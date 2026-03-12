『アズールレーン』より、「セントルイス」が特別なバニーガール姿で立体化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社


大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビー通販大手「あみあみ」では、「フリーイング」より、『B-style アズールレーン セントルイス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



●B-style アズールレーン セントルイス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-198728&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■B-style アズールレーン セントルイス バニーVer. 1/4スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：38,500円(税込)


□発売日：2026年8月予定


□ブランド：フリーイング


【スケール】1/4


【サイズ】全高約450mm


【素材】ATBC-PVC、ABS



原型：宇治川法幹(ドラゴンクラフト)


制作協力：ドラゴンクラフト


彩色協力：yozakura














大人気スマートフォン向けアプリ『アズールレーン』より、ユニオン所属の軽巡洋艦「セントルイス」が、ドン・キホーテコラボ用に描き下ろされた特別イラストをモチーフに、1/4スケールで堂々登場！


両腕を上げた大胆なポージングが、しなやかでグラマラスなプロポーションをいっそう際立たせます。ブルー×ホワイトで塗り分けられたバニー衣装の艶やかな質感や、両脚の網タイツが生み出す陰影と立体感は、まさにB-styleならではの仕上がり。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


【今回ご紹介した製品を含む、『アズールレーン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=21583&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)




(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.


(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.



【店舗情報】


