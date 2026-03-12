【吉祥寺店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 吉祥寺店～ 匠の極みコース 価格改定のお知らせ 120分8,450円 ～
【吉祥寺店】 匠の極みコース 120分8,450円
ボディケア60分+フットケア30分+ヘッドケア30分
【店舗概要】もみの匠 吉祥寺店
https://mominotakumi.com/kichijoji/
住所：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-3 イケダビル4F
吉祥寺駅南口バス通り 松屋前、天下寿司のとなり 1F「ミライザカ」のビル4F
【会社概要】株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
本社：東京都中野区中野
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 吉祥寺店」では 吉祥寺店自慢の匠コースを新たに打ち出しました。
もみの匠 吉祥寺店
https://mominotakumi.com/kichijoji/
のご案内です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342466/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 吉祥寺店です。
もみの匠 吉祥寺店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報はもみの匠 吉祥寺店
https://mominotakumi.com/kichijoji/
のHPにてご確認いただけます。
吉祥寺店自慢の匠の極みコース
ボディケア60分+フットケア30分+ヘッドケア30分 120分8,180円！
リラクゼーションサロン もみの匠 吉祥寺店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年5月23日オープン！
もみの匠 新小岩店
https://mominotakumi.com/shinkoiwa/
2025年2月21日オープン！
もみの匠米子GBG店
https://mominotakumi.com/yonago_gbg/
2024年11月01日オープン！
もみの匠千歳烏山店
https://mominotakumi.com/chitose-karasuyama/
2024年10月18日オープン！
もみの匠国分寺店
https://mominotakumi.com/kokubunnji/
2024年8月2日オープン！
店 舗 名：もみの匠 吉祥寺店
所 在 地：東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-3 イケダビル4F
電話番号：0422-26-7754
営業時間：平日 10:00～23:00（最終受付22：00） 年中無休
勤務を希望される方は下記より応募可能
https://mominotakumi.com/recruit.html
下記、もみの匠の各種SNSアカウント
■TikTok
https://www.tiktok.com/@mominotakumi_official
■Youtube
https://www.youtube.com/@%E3%82%82%E3%81%BF%E3%81%AE%E5%8C%A0-g4t
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
プレスリリース詳細へ