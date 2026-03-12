耐衝撃・防水ハードケースの世界的ブランド Pelican Products（ペリカンプロダクツ株式会社） は、正規販売代理店衣川産業株式会社の協力のもと、2026年2月26日（木）から3月1日（日）までの4日間、パシフィコ横浜にて開催されたカメラと写真映像のワールドプレミアショー 「CP+2026」 に出展しました。主催者発表によると、会期4日間の来場者数は 58,294名。Pelican Productsブースにも国内外からフォトグラファー、映像クリエイター、写真愛好家、メディア関係者など多くの来場者が訪れ、会期を通じて大きな賑わいを見せました。製品展示に加えて第一線で活躍するクリエイターを招いた トークセッションを毎日開催。撮影機材の安全な運搬・保護をテーマに、実際の撮影現場に基づく機材管理やパッキング術などが紹介され、多くの来場者の関心を集めました。

プロフォトグラファー監修のカスタムケースを展示

今回の展示では、写真家 井上浩輝氏、フォトグラファー/映像作家上田晃司氏、ライブフォトグラファー タカギユウスケ氏 が監修した カスタムフォーム仕様のPelican Air Caseを紹介。プロが実際の撮影現場で培った機材管理のノウハウを反映した収納設計は、多くの来場者の注目を集め、精密機材を安全に運搬するための実践的なソリューションとして高い関心が寄せられました。

Pelicanトラベルシリーズの新製品にも注目

ブースでは、Pelicanのトラベルラインの新製品も展示。特に・4輪仕様のハードラゲージ「ATX」シリーズ・ソフトとハードを組み合わせたハイブリッド構造の「Aegis」トラベルパックなど、従来の保護ケース技術を活かした新しいトラベル製品が紹介され、プロユーザーだけでなく一般来場者からも高い関心を集めました。

プロクリエイターによるトークセッションを開催

Pelicanブースでは、実際の撮影現場で活躍するクリエイターを招き、機材運搬や現場運用に関するリアルな経験を共有するトークセッションを実施しました。登壇者には・Videographer Reiji Shioya・ライブフォトグラファー タカギユウスケ・フォトグラファー 上田晃司・映像作家 小田凪徹平・写真家 井上浩輝・スポーツビデオグラファー 荻須康平・映像クリエイター RANGA・サバイバルゲームインフルエンサー りりあんぬ葵・フォトグラファー／シネマトグラファー ヤギシタヨシカツ・ビデオグラファー／フォトグラファー 中川将治など、幅広いジャンルのクリエイターが登壇しました（敬称略）。各セッションでは・海外ロケにおける機材輸送リスク・ライブ撮影・スポーツ撮影の機材管理・旅撮影のパッキング術・航空機移動時の機材運搬など、プロフェッショナルの現場で培われた実践的なノウハウが紹介されました。各回とも多くの来場者が集まり、トーク終了後には登壇者への質問や製品に関する相談が相次ぎました。

クリエイターコミュニティとの交流の場に

今回のCP+出展では、製品展示に加え、クリエイターによるトークセッションや来場者との交流を通じて、写真・映像制作の現場におけるニーズや課題を共有する場となりました。Pelican Productsは今後も、精密機材を守る信頼性の高い保護ソリューションを提供するとともに、クリエイターの創作活動を支えるブランドとして、写真・映像文化の発展に貢献してまいります。

Pelican Productsについて

Pelican Productsは1976年にアメリカ・カリフォルニア州で創業した、耐衝撃・防水・防塵性能に優れたプロフェッショナル向け保護ケース・ライトのグローバルブランドです。航空宇宙、防衛、公共安全、映像制作、写真撮影など、世界中の厳しい環境で使用される機材の保護を目的に製品開発を行っています。現在では保護ケースに加え、トラベルバッグやスリングバッグなど幅広いシリーズを展開し、世界中のプロフェッショナルから信頼を得ています。

