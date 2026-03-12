霧島国際ホテル 百名店直伝の蒲焼きをはじめ、多彩なうなぎ料理が揃う初夏のフェア

霧島国際ホテル（所在地：鹿児島県霧島市、総支配人：林田 博、以下当ホテル）は、リピーターからの好評を受け、初夏の恒例企画として「うなぎ料理フェア」を2026年6月1日（月）から7月31日（金）まで開催します。また、本フェアを楽しめる宿泊プランもあわせて提供し、初夏の霧島温泉郷で食と温泉の魅力を満喫できる滞在体験を提案します。





■うなぎ百名店「うなぎ海雲」直伝の蒲焼きをはじめ、多彩なうなぎ料理が食べ放題





地 域最大規模のビュッフェレストラン「霧島湯けむりテラス」にて、毎年好評をいただいている初夏恒例のうなぎ料理フェアを開催します。

食べログの「うなぎ百名店」にも選ばれた、アートホテル宮崎 スカイタワーの「うなぎ海雲」窪田峻也料理長直伝の蒲焼きはライブキッチンにて焼きたてをご提供します。さらに、う巻きやうざくなど、うなぎの魅力をさまざまな料理で楽しめる内容となっており、これらのうなぎ料理を和洋中ビュッフェの中で食べ放題でお楽しみいただけます。

また、当ホテルが誇る温泉の入浴とともに本フェアをお楽しみいただける宿泊プランもご用意していますので、初夏の霧島を存分にお楽しみいただけます。

■霧島市初となる砂むし温浴施設『砂むし温泉「霧砂（きりすな）」』が2026年6月1日開業





当ホテルの敷地内に、霧島市初となる砂むし温浴施設『砂むし温泉「霧砂（きりすな）」』が2026年6月1日（月）に開業します

鹿児島空港から車で約30分というアクセス環境の中で、世界的にも珍しい砂蒸し温泉を体験できる施設として誕生します。

霧島温泉郷の新たな温浴体験として滞在の魅力を高める取り組みであり、初夏のうなぎ料理フェアとあわせて、食と温泉の両方を楽しめる滞在価値を提供します。

＜うなぎ料理フェア 概要＞

【場所】霧島国際ホテル 本館3階「霧島湯けむりテラス」

【期間】2026年6月1日（月）～7月31日（金）

【時間】1 部 17:30～19:30／2 部 19:30～21:30 （120分間の２部制）

【料金】各宿泊プランのご夕食としてお召し上がりいただけます

＜おすすめの宿泊プラン概要＞

うなぎ百名店「うなぎ海雲」直伝！うなぎ料理食べ放題 和洋中ビュッフェ＜2食付＞

当ホテルが誇る「霧島湯けむりテラス」でのビュッフェと温泉入浴が楽しめるスタンダードな宿泊プランです。

【期間】2026年3月1日（日）～5月31日（日）

【料金】1泊2食付き13,970円～（入湯税別／消費税込）

【ご予約】TEL：0995-78-2621または公式サイトよりご予約いただけます

公式ウェブサイト https://www.kirishima-kokusai.com/

＜砂むし温泉「霧砂（きりすな）」概要＞

【名称】砂むし温泉「霧砂（きりすな）」

【場所】霧島国際ホテル 敷地内

【開業日】2026年6月1日（月）

※営業時間・料金などの詳細は後日発表予定です。

※本リリースに記載されているメニューや食材は変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。

―「霧島国際ホテル」概要―





今年で55周年を迎える霧島国際ホテルは霧島温泉郷の中心にあり、立ち昇る真っ白な湯けむりが印象的な風情漂う温泉ホテル。源泉かけ流しの天然温泉は、四季折々の自然を感じられる露天風呂、大切なひとと気兼ねなく過ごせる貸切風呂、デトックス効果抜群の蒸し湯など趣の異なる10種類以上のお風呂をご用意しています。ホテル客室は最上階のプレミアルーム、温泉宿ならではの落ち着いた和室、3世代ファミリーが楽しめる人気のキッズデラックスルーム等の多彩。エリア最大級のビュッフェレストラン『霧島湯けむりテラス』では約90種の和洋中の夕食が楽しめます。鹿児島の郷土料理をはじめ、ライブキッチンでは鹿児島名物『黒豚』や『季節のおこわ』を関平鉱泉の温泉水でせいろ蒸しに、お寿司、ステーキも目の前で調理いたします。冬のカニや初夏のうなぎ食べ放題などの季節のフェアも好評。１階ラウンジでは12種類の焼酎とコーヒーのフリーサービスがあり、週末はコンサートなどのイベントも充実しています。

住所：899-6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂3930-12

TEL：0995-78-2621 FAX：0995-78-3139

チェックイン15:00 / チェックアウト10:00

総客室数：188室

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp