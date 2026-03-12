『アズールレーン』より、「セントルイス」が特別なバニーガール姿で立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「フリーイング」より、『B-style アズールレーン セントルイス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

■B-style アズールレーン セントルイス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：38,500円(税込)

□発売日：2026年8月予定

□ブランド：フリーイング

【スケール】1/4

【サイズ】全高約450mm

【素材】ATBC-PVC、ABS

原型：宇治川法幹(ドラゴンクラフト)

制作協力：ドラゴンクラフト

彩色協力：yozakura

大人気スマートフォン向けアプリ『アズールレーン』より、ユニオン所属の軽巡洋艦「セントルイス」が、ドン・キホーテコラボ用に描き下ろされた特別イラストをモチーフに、1/4スケールで堂々登場！

両腕を上げた大胆なポージングが、しなやかでグラマラスなプロポーションをいっそう際立たせます。ブルー×ホワイトで塗り分けられたバニー衣装の艶やかな質感や、両脚の網タイツが生み出す陰影と立体感は、まさにB-styleならではの仕上がり。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

