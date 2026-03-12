日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場：調査レポート、需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、トレンド、展望（2025年～2035年）である。
Survey Reports LLC は、2026年3月に、日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場に関する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは、車両タイプ別（乗用車、商用車）、コンポーネントタイプ別（ステアリングモーター、センサー、その他）による市場セグメンテーションを示し、日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場の分析、トレンド、機会、および2025年から2035年までの予測を提供するものである。本レポートは、日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場における成長要因、市場機会、課題、および脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスを強調しているのである。
日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場の概要
日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング（EHPS）市場は、自動車業界が車両の操作性、安全性、そして運転快適性の向上に注力していることにより、着実に成長しているのである。EHPS システムは、油圧式ステアリングと電動モーター駆動ポンプを組み合わせた技術であり、エンジンに直接依存することなくステアリング補助を提供するのである。この技術はエネルギー消費を削減し、ステアリング応答性を向上させるのに役立つのである。日本の強力な自動車製造産業と、乗用車および商用車における高度なステアリングシステムへの需要の増加が、市場成長を支えているのである。2025年には市場規模が約 17億5,000万米ドル に達し、自動運転技術の採用拡大や、高精度なステアリング性能を必要とする高級車の増加により、今後さらに成長すると予測されているのである。
Surveyreports の専門家による分析によれば、日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場規模は 2025年に17億5,000万米ドル であったのである。さらに、日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場は 2035年末までに27億9,870万米ドル の収益に達すると予測されているのである。日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場は、2025年から2035年の予測期間において約5.2％の年平均成長率（CAGR） で成長すると見込まれているのである。
Surveyreports のアナリストによる日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場に関する定性的分析によれば、燃費効率の高い車両への需要の増加、日本車における次世代ステアリング技術の導入、燃費効率が高く環境に優しい車両への需要の拡大、さらに先進車両技術および高級車の採用増加により、日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場規模は拡大すると予測されているのである。日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場における主要企業には、JTEKT Corporation、NSK Ltd.、Nexteer Automotive Group Ltd、ZF Friedrichshafen AG、NSK Ltd.、Robert Bosch GmbH、Showa Group などが含まれるのである。
目次
● 日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価である。
● 2035年までの日本の自動車用電動油圧式パワーステアリング市場における需要および機会の分析である。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：車両タイプ別、コンポーネントタイプ別である。
