一般社団法人まもりごと(所在地：大阪市福島区、代表理事：坂 幸樹)は「誰一人取り残さない」をテーマに、子どもからお年寄りまで関係なく、インクルーシブな社会の実現に向けた取り組みを軸に、福島区の子どもたちが笑顔になれるような体験会やコミュニティ作りを展開しています。この度、2026年3月28日(土)に福島区そよら海老江2階 芝生ひろばにて「福島区まもりごと 春まつり」を開催いたします。





2022年度からはじまったイベントですが、回を重ねるごとにコンテンツを拡充。縁日やゲームをはじめ、小さな子どもが楽しめるリトミック体験教室やワークショップ、恒例となったヒーロー＆プリンセスショー、ダンスパフォーマンス等を開催しています。

また、「頑張る人に贈る応援歌」をテーマに、アーティストによるスペシャルライブも行います。

※応急手当講座、ダンス参加、なぞ解きイベントには予約・応募が必要です。下記URLから。





【特設Webページ】

https://linktr.ee/mamorigoto





福島区まもりごと春まつり





【イベント概要】

イベント名： 福島区まもりごと春まつり

開催日時 ： 2026年3月28日(土) 10：00～18：00

開催場所 ： そよら海老江(大阪市福島区海老江1-5-52 2階 しばふひろば)

入場無料 ： 無料(一部体験は要予約)、ダンスプロジェクト参加費：無料

主催 ： 一般社団法人まもりごと

共催 ： 日本チャイルドケア株式会社＆株式会社Heartful Support

後援 ： 大阪市福島区

各種予約 ： https://linktr.ee/mamorigoto





二次元コード





【SDGsなぞときイベント】

〈時間〉10時30分～11時00分(乳幼児～小学生対象)

「笑・顔を救え！魔法のカギをあつめよう！」

やさしいクイズやゲームを通して、楽しくSDGsを身近に感じることができます。

全てのなぞを解き明かしたお友だちには、お菓子のプレゼント！！ぜひご参加ください。





≪申込みはコチラ≫

https://forms.gle/j6BdSHZyvnakT5na7





なぞとき





【世界的ダンサーKOTARO IDEと一緒に踊ろう！】 14：30～16：00

SNS総フォロワー数300万人を誇り、紅白歌合戦の振り付けも手掛ける世界的ダンサーKOTARO IDE氏が福島区に登場。

今回は、人気アニメ『ドラえもん』のエンディング曲「もしものがたり」にのせて、物語の世界観を体験する“みんなで参加型ダンスイベント”を開催します。

当日は、KOTARO IDE氏本人からAメロ部分の振り付けを直接学べる公開ダンスレッスン実施。この日限りの特別レクチャーのあと、参加者全員で音楽にのって踊り、会場一体となってひとつの作品をつくり上げます。

ダンス経験の有無は問いません。子どもから大人まで、誰もが主役になれる特別な時間を創り出します。





≪申込みはコチラ≫

https://forms.gle/HRywJ6uKmFBXgHCv6





KOTARO IDE





【スペシャルゲスト Super Boys】 16：00～17：00

SHO(Vo)、SKYFLY(MC)によるボーカルデュオSuper Boysは、2018年に結成。神奈川・大阪を拠に、泥くさくもまっすぐな言葉で、心に届く歌を届け続けている。

代表曲「初恋～あなたに伝えたくて～」はストリーミング累計1,500万回再生を突破、「大切～ずっと隣～」は1,800万回再生を突破。さらにショート動画では年間1.8億回再生を記録し、Z世代からファミリー層まで幅広い支持を集めている。

2026年は「スパボTOUR2026～夢の場所へ～」を開催。全国各地での路上ライブに加え、12月には名古屋・大阪でワンマンライブが決定。 路上ライブは全公演15：00スタート。 距離の近いステージで、 Super Boysの音楽と想いをダイレクトに届ける。





Super Boys





【.SABO10 ライブパフォーマンス】 13：00～13：30

交通事故でハンディーキャップを背負ったが前向きにアーティスト活動をされています。

これからも歌い続けて同じ境遇の方たちに希望を届けたいと活動されている。





.SABO10





【リズムとバイオリンのぼうけん団】 11：40～12：20

バイオリン2人と、ビートボックス1人の異色ユニット！

美しい旋律と驚きの口技が重なる、ワクワクの参加型ステージです。





リズムとバイオリンのぼうけん団





【ステージショー】

★仮面戦士ナイスマンショー 11：00～11：30





ナイスマン





★プリンセスショー 橋本サリー 12：20～12：50





橋本サリー





【ステージプログラム】

●講座「子どもの応急手当(日常編)」 10：00～10：30

公園での転倒、出血、窒息の手当、未就学児用AEDの使い方、子ども用自転車ヘルメット展示

NPO法人 AQUA kids safety





子どもの応急手当





●出演者ダンスチーム

にじいろダンススタジオ・ダンススタジオAQUA・セイハダンスアカデミー

見どころたくさん♪









【その他コンテンツ】

●縁日 ：ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい他

●体験型ワークショップ：各出店者の皆さんが工夫を凝らした内容を提供♪









【一般社団法人まもりごとについて】

●会社概要

社名 ： 一般社団法人まもりごと

本社所在地： 大阪市福島区海老江2-2-5

代表理事 ： 坂 幸樹

事業内容 ： ・子どもまつりイベント事業

・地域コミュニティ

・特別養子縁組あっせん事業(許可番号2)

Instagram ： https://www.instagram.com/mamorigoto/