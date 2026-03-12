Gタウン特別貸出企画 高校野球引退試合「ラストゲーム」応援プロジェクト

株式会社よみうりランド

貸出画像「高校野球引退試合『ラストゲーム』応援プロジェクト」

ジャイアンツタウンスタジアム(Ｇタウン・東京都稲城市)では、6～8月の期間に、高校球児の引退試合に限定してＧタウンを特別に貸し出す企画「高校野球引退試合『ラストゲーム』応援プロジェクト」を実施します。3月12日(木)より参加チームを募集します。

昨年３月の開業以来、多方面から「Ｇタウンで高校野球引退の記念試合を行いたい」という声が寄せられているのに応え、高校の硬式・軟式野球部を引退する3年生を中心としたチームの記念試合に限って、スタジアムを有料で貸し出します。日程は6月22日(月)～24日(水)、7月24日(金)、８月20日(木)の計5日9枠で、1枠につき３時間使用できます。

募集概要

・企 画 名：高校野球引退試合「ラストゲーム」応援プロジェクト

・日 程：6月22日(月)～24日(水)、7月24日(金)、８月20日(木)

・利用時間：１.13時～16時 ２.17時～20時

※7月24日(金)は１.の時間帯のみの貸し出しとなります

・利用内容：高校野球部を引退する3年生を中心としたチームの記念試合

※硬式・軟式、都道府県は問いません

※校内の紅白戦または２校以上の対戦のいずれかで利用できます

・利用条件：１.試合に参加できる選手は高校生のみとします。

２.代表者は学校教職員・指導者または保護者の方とし、当日の引率もお願いします。

※試合の運営要員、審判、使用球等は、利用者でご用意ください

※観戦スタンドは無料入場に限り利用可能です。状況により入場制限を設ける場合があり

ます

・利 用 料：3時間30万円(税別)

※グラウンド整備費、諸室利用料、スコアボード利用料、ナイター照明利用料を含みま

す。操作員とアナウンスは利用者でご手配ください

・応募方法：代表者の氏名・学校名・連絡先を明記の上、申込用メールアドレス

(info@tokyo-giants-town.com)までご応募ください。

・募集期間：3月12日(木)～23日(月)

・当選通知：3月下旬 ※応募多数の場合は抽選の上、当選された方にのみ、個別にご連絡します

【イベントに関するお問い合わせ・申込先】

東京ジャイアンツタウン・マネジメントカンパニー

TEL：042-401-6565 (平日10:00-17:00) E-mail：info@tokyo-giants-town.com