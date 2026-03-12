AI活用をテーマにした「アフィリエイト・ミーティング」を、一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）が2026年3月26日（木）夜にオンライン開催
一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）では会員向けアフィリエイト勉強交流会「アフィリエイト・ミーティング」を定期開催しています。協議会の会員限定で集まり、特定のテーマに沿って勉強や情報交換、交流ができる企画になります。
アフィリエイト・ミーティングは個人のアフィリエイト媒体運営者（アフィリエイター＆ブロガー＆インフルエンサー）、法人メディア運営者、広告主、ASP・代理店（※ASPと代理店は正会員限定）の誰でも参加でき、JAO事務局や参加者からの個別発表後に、参加者同士で質疑応答や情報交換を行うJAO会員限定クローズド企画です。
◇『アフィリエイト・ミーティング』公式ページ
https://www.japan-affiliate.org/news/afmeeting260326/
次回アフィリエイト・ミーティングは、【2026年3月26日（木）19時00分～21時00分（配信開始18時45分～）】にZoomミーティングにて、『AI活用』をテーマにオンライン限定で開催いたします。
JAO正会員の方は、特典として『アフィリエイト・ミーティング』のJAO事務局発表パートを録画視聴いただけます。視聴方法につきましては後日イベント終了後に正会員向けに別途ご案内いたします。
2026年3月26日（木）夜開催の「アフィリエイト・ミーティング『テーマ：AI活用』」にご興味持って頂けるアフィリエイト関係者の方は、会員向けメルマガやSlackグループページに記載の専用フォームから【3月26日（木）正午まで】にお申し込みください。
一般社団法人日本アフィリエイト協議会（JAO）に会員登録頂いていない方は、まずは一般会員もしくは正会員としてご登録頂き、「アフィリエイト・ミーティング（AI活用）」にお申し込みを頂ければ幸いです。
▽日本アフィリエイト協議会（JAO）会員登録の詳細＆申込はコチラ▽
https://www.japan-affiliate.org/registration/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【概要】アフィリエイト・ミーティング
https://www.japan-affiliate.org/news/afmeeting260326/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■主催： 一般社団法人 日本アフィリエイト協議会（JAO）
■会費： 無料
■日時： 2026年3月26日（木） 19時00分～21時00分（配信開始18:45～）
※時間内の入退室自由
■会場： オンライン限定（Zoomミーティング利用）
※Webカメラがある方はテレビ会議のように映像＆音声参加可能
カメラが無い方や顔出し参加は避けたい方はチャット参加も可能
※詳細は会員メルマガ＆参加受付メールをご参照ください。
★申し込み人数が多い場合はセミナー形式（Zoomウェビナー）に変更させて頂きます
■定員： 20名
■締切： 2026年3月26日（木）正午まで受付
■対象：
・今回のテーマに興味関心があり、勉強や情報交換をされたいJAO会員
・アフィリエイトサイト運営者と広告主はJAO会員（正会員or賛助会員or一般会員）、
ASPと広告代理店はJAO正会員のみ参加可能
【今回のテーマ】 AI活用
≪タイムスケジュール≫
18:45 配信開始（※映像と音声のテスト）
19:00～19:10 JAO事務局から発表＆情報共有
19:10～19:40 特別講座（あびるやすみつ様）
19:40～20:00 参加者自己紹介タイム
