味のパウダーをかけた定番駄菓子。軽い食感と濃い味付けが特徴で、駄菓子屋でも人気の商品です。

「ソース味が美味しい」「サクサクして食べやすい」といった声が寄せられました。「小さい頃から食べている」というコメントも多く、長く愛され続けている駄菓子の一つとなっています。

■世代別で見る「好きな駄菓子」の違い

今回の調査では、Z世代だけでなく16歳未満のα（アルファ）世代や30代以上の回答も集まりました。世代別にランキングを見てみると、人気の駄菓子には世代ごとの特徴が見られ、子ども世代から大人世代までそれぞれ異なる推し駄菓子があることがわかりました。

■α世代では「酸っぱい系・遊び系」の駄菓子もランクイン

アルファ世代（16歳未満）のランキングでは、ブラックサンダーが1位にランクインしました。

ブラックサンダーやチョコバットは他の世代のランキングにも登場しており、チョコ系の駄菓子は世代を問わず人気の高いお菓子であることがうかがえます。

一方で、アルファ世代のランキングでは7位にさくら大根がランクインしました。「酸っぱいのが好き」「カリカリして美味しい」といったコメントが寄せられており、酸味のある駄菓子が上位に入っている点は他の世代にはあまり見られない特徴です。

また、フーセンガムなど遊びながら楽しめる駄菓子もランクインしており、味だけでなく楽しさや体験を重視する傾向もうかがえます。

有効回答数：16歳未満 男女 3,290名

■30代は“駄菓子屋の定番”が上位に

30代のランキングでは、ボンタンアメやモロッコヨーグル、酢だこさん太郎など、α世代やZ世代とは異なる傾向の駄菓子がランクインしました。

「小さい頃から好き」「子どもの頃よく食べていた」といった声が寄せられており、子ども時代の思い出とともに親しまれてきた駄菓子が支持されているようです。

有効回答数：30代 男女 92名

■40代以上は「うまい棒」が圧倒的人気

40代以上のランキングでは、うまい棒が1位にランクインしました。

「昔から食べている」「いろいろな味があって楽しい」といった声が寄せられ、長年愛されている定番駄菓子の人気が改めて確認される結果となりました。

有効回答数：40代 男女 129名有効回答数：50歳以上 男女 258名

大人世代では駄菓子をおやつだけでなくおつまみとして楽しんでいる様子もうかがえました。特にタラタラしてんじゃね～よ・カルパス・ビッグカツ・酢だこさん太郎は「酒の肴になる」「つまみにも最高」といった声が多く見られ、濃い味付けで食べ応えのある駄菓子が大人世代から支持されていることがわかります。

駄菓子は子どものおやつというイメージがありますが、今回の結果からは大人世代ではお酒と一緒に楽しめるお菓子として親しまれている側面も見えてきました。

■総評

今回のランキングでは、カルパスやブラックサンダーなど、濃い味付けや食べ応えのある駄菓子が上位にランクインしました。また、うまい棒や蒲焼さん太郎など、長年親しまれている定番の駄菓子も引き続き人気を集めており、Z世代を中心に世代を問わず駄菓子文化が親しまれている様子がうかがえます。

世代別に見ると、α世代ではさくら大根やフーセンガムなど酸味のある駄菓子や遊びながら楽しめる駄菓子、大人世代ではカルパスやビッグカツなどおつまみ感覚で楽しめる駄菓子が支持されるなど、世代によって駄菓子の楽しみ方に違いが見られる結果となりました。

いかがでしたでしょうか？みなさんもお気に入りの駄菓子を楽しんでみてください！

