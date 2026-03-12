『来島海峡遊覧船＆塔頂体験（くるくるクライム）』 2026年度申込受付開始

本州四国連絡高速道路株式会社

しまなみ来島海峡遊覧船来島海峡大橋塔頂体験

JB本四高速と株式会社しまなみでは、瀬戸内しまなみ海道に架かる吊橋・来島海峡大橋の海面上約180ｍの塔頂案内と、日本三大急潮流のひとつである来島海峡の遊覧船をセットにしたツアー『来島海峡遊覧船＆塔頂体験（くるくるクライム）』を2026年度も開催します。

2025年度の参加者数はなんと800名以上！対前年度比で178％を記録しました。

テレビ番組でも紹介されるなど、高い注目を集めています！

4月～6月開催分のツアー参加申込は、3月6日（金） 9時00分より先着順で受付いたします。

来島海峡を上から下まで丸ごと体感できる「くるくるクライム」、多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

くるくるクライムとは・・・

2025 年度より、「くる（来）」島海峡を遊覧船で「くるくる」周り、塔頂へ登る（クライム）ツアーコースを想像でき、より当ツアーに親しみをもっていただけるよう、愛称を「くるくるクライム」に決定いたしました。

『来島海峡遊覧船＆塔頂体験（くるくるクライム）』 開催概要

1. ツアー開催日時

4月25日（土）、26日（日）、5月16日（土）、17日（日）、23日（土）、24日（日）、

31日（日）、6月6日（土）、7日（日）、13日（土）、14日（日）、21日（日）、28日（日）

各日とも1日2回 （午前の部／午後の部）開催します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/124_1_86d632785e6bf1db813694ba3f296df2.jpg?v=202603120451 ]

※集合（受付）時刻までに、下田水港(しただみこう）待合室へお越しください。

（紹介、ツアーのご説明、安全動画の視聴、ヘルメット着用等の準備を行います。）

※終了時間は参加人数によって前後する場合があります。

2. ツアーコース等について

（1）集合 ・ 解散場所

下田水港 （しただみこう） 待合室 （愛媛県今治市吉海町臥間5292）

※「道の駅 よしうみいきいき館」から徒歩3分

【アクセス】

（広島方面より） E76 西瀬戸自動車道 大島北ICより車で約20分

（愛媛方面より） E76 西瀬戸自動車道 大島南ICより車で約5分

位置図

（2）ご案内コース ・ 所要時間

ご案内コース

下田水港（集合）～ツアー説明後 １.しまなみ来島海峡遊覧船（移動）～馬島港～２.来島海峡大橋主塔（8P）～馬島港～１.しまなみ来島海峡遊覧船（移動）～下田水港 （解散）

所要時間 約2時間30分

【ツアーの見どころ】

１.しまなみ来島海峡遊覧船

しまなみ来島海峡遊覧船に乗り、日本三大急潮

流のひとつ「来島海峡」の急流を間近に感じながら瀬戸内の多島美の絶景や来島海峡大橋を真下か

ら見る貴重な体験ができます。

また、日本一の海事都市今治の象徴、造船所

群を湾内から見学していただけます。

運航会社：株式会社しまなみ

航 路：右図を参照（潮の状況により航路は

変更になる場合があります。）

２.来島海峡大橋塔頂体験

瀬戸内しまなみ海道に架かる吊橋、来島海峡大橋の、通常は立ち入ることのできない海面上約180mの塔頂へご案内いたします。

この塔頂でしか体感することの出来ない、瀬戸内の多島美をお楽しみください。

3. 『来島海峡遊覧船＆塔頂体験（くるくるクライム）』 参加料金

参加料金：8,250円（税込）／名

※集合場所までの交通費は別途必要です。

※予約申込後にオンライン決済又は銀行振込による事前決済により、お支払いいただきます。

4. 参加申込受付開始日

3月6日（金）9時00分～

受付は、株式会社しまなみ ホームページにて実施します。

ご予約の流れは、以下ページをご確認ください。

※今回のご予約は、4月～6月開催分のみとなります。秋季の開催分は追ってお知らせします。

※お申込前に、必ず同ページ記載の＜ご注意事項＞(https://imabari-shimanami.jp/wp-content/uploads/2026/02/sankajoken2026.pdf)等をご確認ください。

ツアー申込はこちら :https://imabari-shimanami.jp/touchou/

＜問い合わせ先＞

株式会社しまなみ 予約受付本部

電話番号：0898-25-7338、営業時間9時00分～17時00分、定休日：土日祝日

5. 参加条件

○ 12歳以上の方（12歳～15歳は、大人の同伴者が必要です）

○ 補助具無しでご自身で 2km 以上の歩行と階段の昇降ができる方

○ 高所恐怖症および閉所恐怖症でない方

○ 体調不良者、心臓病等の疾患のある方、飲酒された方、妊娠されている方の参加はできません。

※その他、安全確保等のための注意事項を守っていただきます。

※年齢が確認できる身分証明書等をご提示いただく場合がございます。

6. 募集人員

各回 ： 30名（最少催行人員： 8名）

※開催日の14日前までに最少催行人員に満たない場合は、ツアーを中止します。

7. キャンセル料[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103961/table/124_2_0ac5483c95e4fd4f714aa4b91f975830.jpg?v=202603120451 ]

※上記キャンセル料は、個人での申込の方が対象となります。

8. その他

大雨・強風・雷などの気象の影響やその他やむを得ない事情により、実施が困難と判断した場合は、中止となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。