「測定機器」から「ワークフローツール」へ進化：プロセスキャリブレーション市場、2032年9.6億ドル
プロセスキャリブレーションツールとは、プラントや工場の計装系において、圧力・温度・電気信号（mA/V）・流量・多機能信号を校正・模擬し、制御ループの健全性を検証し、結果を記録してトレーサビリティを確保する計測・検証機器群である。代表例はハンドヘルド校正器、ループキャリブレータ、圧力校正器、温度校正器、ドキュメンティングキャリブレータ、ならびに校正手順と証跡を統合するソフトウェア/データ基盤である。価値は「測る」ことではなく、異常の芽を早期に摘み、停止時間と品質ロスを最小化し、監査に耐える証跡を残すことにある。
製造業のデジタル化
LP Informationの調査レポート「世界プロセスキャリブレーションツール市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/581247/process-calibration-tools）によると、2026年から2032年の予測期間中のCAGRが5.2%で、2032年までにグローバルプロセスキャリブレーションツール市場規模は9.6億米ドルに達すると予測されている。本市場の世界的特徴は、製造業のデジタル化が「校正の生産性」をKPI化した点にある。安全計装、医薬・食品、化学、エネルギーなどでは、計測の信頼性低下が直ちに品質逸脱、環境・安全事故、法令違反へ波及し得るため、校正はコストではなくリスク回避投資として扱われる。次に、現場作業の省人化が校正ツールの設計思想を変える。携帯性、堅牢性、作業手順の標準化、電子署名・データ連携が重視され、単体計測器からワークフロー一体型の生産性ツールへ進化する。さらに、予防保全の実務が「年次校正」から「状態監視＋重点校正」へ寄ることで、校正の頻度・範囲は設備の重要度に応じて再配分され、高精度だけでなく現場での再現性と記録性が購買決定を左右する。結果として、製品差別化の軸は精度の絶対値から、作業時間短縮、証跡自動化、複数拠点の標準運用へ移る。
図. プロセスキャリブレーションツール世界総市場規模
図. 世界のプロセスキャリブレーションツール市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
トッププレイヤーと地域別の勝ち筋
LP Informationのトップ企業研究センターによると、プロセスキャリブレーションツールの世界的な主要製造業者には、Fluke Corporation、WIKA、Ametekなどが含まれている。2025年、世界のトップ3企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。製品構成ではハンドヘルドが主流で、2025年時点で売上の約76%を占めるとされる。用途では電気信号系が最大で、2025年売上の約39%を構成する。地域では北米が最大消費市場で、2025年に売上の約35%を占める。この数値配置が示す含意は、北米では成熟した保全文化とコンプライアンス要求が「ドキュメンティング機能」を押し上げ、校正データの標準化と監査対応を武器にしたエコシステム企業が強い点である。欧州は安全・環境・品質の規格運用が強く、校正の手順標準と外部認証（ラボやサービス網）が購買の信頼を形成しやすい。アジアは設備増設と更新が並走し、短納期、現地校正サービス、価格性能比の最適化が採用を動かす。企業別には、FlukeやAmetek、Druckが多機能と高信頼のポートフォリオで中核需要を押さえ、WIKAが計測・サービス網の厚みで差別化し、Beamexが手順・証跡を含むワークフロー統合で上位顧客を固める構図になりやすい。市場は見かけ以上に「機器＋証跡＋運用」の複合勝負であり、単発の販売より、継続契約と標準化プロジェクトが収益の質を左右する。
